7 tendências de maquiagem para dias quentes

Segundo o Climatempo, a onda de calor que começou no dia 17 deve durar até 24 de fevereiro no Brasil. Quando as temperaturas sobem, ninguém quer ficar se preocupando se a maquiagem vai derreter ao longo do dia. Por isso, o segredo está em makes leves, resistentes e com aquele efeito fresh, que deixam a pele linda sem esforço.

Para enfrentar o calor com estilo e sem estresse, o maquiador e influenciador digital Emerson Damas lista 7 estilos de maquiagem para dias quentes, garantindo leveza, longa duração e um acabamento impecável. Confira as tendências!

1. Pele fresh e natural

A pele leve, hidratada e com um toque de glow natural, é ideal para os dias de temperaturas elevadas (Imagem: puhhha | Shutterstock)

O equilíbrio entre hidratação e leveza é essencial para um visual bonito e confortável nos dias quentes. “Menos é mais no calor! A pele leve, com um toque de glow natural, é a escolha perfeita para os dias quentes. Invista em hidratantes com cor, BB Creams e um toque de iluminador cremoso para garantir aquele efeito fresh sem pesar”, sugere Emerson Damas.

2. Olhos com delineado colorido

Delineadores coloridos garantem um visual moderno e cheio de personalidade no verão (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

Traços vibrantes realçam o olhar e transformam qualquer produção em um destaque moderno. “Se tem um momento ideal para ousar nas cores, é no verão! Aposte em delineadores vibrantes como azul, laranja e rosa para um look moderno e cheio de personalidade. Para garantir a duração, escolha produtos à prova d’água”, indica o maquiador.

3. Glossy lips

O gloss hidrata os lábios e traz um efeito fresh e natural, perfeito para qualquer ocasião nos dias mais quentes (Imagem: MIRRORstudio | Shutterstock)

Aposte no brilho para realçar os lábios com um efeito natural e sofisticado. “O gloss voltou com tudo e é perfeito para dias quentes! Além de hidratar os lábios, ele dá aquele ar fresh e natural. Para um toque extra, escolha versões com cor ou acabamento cintilante, que combinam com qualquer ocasião”, complementa Emerson Damas.

4. Blush sunkissed

Blushes cremosos ou líquidos em tons quentes, como coral e pêche, criam um efeito queimadinho de sol natural (Imagem: FashionStock.com | Shutterstock)

Um toque de cor no rosto cria um efeito saudável e uma aparência revigorada. “O efeito queimadinho de sol é a cara do verão! Aposte em blushes cremosos ou líquidos em tons quentes, como coral e pêche, e aplique nas maçãs do rosto e topo do nariz para um visual praiano e natural”, sugere o profissional.

5. Make minimalista com sobrancelhas marcadas

A combinação de pele leve, sobrancelhas definidas e balm labial garante um look elegante e prático para o calor (Imagem: Juta | Shutterstock)

Valorizar a expressão facial com sobrancelhas bem definidas garante um ar sofisticado sem exageros. “Para quem prefere um look mais básico, a aposta está nas sobrancelhas bem definidas! O combo de uma pele leve, sobrancelhas preenchidas e um balm labial é ideal para manter o frescor e a elegância nos dias mais quentes”, indica Emerson Damas.

6. Glossy skin

Hidratantes luminosos, bases leves e iluminadores cremosos criam um glow natural e sofisticado, ideal para o verão (Imagem: antonshmelev | Shutterstock)

A pele com acabamento luminoso cria um efeito natural e cheio de frescor. “A pele iluminada e com um brilho natural é a cara do verão! Para conquistar esse efeito, aposte em hidratantes luminosos, bases leves e iluminadores cremosos aplicados nos pontos altos do rosto. O resultado é um visual fresco e radiante, perfeito para os dias mais quentes”, afirma o profissional.

7. Color pop

Sombras coloridas, delineados gráficos e máscaras vibrantes trazem um toque moderno e divertido para a maquiagem (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Toques de cor estrategicamente aplicados deixam a maquiagem mais divertida e autêntica. “Que tal adicionar um toque vibrante ao look? Sombras coloridas, delineados gráficos e até máscaras de cílios em tons chamativos são ótimas opções para trazer alegria à maquiagem. O segredo é escolher uma cor que combine com seu estilo e apostar em uma pele leve para equilibrar o visual”, conclui Emerson Damas.

Por Lucas Siciliano