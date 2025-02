Veja por que as portas mimetizadas fazem tanto sucesso

As portas mimetizadas, também conhecidas como “portas camufladas” ou “invisíveis”, estão entre as principais tendências da marcenaria. Entretanto, o conceito não é novo e remota aos castelos medievais, em que a técnica era utilizada como passagens secretas. Atualmente, elas ganharam uma nova roupagem e, na arquitetura moderna, destacam-se por integrar os ambientes, criando espaços mais fluidos e visualmente harmônicos.

“Eu gosto muito delas, principalmente, quando a proposta é agregar ambientes, mas manter uma discrição no acesso a outros. Por exemplo, em um belíssimo living, o lavabo pode ser notado apenas quando necessário. Essa proposta só acontece quando a porta adere ao design do projeto sem comprometer a estética”, relata o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio.

As portas mimetizadas se integram visualmente ao ambiente, ‘camuflando-se’ no contexto em que estão inseridas. “Elas podem ser revestidas com materiais que combinam com as paredes, painéis ou móveis, tornando-se quase imperceptíveis”, explica Bruno Moraes. O objetivo é não chamar atenção para a porta, mas para outros elementos do espaço, como obras de arte, móveis ou objetos de decoração.

Benefícios da porta mimetizada

Embora não haja regras, o profissional relata que é mais comum adicionar a porta mimetizada em salas de estar, lavabos e cozinhas integradas, uma vez que muitos moradores desejam priorizar a questão da estética na hora de receber convidados.

Segundo Bruno Moraes, a porta mimetizada também se comporta como um coadjuvante que entrega o protagonismo para outros recursos presentes no ambiente, e essa técnica é especialmente útil quando a intenção é promover o equilíbrio visual e a valorização de detalhes específicos. Veja outros benefícios elencados pelo profissional:

Versatilidade : as portas mimetizadas podem ser aplicadas em diversos ambientes de uma residência e se adaptam a qualquer estilo de decoração, desde o moderno até o clássico. Essa polivalência permite respostas personalizadas para cada situação de projeto;

: as portas mimetizadas podem ser aplicadas em diversos ambientes de uma residência e se adaptam a qualquer estilo de decoração, desde o moderno até o clássico. Essa polivalência permite respostas personalizadas para cada situação de projeto; Personalização : é possível fazê-la com os materiais e acabamentos que dialogam com o projeto, como a execução em MDF ou a pedra natural que pode revestir a porta;

: é possível fazê-la com os materiais e acabamentos que dialogam com o projeto, como a execução em MDF ou a pedra natural que pode revestir a porta; Ampliação visual : em ambientes com pé-direito mais baixo, as portas mimetizadas ajudam na percepção de uma área mais espaçosa e fluída. Isso acontece por conta da eliminação da estrutura padrão como os batentes.

: em ambientes com pé-direito mais baixo, as portas mimetizadas ajudam na percepção de uma área mais espaçosa e fluída. Isso acontece por conta da eliminação da estrutura padrão como os batentes. Sob medida para espaços pequenos: em plantas compactas, o fechamento mimetizado é uma resposta interessante para camuflar áreas de armazenamento como despensas ou lavabos. “Quando preciso ganhar espaços em imóveis como estúdios, conseguimos aproveitar alguns cantos para oferecer, entre outros, um cantinho para guardar os itens de limpeza na sala de estar. E cá entre nós, não é interessante que essa função seja entendida por outras pessoas, com exceção do morador”, exemplifica Bruno Moraes.

O custo da porta mimetizada pode variar conforme a necessidade do projeto (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

Custos das portas mimetizadas

O preço pode variar bastante e se apresentar superior, já que não se trata de uma tipologia produzida em escala, como as portas convencionais. Todavia, quando o projeto de reforma demanda a confecção de uma porta de abertura padrão, executada sob medida, Bruno Moraes avalia que os valores são relativamente iguais.

Materiais e acabamentos mais utilizados

Embora a escolha dos materiais dependa do estilo do projeto e do orçamento disponível, em geral, os mais adotados são:

MDF melamínico: ideal para revestimentos que combinam com painéis de madeira ou marcenaria sob medida. Para Bruno Moraes, o material oferece um acabamento liso, uniforme e com boa relação custo-benefício;

ideal para revestimentos que combinam com painéis de madeira ou marcenaria sob medida. Para Bruno Moraes, o material oferece um acabamento liso, uniforme e com boa relação custo-benefício; Pintura: solução simples e acessível para que a porta apresente a mesma cor da parede. Segundo o arquiteto, é uma saída interessante para quem mora em apartamento alugado ou não quer investir em marcenaria;

solução simples e acessível para que a porta apresente a mesma cor da parede. Segundo o arquiteto, é uma saída interessante para quem mora em apartamento alugado ou não quer investir em marcenaria; Estrutura metálica: resulta em um visual moderno e durável, mas pode ser mais pesada e custosa. “Requer mão de obra especializada para garantir a funcionalidade e o acabamento perfeito”, determina o profissional;

resulta em um visual moderno e durável, mas pode ser mais pesada e custosa. “Requer mão de obra especializada para garantir a funcionalidade e o acabamento perfeito”, determina o profissional; Pedras: empregada em projetos específicos como alçapões ou portas técnicas. “Há a possibilidade de contar com pedra para mimetizar portas de acesso às áreas técnicas como banheiras ou espaços utilitários”, relata;

empregada em projetos específicos como alçapões ou portas técnicas. “Há a possibilidade de contar com pedra para mimetizar portas de acesso às áreas técnicas como banheiras ou espaços utilitários”, relata; Alumínio e ACM: leves e duráveis, são indicados para projetos contemporâneos. Ademais, permitem acabamentos personalizados e integração com designs modernos.

Outros materiais que podem ser considerados são a madeira maciça, papel de parede, revestimentos têxteis e vidros.

Cuidados na instalação

Para garantir a funcionalidade e durabilidade de uma porta mimetizada, é essencial contar com profissionais experientes. Quanto à instalação, o modelo exige cuidado técnico que envolve um nivelamento preciso entre a porta e o painel para não haver desníveis ou frestas que possam chamar a atenção. “Até a escolha das ferragens é importante: dobradiças ocultas e sistemas de abertura discretos são fundamentais para manter a ilusão de ‘invisibilidade'”, adverte Bruno Moraes.

Por Emilie Guimarães