7 benefícios do ensino bilíngue para os estudantes

O ensino bilíngue tem apresentado crescimento constante. Segundo levantamento da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi), o Brasil conta com mais de 1,2 mil escolas que oferecem ensino bilíngue em todo o país, dado que reflete um aumento de 10% nos últimos cinco anos. Em 2023, a procura por modelos de ensino que contemplem um segundo idioma cresceu 64%.

De acordo com André Barros, head pedagógico da rede de escolas bilíngues Start Anglo Bilingual School, o bilinguismo tem se tornado essencial não apenas para a formação acadêmica, mas também para a formação de cidadãos globais. “Ao aprenderem uma segunda língua, os estudantes se tornam mais adaptáveis, empáticos e preparados para atuar de forma responsável nas questões globais”, afirma.

Segundo ele, os benefícios são grandes. “Essa habilidade permite uma comunicação fluida entre culturas, facilita a compreensão de diferentes perspectivas e desenvolve habilidades cognitivas essenciais, tornando os alunos mais aptos a lidar com as complexidades de um mundo globalizado”, acrescenta.

Abaixo, André Barros lista sete benefícios da aprendizagem de uma segunda língua. Confira!

1. Atua no desenvolvimento acadêmico e cognitivo

O ensino bilíngue tem um impacto significativo no desenvolvimento acadêmico e cognitivo dos alunos. Além de fortalecer a memória e a atenção, estimula a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. Alunos bilíngues também apresentam maior facilidade em aprender novas línguas, aprimorando sua performance em leitura e escrita. Em termos acadêmicos, o bilinguismo prepara os estudantes para um desempenho superior, desenvolvendo também a capacidade de analisar e compreender informações de maneira mais crítica.

2. Expande as oportunidades profissionais

Em um mundo globalizado, o bilinguismo amplia as oportunidades profissionais e acadêmicas. Ele facilita o acesso a universidades internacionais, aumenta a competitividade no mercado de trabalho e permite melhores salários. Além disso, ser bilíngue possibilita uma rede global de contatos e a adaptação a diversas áreas, proporcionando uma carreira internacionalmente versátil e enriquecedora. O bilinguismo também abre portas para a inovação e o desenvolvimento contínuo, características essenciais em um mercado de trabalho em constante evolução.

3. Promove o respeito à diversidade cultural

O bilinguismo é uma poderosa ferramenta para promover o respeito à diversidade cultural. Ele permite que os alunos se conectem com outras culturas, desenvolvendo empatia e compreensão. O aprendizado de diferentes línguas quebra estereótipos e fomenta a tolerância, preparando os estudantes para um mundo multicultural. Por meio dessa experiência, os alunos se tornam cidadãos mais respeitosos e preparados para contribuir de maneira significativa para uma sociedade global.

O bilinguismo é uma excelente maneira de fomentar o pensamento crítico (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

4. Estimula a criatividade e o pensamento crítico

O bilinguismo também é uma excelente maneira de fomentar a criatividade e o pensamento crítico nos alunos, pois permite a criação de novas conexões e abordagens para a resolução de problemas, além de desenvolver uma mentalidade mais flexível e aberta a mudanças.

Os alunos bilíngues são capazes de analisar questões de diferentes perspectivas, o que é fundamental para o pensamento crítico. Além disso, o bilinguismo aprimora a capacidade de tomar decisões e de se comunicar eficazmente, habilidades essenciais em um mundo dinâmico.

5. Enriquece o aprendizado de outras disciplinas

O impacto positivo do bilinguismo não se limita ao aprendizado de línguas. Ele também beneficia o desempenho dos alunos em outras disciplinas, como matemática, história, ciências e até nas artes. A capacidade de processar informações em dois idiomas melhora o raciocínio lógico e analítico, além de possibilitar o acesso a fontes de conhecimento em diferentes línguas. Isso enriquece a compreensão e permite uma visão mais ampla das matérias, preparando os alunos para um futuro acadêmico e profissional mais robusto.

6. É acessível para todas as idades

Embora o bilinguismo seja mais eficaz quando iniciado na infância, ele é acessível para todas as faixas etárias. As crianças pequenas têm uma capacidade impressionante de absorver línguas de forma natural e simultânea. No entanto, a aprendizagem bilíngue também pode ser benéfica para adolescentes e adultos, desde que haja motivação e uma abordagem estratégica. Cada fase de vida traz diferentes vantagens no aprendizado de uma segunda língua, e o bilinguismo pode ser desenvolvido de maneira eficaz em qualquer idade.

7. Prepara para diferentes contextos e para o mundo globalizado

O ensino bilíngue se destaca em vários aspectos em relação ao ensino tradicional. Ele oferece uma abordagem integral que desenvolve habilidades linguísticas, cognitivas e sociais. Além disso, promove a comunicação, a resolução de problemas e o pensamento crítico de forma mais eficaz.

O bilinguismo também fortalece a flexibilidade cognitiva, permitindo que os alunos se adaptem facilmente a novas situações e contextos. Por fim, o ensino bilíngue prepara os alunos para um mundo globalizado, em que a comunicação em várias línguas é essencial para o sucesso profissional.

Por Patrícia Martins Buzaid