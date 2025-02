5 formas de usar paredes revestidas com madeira

A madeira é um dos materiais mais versáteis e atemporais. Seu uso pode variar desde móveis até revestimentos de parede, adaptando-se a diferentes estilos. Além da estética, a madeira também oferece durabilidade e pode ser utilizada de forma sustentável, optando por versões de reflorestamento ou recicladas.

Segundo as arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, sócias no escritório Paiva e Passarini e Arquitetura, o material seguirá em alta na arquitetura pela versatilidade para aplicação nos ambientes e por um viés bastante buscado pelos moradores: a conexão com o natural.

“Independentemente do estilo decorativo, como seres humanos, somos motivados a buscar por elementos que nos propiciem a satisfação de nos sentirmos bem. E a madeira, principalmente no tom mais claro, nos permite entregar esse desejo nos projetos de construção e reforma que realizamos”, avalia Vanessa Paiva.

Mas, segundo ela, a adaptabilidade da madeira é outro ponto a ser levado em consideração. Primeiramente, ela destaca a possibilidade de considerar o material em quase todos os ambientes residenciais, com exceção do banheiro.

“De forma geral, devemos desconsiderar o revestimento em função do vapor e a umidade do chuveiro. Mas no lavabo ele é perfeito”, enfatiza Claudia Passarini, que faz uma ressalva: “Se for utilizá-lo no pé-direito completo, deve-se eliminar o hábito de jogar água para lavar o chão”.

Vantagens de usar madeira na parede

Conforme as profissionais, os benefícios da madeira para aplicação nas paredes são inúmeros, a considerar a durabilidade, desde que bem utilizada – para tantos, ambas afirmam que não há muitos segredos.

No que diz respeito à limpeza, o processo é bastante simples: após a remoção do pó, um pano macio e úmido em uma solução de água e detergente neutro é o suficiente para manter a sua longevidade no décor. “É importante também observar se ela não terá uma grande incidência de sol no decorrer do dia, como costuma acontecer nas varandas”, orienta Vanessa Paiva. Caso a madeira não tenha o devido tratamento, ela perderá a cor e, com o passar do tempo, precisará ser substituída.

Paredes revestidas com madeira

Abaixo, confira dicas das arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini para o uso da madeira em paredes!

1. Madeira de carvalho no lavabo

No lavabo, a madeira trouxe um efeito clean e elegante (Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto)

Clean e muito elegante, este lavabo, todo revestido em madeira carvalho, recebe quem chega com muito estilo. Cada detalhe chama a atenção das visitas, incluindo a tela tensionada no teto que simula a iluminação natural.

2. Painéis e portas mimetizadas

O painel em madeira dá um efeito contínuo e acolhedor ao ambiente (Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto)

Para ampliar e integrar visualmente a área social deste projeto, as profissionais investiram no uso de painéis de madeira em carvalho que se estende harmoniosamente do hall de entrada até a sala de jantar, resultando em um ambiente contínuo e acolhedor. A porta de correr, integrada no mesmo material, oferece funcionalidade sem comprometer a estética minimalista e elegante.

3. Painel de madeira com frisos

A madeira com frisos adiciona movimento ao painel no quarto (Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto)

Com um décor romântico e de cores claras, o desafio das arquitetas no projeto desse dormitório era conquistar ares de aconchego dentro de uma m² compacta. Para isso, Vanessa Paiva e Claudia Passarini fizeram com que tudo fosse proporcional ao seu tamanho – da cabeceira ao painel.

A madeira escolhida não pesou no ambiente e foi instalada com pequenos frisos, que adicionaram um movimento interessante e, quando somadas a textura do enxoval, engrandeceram para um resultado único.

4. Painel de madeira embaixo da escada

A tonalidade da madeira complementa os tons neutros dos móveis (Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto)

O painel de madeira é um convite à sofisticação para a área social, e foi assim que ele cumpriu sua função na estrutura embaixo da escada dessa residência assinada pelas profissionais do escritório Paiva e Passarini Arquitetura. Com uma porta mimetizada que dá acesso ao elevador, sua tonalidade natural se destacou no espaço e complementou os móveis em tons neutros, além da organicidade do sofá verde curvo que promoveu equilíbrio ao décor.

5. Integrando os espaços

O revestimento em madeira também pode ser utilizado para integrar ambientes (Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto)

Idealizada para cumprir o seu papel de ser uma cozinha e área gourmet completa, bem como compor a integração com o living, nesse projeto as arquitetas elegeram o revestimento de madeira para dar vida à estrutura que faz as vezes de um passa prato, aparador e uma bancada para refeições rápidas.

Por Heloisa Vieira