3 motivos para incluir o pré-shampoo na rotina

Transformar o visual com técnicas como coloração, mechas e alisamentos ajuda muitas mulheres a expressarem a personalidade e elevarem a autoestima. No entanto, após essas mudanças, o cabelo exige atenção redobrada para se manter saudável.

Nesse cenário, o uso de produtos específicos, como o pré-shampoo, surge como uma solução eficiente para manter os cabelos fortes e bonitos. “Entre vários benefícios do produto, algumas fórmulas são especialmente eficazes na recuperação dos fios pós-química, podendo ser verdadeiros ‘milagres’ para cabelos que precisam de um cuidado intensivo”, afirma Tiago Aprigio, cabeleireiro e embaixador global da Keune Haircosmetics.

Abaixo, Tiago Aprigio explica por que o pré-shampoo merece fazer parte da rotina diária. Confira!

1. Recupera a estrutura do cabelo

O pré-shampoo, também conhecido como pré-poo, é um aliado essencial na preparação e higienização dos fios, atuando diretamente na sua estrutura. Embora existam pré-shampoos voltados para diferentes finalidades e necessidades capilares, para cabelos que necessitam de reconstrução após procedimentos químicos, como descoloração ou alisamentos, o embaixador recomenda optar por produtos com foco no fortalecimento e na recuperação da integridade dos fios.

“O uso de um bom pré-shampoo vai recuperar a estrutura do cabelo, agindo nas camadas internas que podem estar mais frágeis. Com isso, ele reduz a quebra, garante nutrição e repõe as proteínas que foram perdidas durante procedimentos que normalmente deixam os fios mais sensíveis”, pontua o cabeleireiro.

O pré-shampoo deve ser aplicado mecha por mecha (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

2. Garante um tratamento eficaz

Para iniciar o tratamento, é importante aplicar o pré-shampoo com o cabelo úmido, sem estar excessivamente molhado. Tiago Aprigio recomenda a aplicação de mecha por mecha, garantindo que cada fio seja bem envolvido pelo produto. “Aplique do comprimento até as pontas, sempre evitando a raiz”, orienta o hairstylist.

Além disso, ele esclarece o tempo ideal de aplicação, desmistificando a ideia de que deixar o produto por mais tempo pode trazer resultados mais eficazes. “Eu sempre aconselho minhas clientes a seguirem o tempo indicado na embalagem, e quanto à frequência de uso, ela varia conforme a necessidade de cada tipo de fio. No geral, costumo recomendar uma vez por semana para as minhas clientes”, acrescenta.

3. Reduz a quebra

O especialista destaca que essa técnica é recomendada para todos os tipos de fios, mas costuma ser mais eficaz para cabelos descoloridos ou com múltiplos processos químicos. Nesses casos, o uso do pré-shampoo contribui para a reconstrução, ajuda a reduzir a quebra e fortalece os fios.

O mesmo ocorre com cabelos cacheados e crespos, cujas curvaturas dificultam a distribuição do óleo natural da raiz ao longo do comprimento, deixando as pontas mais ressecadas. “É importante ressaltar que o pré-shampoo é benéfico não apenas para cabelos que já passaram por químicas ou modificaram a forma do fio, mas também para cabelos virgens”, conclui Tiago Aprigio.

Por Fernanda Martins