5 dicas para estudar física e matemática para o Enem

Para muitos estudantes, a preparação para a universidade passa pelo desafio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), exame que se tornou a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos concluintes do ensino médio, o teste evoluiu e hoje é essencial para quem busca uma vaga pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de possibilitar acesso a programas como Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e ProUni (Programa Universidade Para Todos),

Tendo isso em mente, o professor de física Felipe Guisoli, da escola online Universo Narrado, compartilha 5 dicas valiosas para os estudantes potencializarem os estudos e aumentarem as chances de aprovação. Confira:

1. Entenda os conceitos antes das fórmulas

Muitas pessoas tentam decorar fórmulas sem entender o que elas significam. Isso não funciona a longo prazo. A matemática e a física são construídas sobre ideias, não sobre regras arbitrárias. Antes de usar uma fórmula, pergunte-se: “de onde ela veio? O que ela realmente significa?”.

2. Aprenda a resolver problemas sozinho

A melhor maneira de aprender é enfrentando desafios. Evite olhar a solução de um problema antes de tentar resolvê-lo com esforço real. Se você não conseguir de primeira, tente outras abordagens. A sensação de “entender de verdade” só vem quando você supera a dificuldade por conta própria.

Física e matemática são sobre raciocínio lógico (Imagem: Pheelings media | Shutterstock)

3. Construa seu próprio raciocínio

Física e matemática não são sobre memorização, mas sobre raciocínio lógico. Sempre tente reconstruir um conceito do zero e entender o motivo por trás das relações matemáticas. Se algo parece decorado, você provavelmente não entendeu o suficiente.

4. Seja curioso e busque intuição física

Não estude apenas para resolver exercícios. Pergunte-se: por que isso acontece? ou o que isso significa no mundo real? Física e matemática têm beleza própria, e desenvolver essa intuição vai fazer tudo ficar mais claro e interessante.

5. Revise e expresse o que aprendeu

A melhor forma de consolidar o conhecimento é revisitando ideias e tentando explicá-las para alguém (ou até para você mesmo, em voz alta). Explique um conceito como se estivesse ensinando um amigo, e você verá rapidamente onde ainda há falhas no seu entendimento.

Por Larissa Albuquerque