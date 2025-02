A manga é uma das frutas tropicais mais apreciadas no mundo, conhecida por seu sabor doce, aroma irresistível e textura suculenta. Além de deliciosa, é rica em vitaminas, antioxidantes e fibras, tornando-se uma excelente opção para compor pratos leves e nutritivos.

A seguir, confira 5 receitas práticas e refrescantes com manga!

Torta de manga

Ingredientes

Base

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida

Recheio

400 g de manga cortada em cubos

cortada em cubos 395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

10 g gelatina incolor sem sabor

Cobertura

200 g de manga cortada em cubos

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de gelatina incolor sem sabor

Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Base

Triture os biscoitos no liquidificador ou processador até virar uma farofa fina. Em um recipiente, misture com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Com a massa, forre o fundo de uma forma de fundo removível pressionando bem. Leve ao freezer enquanto prepara o recheio.

Recheio

No liquidificador, bata a manga, o leite condensado e o creme de leite até ficar homogêneo. Hidrate a gelatina incolor conforme as instruções da embalagem. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata até incorporar. Despeje sobre a base de biscoito e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas, ou até firmar.

Cobertura e finalização

Bata a manga e o açúcar no liquidificador até obter um purê. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem e misture ao purê de manga. Despeje cuidadosamente sobre a torta com o recheio já firme e leve à geladeira por mais 1 hora. Após a cobertura firmar, desenforme a torta com cuidado. Decore com cubos de manga e folhas de hortelã. Sirva gelada.

Ceviche de manga

Ingredientes

1 manga cortada em cubos

200 g de tilápia cortada em cubos

cortada em cubos Suco de 2 limões

1/2 cebola-roxa fatiada finamente

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os cubos de peixe com o suco de limão e deixe marinar por 15 minutos na geladeira. Depois, acrescente a cebola-roxa, a manga e o azeite. Misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com coentro. Deixe na geladeira por mais 5 minutos e sirva em seguida.

Pudim de chia com manga

Ingredientes

200 ml de leite de amêndoas

3 colheres de sopa de chia

1 colher de sopa de mel

1 manga cortada em cubos

Coco ralado para finalizar

Modo de preparo

Em um pote ou tigela, misture a chia com o leite e o mel. Mexa bem para evitar que as sementes grudem. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou até engrossar e formar um creme. Despeje em taças individuais e faça uma cama com a manga picada. Finalize com coco ralado e sirva em seguida.

Musse de manga (Imagem: Toasted Pictures | Shutterstock)

Musse de manga

Ingredientes

2 mangas picadas

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

10 g de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor Manga picada para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a manga, o leite condensado e o creme de leite até ficar um creme homogêneo. Dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata até incorporar. Despeje em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por no mínimo 5 horas, ou até firmar. Decore com a manga picada e sirva em seguida.

Manjar de manga

Ingredientes

2 mangas picadas

500 ml de leite

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

5 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Coco ralado para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a manga com o leite até ficar homogêneo. Coe a mistura para remover fibras e transfira para uma panela. Adicione o leite de coco, o açúcar e o amido de milho. Misture até dissolver completamente e leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma forma e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Desenforme, polvilhe coco ralado por cima e sirva em seguida.