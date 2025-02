10 cuidados importantes com os gatos

Os gatos estão entre os animais de estimação mais preferidos pelas pessoas devido à sua personalidade independente, comportamento carinhoso e facilidade de adaptação a diferentes ambientes. Além de serem companheiros afetuosos, os felinos exigem menos manutenção do que outros pets, como cães, já que não precisam de passeios diários e costumam cuidar da própria higiene.

Segundo levantamento de 2023 feito pelo Instituto Pet Brasil, os gatos foram a espécie que mais cresceu em número de lares nacionais (+5,4%), passando de 29,2 milhões para 30,8 milhões. “Ter um gato em casa exige atenção para garantir o bem-estar do animal. Espaço adequado é fundamental. Mesmo que se adaptem a ambientes pequenos, é importante terem áreas para explorar, brincar e descansar”, explica o professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Bernardo dos Anjos Borba.

Abaixo, Bernardo dos Anjos Borba lista alguns cuidados importantes com os gatos para os tutores de primeira viagem. Confira!

1. Cuidados para quem deseja ter um gato em casa

A casa deve ser preparada para que o animal se sinta bem e tenha boa qualidade de vida. Ofereça brinquedos interativos, arranhadores e bolinhas para mantê-los estimulados, para desgastarem as unhas e não estragarem os móveis. Além disso, os gatos adoram esconderijos, caixas, túneis e tocas em que possam se sentir seguros.

Remova itens perigosos e guarde objetos pequenos que possam ser engolidos, como elásticos, fios e agulhas. Nunca deixe produtos de limpeza ou medicamentos ao alcance. Evite plantas tóxicas para os gatos, como lírios, azaleias, costela-de-adão e comigo-ninguém-pode.

Coloque telas nas janelas e sacadas, pois eles são curiosos e podem cair ou fugir. Lembre-se de que os gatos gostam de escalar e observar o ambiente de cima. Lave os potes de comida com frequência, mantenha o ambiente limpo e forneça alimentação balanceada e adequada para a idade e condição do gato (filhote, adulto ou idoso). Ofereça água limpa e fresca.

2. Leve o gato ao veterinário antes de trazê-lo para casa

Isso é essencial para garantir a saúde do animal e prevenir problemas futuros, tanto para o gato quanto para o ambiente e outros pets que possam estar na casa. O médico-veterinário pode identificar doenças ou condições pré-existentes e recomendar o melhor tratamento de saúde.

3. Benefícios dos gatos aos tutores

Os gatos são ótimos companheiros e trazem benefícios nos aspectos emocional, físico e social aos tutores. Eles ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Estudos indicam que tutores de gatos têm menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

4. Gastos com o gato

O custo anual pode variar dependendo de fatores como o tamanho, a idade do gato, a região onde você mora e as suas escolhas de produtos e serviços. Mas considere que entre petiscos, alimentos úmidos e ração premium, os valores anuais cheguem a R$ 1.300 por animal.

Em relação à saúde, considere entre R$ 200 a R$ 800 para castração; R$ 150 a R$ 400 para vacinas; de R$ 300 a R$ 600 para vermífugos e antipulgas; de R$ 300 a R$ 1.000 para consultas veterinárias de rotina e de R$ 200 a R$ 500 para check-ups anuais.

Os gatos domésticos geralmente vivem de 12 a 18 anos (Imagem: Alex Zotov | Shutterstock)

5. Expectativa de vida de um gato

Também varia dependendo de fatores como estilo de vida, cuidados de saúde e genética. Gatos domésticos (que ficam dentro de casa) geralmente vivem de 12 a 18 anos. Alguns podem viver até 20 anos ou mais.

Gatos de vida livre (que vivem na rua ou em ambientes externos) têm uma expectativa de vida menor: de 3 a 8 anos, pois eles ficam expostos a doenças, risco de acidentes (atropelamentos, brigas com outros animais), falta de acesso à alimentação regular e abrigo.

6. Visitas ao veterinário

Filhotes devem ir ao médico-veterinário com frequência nos primeiros meses de vida. Quando se tornam adultos e saudáveis, podem ir uma vez por ano para fazer um check-up geral. Se os bichanos forem idosos ou tiverem doenças crônicas, as consultas devem ser semestrais ou de acordo com a indicação do veterinário.

7. Doenças mais comuns nos gatos

A rinotraqueíte felina (gripe dos gatos) é muito comum. Ela é causada por um vírus. Os sintomas são espirros, secreção nasal e ocular, febre, falta de apetite. A transmissão ocorre entre gatos (não é contagiosa para humanos) e a prevenção é feita por vacinação.

A panleucopenia felina (parvovirose) é outra doença comum. Também causada por vírus, ela tem como sintomas a diarreia severa, vômitos, febre e desidratação. A transmissão é por contato com fezes ou secreções infectadas (não transmissível a humanos) e deve ser tratada com vacinação.

Outra enfermidade que atinge os gatos é o Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), AIDS felina, causada por um retrovírus. Os sintomas envolvem perda de peso, infecções recorrentes e baixa imunidade. A transmissão é por contato com sangue e saliva de animais infectados, por brigas, acasalamento ou da mãe para o filhote (não contagiosa para humanos) e a prevenção é por castração, testes regulares de saúde na clínica ou hospital veterinário.

Outra conhecida é a toxoplasmose, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Geralmente assintomática, mas em alguns casos pode causar febre, letargia e diarreia. Essa doença é transmitida aos humanos por ingestão de alimentos ou água contaminados com toxoplasma. A prevenção deve ser feita com a higiene da caixa de areia, o cozimento de alimentos e evitar carne crua para o gato.

8. Banho em gatos

Em geral, um gato saudável que vive dentro de casa não precisa de banho regular. No máximo, um banho a cada 2 ou 3 meses e com produtos específicos. Dar banho semanalmente não é recomendado, pois causa estresse no animal e prejudica sua saúde. Gatos são animais muito higiênicos por natureza e realizam sua própria limpeza diariamente, lambendo-se de forma eficiente.

9. Passeios com o gato

Diferentemente dos cães, os gatos não precisam sair para passear diariamente, pois conseguem gastar energia, explorar e se divertir dentro de casa, especialmente em um ambiente adequado.

Passeios ao ar livre, quando bem planejados, podem oferecer estímulos visuais, sonoros e olfativos que enriquecem a vida do gato e ajudam a reduzir o tédio. Para isso, use guia e peitoral, acostume-o gradualmente ao uso do peitoral dentro de casa antes de levá-lo para o ambiente externo.

Outra recomendação é evitar locais barulhentos ou com muitos cães, pois podem causar estresse ou sensação de insegurança no gato. Nunca force o animal a sair se ele parecer desconfortável.

10. Muitos gatos em um mesmo ambiente

Os gatos são animais territorialistas e geralmente precisam de tempo para se acostumar com a presença de outros gatos no mesmo espaço. A introdução de outro felino pode ser percebida como uma invasão e disputa por alimentos.

Vá com calma, deixe-os em espaços separados no início e permita que eles se acostumem ao cheiro um do outro antes do contato físico. Multiplique os recursos para evitar disputas de comida, água ou locais de descanso.

Por Marlise Groth