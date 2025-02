5 frases em inglês para interagir com gringos no Carnaval

O Carnaval de 2025 promete ser um dos mais grandiosos dos últimos anos. Segundo o Ministério do Turismo, a festa estima receber mais de 53 milhões de foliões em todo o país. Desses, aproximadamente 287 mil serão turistas estrangeiros, ansiosos para vivenciar a energia e a cultura única do Brasil durante essa festividade.

Além de promover a cultura brasileira, o Carnaval também desempenha um papel significativo na economia do país. Em 2025, espera-se que o evento movimente cerca de R$ 12,03 bilhões, consolidando-se como um dos principais motores do turismo e da geração de renda no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Bruna Kristensen, gerente pedagógica da Rockfeller Language, destaca a importância do inglês como ferramenta de conexão. “O inglês é uma língua universal que permite a comunicação entre pessoas de diferentes culturas, especialmente durante eventos globais como o Carnaval”. Para facilitar a comunicação e tornar a experiência ainda mais enriquecedora, é essencial conhecer algumas frases básicas em inglês.

Saber se comunicar em inglês facilita a interação com gringos no Carnaval (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

Perguntas em inglês para usar no Carnaval

Aqui estão cinco perguntas que podem ser úteis ao interagir com visitantes internacionais durante o Carnaval. Confira!

1. Descubra se é a primeira vez do estrangeiro no Brasil

Se quiser iniciar uma conversa com um turista, uma ótima maneira é perguntar se ele já esteve no país antes: “Is this your first time in Brazil?” (É sua primeira vez no Brasil?) Caso a resposta seja “Yes” (Sim), você pode dar as boas-vindas e sugerir lugares incríveis para visitar. Se for “No” (Não), pergunte o que ele mais gosta no país!

2. Pergunte de onde a pessoa vem

Saber de onde alguém vem pode gerar um ótimo bate-papo sobre culturas e viagens: “Where are you from?” (De onde você é?) Isso pode levar a conversas sobre as diferenças entre o Carnaval brasileiro e festas tradicionais de outros países.

3. Descubra se o turista está aproveitando o Carnaval

Nada melhor do que saber se a pessoa está gostando da folia! Pergunte com entusiasmo: “Are you enjoying Carnival?” (Você está gostando do Carnaval?) Se ele responder “Yes, I love it!” (Sim, eu amo!), você pode sugerir um bloco famoso ou um lugar para curtir ainda mais.

4. Ofereça ajuda caso alguém precise

Se perceber que um turista está confuso ou com dificuldades, demonstre simpatia e disposição para ajudar: “Do you need any help?” (Você precisa de ajuda?) Muitos turistas não falam português e podem se sentir perdidos. Oferecer ajuda pode fazer toda a diferença e criar uma experiência positiva para quem visita o Brasil.

5. Se a conversa estiver boa, troque contatos

Se a conversa fluir bem e você quiser manter contato, pergunte de forma educada: “Can I get your number or Instagram?” (Posso pegar seu número ou Instagram?) Se a pessoa estiver confortável, essa é uma ótima forma de fazer novas amizades internacionais e quem sabe até planejar uma visita ao país dela no futuro.

Por Ruhama Rocha