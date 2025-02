5 dicas para escolher um curso de graduação e pós-graduação

O levantamento mais recente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revela que, em 2023, o ensino superior no Brasil alcançou seu maior patamar, com quase 10 milhões de estudantes matriculados. Esse crescimento demonstra como a qualificação acadêmica se tornou essencial para o desenvolvimento profissional e a conquista de melhores oportunidades. Contudo, não basta apenas escolher um curso popular ou seguir tendências do momento.

“Esse processo pode ser desafiador, pois envolve o alinhamento entre interesses pessoais, tendências do mercado de trabalho e expectativas de futuro”, observa Andréa Mariano, head de educação e empregabilidade da Refuturiza. Para ajudar a guiar esse momento, ela traz as principais dicas para escolher o curso adequado. Confira!

1. Autoavaliação

O primeiro passo é entender quais áreas despertam mais interesse. No caso da pós-graduação, essa escolha pode estar mais relacionada à atuação profissional atual do indivíduo e, nesse sentido, o ideal é compreender qual conhecimento ou habilidade é necessária naquele momento.

Essa autoanálise pode ajudar a identificar cursos que estejam alinhados com seus pontos fortes e áreas de interesse. Nesse processo, também é possível lançar mão de testes vocacionais para nortear essa escolha, principalmente no caso das graduações.

“É preciso avaliar quais são as expectativas ou prioridades em relação ao futuro. Esse pensamento a longo prazo permite que o curso, independentemente se graduação ou especialização, seja melhor aproveitado na trajetória acadêmica”, pontua Andréa Mariano.

2. Mercado de trabalho

Um dos fatores mais necessários a se considerar na escolha é o mercado de trabalho. Ele está envolto em tendências que, diariamente, demanda profissionais mais qualificados e especializados. Assim, a head de educação e empregabilidade da Refuturiza pontua que investigar as tendências do mercado e as oportunidades de emprego nas áreas de interesse pode fornecer uma visão mais clara sobre a viabilidade e a demanda de determinadas profissões.

Conversar com pessoas que já atuam na área pode ser um caminho para optar por seguir ou não um curso (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

3. Networking

Um caminho estratégico para escolher um curso superior é conversar com pessoas que já atuam na área desejada. Esses profissionais podem oferecer uma visão mais ampliada das expectativas em relação ao mercado e ao próprio curso. Além disso, esse networking auxilia a mapear e visualizar as diversas possibilidades que a formação pode oferecer.

4. Estrutura e modalidade do curso

Não é possível tomar uma decisão assertiva sem pesquisar sobre o curso desejado. Isso porque cada instituição tem estruturas diversas, com diferentes ementas e modalidades. Nesse caso, essas podem ser presencial, semipresencial ou remota e, a depender das condições de cada pessoa, tal característica é fundamental na hora da escolha.

Outra recomendação é a verificação do conteúdo programático e a metodologia de ensino do curso, além de infraestrutura da instituição. Dessa forma, é possível ter uma ideia de toda a estrutura e as suas exigências acadêmicas.

5. Especialização

Para aqueles que já possuem uma graduação, a pós-graduação pode ser uma maneira de se especializar e se destacar no mercado de trabalho, o que também abre portas para novas oportunidades na carreira. Atualmente, existem muitas opções de especializações, MBAs e mestrados acadêmicos e profissionais para complementar a formação inicial.

Por Ariely Polidoro