4 características do gato da raça oriental shorthair 

O oriental shorthair é um gato de aparência exótica e temperamento afetuoso. Sua criação iniciou na década de 1950, no Reino Unido, quando criadores começaram a desenvolver uma variação do siamês que mantivesse a estrutura física refinada, mas apresentasse uma diversidade maior de cores e padrões na pelagem.

Segundo a The International Cat Association (TICA), ele pertence ao mesmo grupo do siamês, do balinês e do oriental longhair. O que diferencia o oriental shorthair dessas raças é a ausência dos pontos de coloração do siamês e do balinês, além da pelagem curta e ajustada ao corpo, sem subpelo denso.

Abaixo, conheça outras características incríveis do oriental shorthair!

1. Aparência física

O oriental shorthair é um gato de porte médio e possui uma estrutura corporal elegante, magra e atlética, com músculos bem definidos. As patas traseiras são um pouco mais altas do que as dianteiras, conferindo-lhe um andar ágil e fluído. A cabeça tem um formato triangular marcante, com um focinho fino e alongado.

As orelhas são extremamente grandes, largas na base e posicionadas de maneira a dar continuidade às linhas do rosto. Os olhos, expressivos e amendoados, costumam ser verdes intensos, mas gatos brancos podem apresentar olhos azuis ou heterocromia (um de cada cor).

A pelagem é curta, fina e rente ao corpo, sem subpelo denso, o que realça sua estrutura corporal elegante. A variedade de cores e padrões é um dos grandes atrativos da raça, podendo incluir tons sólidos, bicolores, malhados, sombreado e até mesmo padrões pontilhados.

2. Temperamento e personalidade

O oriental shorthair é um gato extremamente social e expressivo. Herdou do siamês a tendência de se comunicar com miados constantes, podendo “conversar” com seus tutores ao longo do dia. Ele gosta de companhia e não lida bem com solidão por longos períodos, sendo indicado para famílias que possam oferecer atenção e interação frequente.

Além de afetuoso, é um gato brincalhão, enérgico e muito curioso. Está sempre explorando o ambiente e buscando novos estímulos, o que faz com que precise de brinquedos interativos e espaços para escalar. Sua inteligência aguçada também o torna um felino que aprende rapidamente truques e comandos básicos, especialmente quando treinado com reforço positivo.

O oriental shorthair precisa de uma alimentação equilibrada para manter a energia e a musculatura em boas condições (Imagem: Heidi Bollich | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Para manter sua energia e musculatura em boas condições, o oriental shorthair precisa de uma alimentação equilibrada e rica em proteínas. Como é um gato ativo e magro, ele pode ter um metabolismo acelerado, o que requer uma dieta de alta qualidade para suprir suas necessidades nutricionais.

Apesar de ser uma raça saudável, conforme a TICA, ele tem uma tendência a ser sensível à anestesia, incluindo para cirurgias de rotina, como castração, esterilização e limpeza dentária. Além disso, pode herdar algumas condições genéticas dos siameses, como problemas cardíacos, doenças dentárias e amiloidose hepática, uma condição que afeta o fígado. Por isso, visitas regulares ao veterinário e exames preventivos são fundamentais.

4. Educação e socialização

A socialização do oriental shorthair deve começar desde filhote, pois ele é um gato que gosta de interação e pode se tornar ansioso se não for habituado a diferentes estímulos. Além disso, ele convive bem com outros gatos e até mesmo cães, desde que seja apresentado a eles de forma gradual e positiva.

Por ser uma raça altamente inteligente e ativa, se beneficia de desafios mentais e atividades estimulantes. Brinquedos interativos, arranhadores verticais e prateleiras elevadas são essenciais para mantê-lo entretido e evitar comportamentos destrutivos causados pelo tédio.