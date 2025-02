A preparação para os vestibulares muitas vezes é vista como uma corrida de resistência, focada no acúmulo de conteúdos e na repetição de exercícios. No entanto, uma abordagem mais completa e inovadora para o sucesso no exame envolve, segundo o coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, João Leonardo Mendonça, o desenvolvimento da inteligência emocional e da resiliência.

Essas habilidades podem ser a chave para lidar com as pressões do processo seletivo e melhorar o desempenho durante a jornada de estudos. “É comum que os estudantes foquem exclusivamente nos aspectos técnicos do vestibular, como revisar conteúdos e fazer exercícios. Porém, o lado emocional e psicológico também desempenha um papel crucial. A capacidade de lidar com a pressão, os imprevistos e até com a ansiedade pode fazer toda a diferença, especialmente nos momentos mais decisivos”, explica.

A seguir, confira 5 dicas para se preparar emocionalmente para o vestibular!

1. Cultive uma mentalidade positiva

De acordo com João Leonardo Mendonça, o primeiro passo é entender a importância de cultivar uma mentalidade positiva desde o início do ano. “Os alunos precisam compreender que, por mais desafiador que seja o vestibular, ele é apenas uma etapa na vida acadêmica. Ao invés de se verem sobrecarregados, eles devem se concentrar em desenvolver uma atitude de crescimento, em que erros são vistos como oportunidades de aprendizado e não como falhas irreversíveis”, orienta.

2. Pratique a autorreflexão

Uma dica fundamental para o desenvolvimento dessa inteligência emocional é a prática da autorreflexão. João Leonardo Mendonça sugere que os estudantes dediquem algum tempo ao longo da semana para refletir sobre suas conquistas, dificuldades e sentimento em relação à preparação para os vestibulares.

“Isso ajuda a identificar os pontos de estresse, as fontes de insegurança e a desenvolver formas de lidar com essas questões de maneira mais equilibrada. A autorreflexão também é uma excelente maneira de promover a autoconfiança e o autoconhecimento”, afirma.

É importante fazer pausas entre os estudos e buscar atividades que ajudem a aliviar a tensão (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

3. Desenvolva o autocuidado

O especialista também destaca a importância de ensinar os alunos a praticarem o autocuidado durante a preparação. “Muito mais do que estudar até a exaustão, os estudantes devem aprender a fazer pausas, descansar a mente e o corpo, além de buscar atividades que ajudem a aliviar a tensão, como meditação, atividades físicas ou hobbies que tragam prazer. Isso contribui para a manutenção do equilíbrio mental e físico”, diz João Leonardo Mendonça.

4. Invista em técnicas de relaxamento

A prática de técnicas de relaxamento e mindfulness também é recomendada pelo professor, como forma de reduzir a ansiedade e aumentar a concentração durante os estudos e nas provas. “Exercícios de respiração, meditação e outras práticas de mindfulness podem ser simples, mas eficazes no gerenciamento do estresse, promovendo uma maior sensação de controle e tranquilidade, especialmente nos dias próximos às provas”, explica.

5. Lembre-se que o vestibular não define o seu futuro

Por fim, o coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera lembra que, embora o vestibular seja um momento de grande expectativa, ele não define o futuro. “É importante que os alunos se lembrem que existem várias possibilidades de ingressar no ensino superior, e que cada jornada é única. A resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar às adversidades e seguir em frente, é essencial para o sucesso a longo prazo. Essa mentalidade deve ser cultivada desde já”, finaliza João Leonardo Mendonça.

Por Bianca Lodi Rieg