Veja lugares para conhecer e se encantar em Joinville

No coração do norte catarinense, rodeada por montanhas e rios, está Joinville. Reconhecida como a “Cidade das Flores”, a cidade mais populosa de Santa Catarina, com 655 mil habitantes, é muito mais do que uma simples parada em viagens pela região Sul. É um destino que guarda em suas ruas, jardins e espaços culturais uma identidade única moldada por influências alemãs, suíças e norueguesas.

A história de Joinville começou em 1851, quando colonos europeus chegaram para formar uma nova comunidade em terras brasileiras. Esses imigrantes trouxeram consigo tradições que perduram até hoje, visíveis na arquitetura enxaimel, nos costumes, na gastronomia e em eventos como a Festa das Flores.

Desde então, a cidade cresceu, tornando-se um importante polo industrial sem perder o vínculo com suas raízes. Destino reconhecido para o turismo de negócios, Joinville desponta cada vez mais como uma opção de lazer para quem estiver disposto a mergulhar na cultura e na natureza locais.

Como chegar em Joinville

Chegar ao município é simples e prazeroso, Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina e desponta como destino de interesse turístico seja por terra ou pelo ar. Localizada estrategicamente entre Curitiba, Blumenau e São Francisco do Sul, a cidade é acessível pela BR-101, uma das principais rodovias do país, e pela SC-418, que oferece um caminho mais pitoresco, atravessando serras e vales.

O aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, a poucos minutos do centro, também facilita a chegada para aqueles que preferem viajar de avião. Para os viajantes que exploram o sul do Brasil, Joinville se apresenta como um ponto de parada perfeito, com uma localização que permite desbravar outras cidades icônicas, como Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.

Clima da cidade

O clima de Joinville é um atrativo à parte. Com verões moderados e invernos suaves, a cidade pode ser visitada durante todo o ano. No entanto, é na primavera, de setembro a dezembro, que Joinville atinge seu ápice de beleza. Os jardins se enchem de flores, o ar fica perfumado e a cidade se transforma em um cenário de cartão-postal. Essa é também a época em que as celebrações e eventos culturais ganham ainda mais destaque, como a imperdível Festa das Flores, que há mais de 80 anos encanta visitantes com suas exposições florais e atrações artísticas.

Uma boa opção de hospedagem é o hotel Naalt. O empreendimento está localizado na principal via de acesso a Joinville, a poucos metros da Expoville, e com fácil acesso ao aeroporto. Com um delicioso buffet de café da manhã, atende tanto o turismo de negócios quanto o de lazer.

Arte e cultura

Ao visitar a cidade, é impossível ignorar que o destino seja um verdadeiro polo cultural, acolhendo dois projetos de destaque que transformam vidas e celebram a arte: a Escola do Teatro Bolshoi e o Musicarium.

Escola do Teatro Bolshoi

Inaugurada em 15 de março de 2000, a Escola do Teatro Bolshoi em Joinville é a única filial fora da Rússia do renomado Teatro Bolshoi de Moscou. Esse feito inédito foi resultado do esforço conjunto entre o diretor artístico Alexander Bogatyrev e o então prefeito Luiz Henrique da Silveira, ambos visionários no reconhecimento do potencial artístico da cidade.

A instituição se dedica à formação de bailarinos por meio da consagrada metodologia Vaganova, além de oferecer ensino de dança contemporânea e disciplinas complementares. O compromisso social é central: 100% dos alunos recebem bolsas de estudo integrais, reforçando a missão de formar artistas-cidadãos. Visitas guiadas permitem ao público conhecer os bastidores da escola, assistir a ensaios e entender o impacto dessa iniciativa na vida dos estudantes, vindos de diversos estados brasileiros e até do exterior.

Musicarium

Já o Musicarium é mais recente. Fundado em 2017, é um centro de excelência dedicado à formação de jovens músicos e à criação de orquestras. Com um programa pedagógico personalizado, o projeto começou sendo um sucesso, com 100 vagas disputadas por 700 candidatos, em sua maioria oriundos da rede pública.

A partir de uma base sólida em musicalização infantil e iniciação musical, o Musicarium formou uma Orquestra Infanto-juvenil e se consolidou como a Academia Filarmônica Brasileira. Investindo em infraestrutura e planejamento de longo prazo, seu objetivo é claro: estabelecer uma Orquestra Filarmônica Profissional e transformar vidas por meio da educação musical. O projeto tem dado tão certo que até fez uma turnê internacional neste ano. É possível prestigiar os jovens músicos em apresentações constantes.

Museu Nacional de Imigração e Colonização é um marco da cidade (Imagem: Artisan iStock | Shutterstock)

História

Museu Nacional de Imigração e Colonização

Localizado em um imponente casarão colonial na Rua Rio Branco, o Museu Nacional de Imigração e Colonização é um marco da cidade. Construído em 1870 por Frederico Bruestlein, representante do Príncipe de Joinville, o casarão originalmente servia como sede administrativa da Colônia Dona Francisca. Desde 1961, abriga o museu, que conta com exposições que retratam a vida dos imigrantes no sul do Brasil.

O espaço é composto por um casarão histórico principal, dois galpões e uma autêntica casa enxaimel, típica das moradias de imigrantes de classe média no final do século XIX. As exposições incluem objetos, documentos e histórias que revelam a jornada dos primeiros colonizadores e como eles moldaram a cultura e o cotidiano da região.

O imóvel é tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1939. Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h, o museu é uma oportunidade única para mergulhar na história de Joinville e se torna ainda mais atraente com suas exposições interativas.

A Casa Krüger abriga exposições que destacam a cultura e a tradição local (Imagem: Larissa Neitzel | Shutterstock)

Casa Krüger

Localizada na SC-418, a Casa Krüger é outro patrimônio histórico que enriquece o turismo de Joinville. Tombada como patrimônio cultural, essa construção em estilo enxaimel marca o início da Rota Caminhos de Dona Francisca, uma região que exibe as belezas naturais e o legado dos primeiros imigrantes.

Além de funcionar como a Central de Atendimento ao Turista (CAT), a Casa Krüger abriga exposições que destacam a cultura e as tradições locais. É um ponto de apoio para cicloturistas e sede de associações que promovem o turismo eco-rural e a produção artesanal na região. Ao explorar a região, vale a pena uma parada rápida para fotos e para colher mais informações históricas sobre a área.

Cidade das Flores

Não à toa, a Cidade das Flores se destaca por espaços e eventos relacionados à flora. Criado por Dario Bergemann, o Parque Hemero nasceu do sonho de transformar a paixão pelas flores em um espaço de lazer, contemplação e aprendizado. A história do parque começou com a dedicação de Dario ao cultivo do Hemerocallis, conhecido como lírio amarelo, que ele aprimorou com estudos no Brasil e no exterior. Hoje, o parque conta com mais de 300 variedades de plantas, em meio a uma paisagem cuidadosamente planejada.

A cada estação o cenário muda, à medida que novas espécies vão sendo cultivadas. O Hemero oferece nove jardins temáticos, trilhas pela Mata Atlântica, áreas de piquenique e espaços de interação, como um lago com peixes. Além disso, proporciona uma experiência sensorial única, com cores vibrantes e aromas que encantam os visitantes. O parque funciona de terça a domingo, das 9h às 18h, e o passeio pode durar de 2 a 4 horas. Os ingressos custam R$ 45 e crianças de até 5 anos não pagam entrada.

A Festa das Flores é realizada anualmente em novembro (Imagem: Sieghard M. Ennulat | Shutterstock)

Festa das Flores

Outro atrativo da cidade é a tradicional Festa das Flores, realizada anualmente no mês de novembro e reconhecida como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Santa Catarina. Desde sua criação, em 1936, o evento cresceu e se tornou referência no Brasil, atraindo cerca de 100 mil pessoas por edição.

A festa celebra a Laelia Purpurata, flor símbolo do evento, mas vai além das exposições de orquídeas e plantas ornamentais. Sua programação inclui concursos de jardinagem, oficinas de cultivo, mercado de plantas e atrações culturais. A 84ª edição, realizada de 12 a 17 de novembro de 2024, trouxe um mix de atividades, como o concurso de jardins e o desfile da rainha da Melhor Idade, além de apresentações artísticas e workshops.

Natureza

Os amantes de natureza também não vão se decepcionar ao visitar Joinville. São diversas opções de passeios para fazer. Abaixo destacamos três que vale a pena conhecer.

No Mirante de Joinville é possível ter uma vista panorâmica da cidade (Imagem: RuanOliveira71 | Shutterstock)

Mirante de Joinville

Localizado no coração da cidade, o Mirante de Joinville oferece uma visão panorâmica deslumbrante que abrange a Serra Dona Francisca, a Baía da Babitonga e a área urbana da cidade. No topo do Morro da Boa Vista, o acesso pode ser feito por caminhada, bicicleta ou transporte organizado, como o “Zarco do Mirante”, um ônibus local que opera nos finais de semana.

O mirante também conta com o Zoobotânico, um espaço familiar onde é possível observar animais como jacarés, capivaras e aves, além de aproveitar trilhas e áreas para piqueniques. No alto da torre de observação, os visitantes têm uma vista privilegiada que evidencia a combinação única de natureza e desenvolvimento urbano de Joinville. São dois pontos de observação e trilhas que podem ser feitas em meio à natureza.

Caminhos da Dona Francisca

Já na rota Caminhos de Dona Francisca, dentre os inúmeros atrativos, podemos destacar o apiário Pfau. O espaço conduz os visitantes por uma jornada no universo da apicultura, permitindo que provem mel direto do favo e descubram os diferentes sabores e colorações das floradas.

Sob os cuidados da experiente Dona Ilse, o apiário oferece turismo pedagógico e experiências únicas, como aprender sobre o papel essencial das abelhas na natureza. Além disso, o local é cortado por um rio onde é possível agendar banhos, tornando a visita ainda mais especial. É impossível não se maravilhar com a vista deslumbrante deste lugar!

Barco Príncipe

Outro grande destaque da cidade é o Barco Príncipe. A única embarcação de sua categoria no Brasil parte de Joinville rumo a São Francisco do Sul, navegando por entre 14 ilhas da Baía da Babitonga. Durante as cinco horas de passeio, os passageiros desfrutam de vistas espetaculares, um delicioso almoço a bordo e o conforto de uma embarcação bem equipada.

Com capacidade para 417 pessoas, o barco conta com restaurante e espaços para apreciar a paisagem. Os preços variam de R$ 130 a R$ 160 por pessoa, com gratuidade para crianças de até 5 anos. É uma oportunidade única para contemplar a natureza e explorar a rica história de São Francisco do Sul, já que a embarcação faz uma parada estratégica no local para explorar a área.

Terra da cerveja

Joinville é sinônimo de tradição cervejeira. Desde 1852, a cidade, colonizada por imigrantes alemães, suíços e noruegueses, mantém um legado que celebra a cultura da cerveja artesanal. Foi nesse ano que o mestre cervejeiro Albrecht Gabriel Schmalz desembarcou trazendo os primeiros equipamentos de produção, dando início a uma trajetória que colocou Joinville entre as principais referências cervejeiras do Brasil.

Depois de um intervalo de sete anos sem cervejarias em atividade na cidade, a fundação da Opa Bier em 2006 marcou um novo capítulo dessa história. O nome, que significa “vovô” em alemão e também é uma saudação típica da região, reflete o compromisso da marca em preservar e inovar na tradição cervejeira.

A Opa Bier produz não apenas cervejas premiadas, mas também refrigerantes e energéticos. Com 12 mil metros quadrados de área, a fábrica oferece visitas guiadas mediante agendamento, proporcionando uma experiência imersiva e educativa.

O tour começa com um vídeo divertido, inspirado na clássica história da “Fantástica Fábrica de Chocolates”, narrando a trajetória da cervejaria e da tradição cervejeira de Joinville. Em seguida, os visitantes percorrem a linha de produção, acompanhados por um guia de áudio que detalha cada etapa do processo fabril.

O ingresso custa R$ 60, e o roteiro tem duração de aproximadamente 1h30. Em 2023, a cidade consolidou sua vocação com a criação da Rota Cervejeira de Joinville. São 11 cervejarias artesanais que oferecem experiências únicas, como visitas guiadas às fábricas, degustações harmonizadas com a rica gastronomia local e eventos temáticos.

Antes de ir embora

Não deixe de visitar o Vigorelli e a Porta do Mar. O Vigorelli é um bairro recentemente revitalizado que se transformou em um espaço aconchegante e com apelo turístico. Com vista para a Baía da Babitonga, conta com diversos restaurantes convidativos, sendo um local perfeito para desfrutar de uma boa refeição e apreciar a paisagem no final da tarde.

Um passeio pela cidade também não está completo sem uma parada na Porta do Mar, um ponto icônico ideal para fotos que simbolizam a ligação de Joinville com seus rios e a Baía da Babitonga. Localizado no bairro Espinheiros, o local é cartão postal da área náutica de Joinville.

Gastronomia

Joinville também é um paraíso para os amantes da gastronomia. Entre as opções mais tradicionais está a Empadas Jerke, com receitas familiares que remontam a 1922. Suas empadas, com recheios variados e massa única, são uma experiência gastronômica imperdível. As Empadas Jerke tem sabor diferenciado, vários recheios e receita secreta.

Outra parada deliciosa é o Empório Flores e Frutos, um lugar encantador para um café da tarde, oferecendo pães e bolos artesanais de alta qualidade. Já na Rota Caminhos de Dona Francisca, os pastéis da lanchonete Rio da Prata surpreendem pelo sabor único, especialmente o pastel de pato com purê de maçã.

Para refeições completas, há restaurantes para todos os gostos. O Adega Dom Maximiliano é conhecido por seus pratos elaborados e deliciosos, enquanto o Porto Pedrinni, localizado no Iate Clube, se destaca pelos frutos-do-mar frescos.

O Zum Schlauch celebra a culinária alemã com pratos tradicionais e seu agradável espaço Spaten Garten, e o Poial Tropeiro oferece uma autêntica experiência brasileira.

Por Cláudia Costa – revista Qual Viagem