Veja os benefícios do vinho para a saúde e como consumir

Motivar as pessoas a se reconectarem em torno de uma garrafa de vinho especial, criar boas memórias com amigos e familiares, sem precisar de nenhum outro motivo para comemorar, foi o que pensaram os dois colunistas do Wall Street Journal, em 2000, ao criarem a Open That Bottle Night (Noite de Abrir Aquela Garrafa, em português) que acontece sempre no último sábado de fevereiro.

“Além de todos os benefícios do vinho para o organismo, é importante que cada um reserve um tempo, na correria do dia a dia, para confraternizar e ampliar seu convívio social. Isso desempenha um papel crucial tanto no bem-estar físico como emocional. Além disso, a interação humana estimula o sentimento de pertencimento e propósito”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e docente da pós-graduação CNNUTRO.

A seguir, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho explica sobre os benefícios do vinho para a saúde e como consumi-lo. Veja!

Confraternizar com vinho é benéfico

Confraternizar com vinho contribui para saúde emocional, mas o consumo da bebida deve ser sem exageros. Interações sociais positivas estimulam a produção de oxitocina, conhecida como o “hormônio do bem-estar”, e auxiliam na redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Pessoas que mantêm vínculos sociais tendem a ter um sistema imunológico mais forte, tornando-as mais resistentes a infecções e doenças.

A convivência social também cria uma rede de apoio, essencial diante de desafios como perdas, mudanças bruscas na vida e crises pessoais, além de reduzir os riscos de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais.

O vinho também faz bem para saúde física

O consumo moderado, em particular do vinho tinto, está associado a vários benefícios para a saúde, como a redução do risco de doenças cardíacas e combate aos radicais livres, graças aos antioxidantes, como o resveratrol, que também pode ajudar a reduzir a produção de LDL (colesterol ruim) pelo fígado, contribuindo para prevenir a aterosclerose.

O resveratrol, potente antioxidante, está presente na casca da uva, que faz parte do processo de fermentação do vinho tinto. Aliado a outros polifenóis, ele contribui para a dilatação arterial, facilitando a circulação sanguínea, tem ação antiplaquetária, reduz a formação de trombo nos vasos sanguíneos e favorece a neuroproteção.

No sistema imunológico, aumenta a capacidade do organismo sintetizar moléculas anti-inflamatórias, estimulando a produção de células T e, consequentemente, há uma melhora da resposta autoimune. Estudos também mostram que o resveratrol melhora a sensibilidade à insulina, ajudando no controle da glicemia em casos de pré-diabetes e diabetes.

Benefícios do vinho branco

O vinho branco também tem flavonoides e ácidos fenólicos, que possuem propriedades antioxidantes, mas em quantidade menor em relação ao vinho tinto, o que resulta em uma baixa atividade antioxidante e anti-inflamatória.

O consumo moderado de vinho pode melhorar a qualidade de vida (Imagem: Face Stock | Shutterstock)

Relação entre vinho e longevidade

Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de vinho pode contribuir para uma vida mais longa e apontam, ainda, que pessoas – socialmente ativas – têm maiores chances de viver mais e com melhor qualidade de vida. Conversar e interagir regularmente com amigos e familiares é uma forma de manter o cérebro ativo e pode prevenir ou retardar o declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Quantidade ideal de consumo

Uma taça de vinho, para as mulheres, e duas taças, para os homens, ao dia é o recomendado. Quantidades superiores dependem da sensibilidade de cada organismo, que pode ser mais ou menos susceptível aos efeitos positivos ou negativos do vinho, pois é uma bebida alcoólica.

Exagerar na dose de vinho pode levar a vários problemas, como a diminuição da capacidade de discernimento, aumento no risco de desenvolver câncer, acidente vascular cerebral (AVC), doenças hepáticas, sobrepeso, obesidade e outras doenças.

Além disso, o consumo de vinho é contraindicado para pacientes psiquiátricos, adolescentes, grávidas e pessoas com predisposição a desenvolver algum tipo de dependência.

Por Edna Vairoletti