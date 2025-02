8 passos para recriar o cabelo que fez sucesso nos anos 90

A década de 1990 foi uma era de ouro para as supermodelos, que não apenas definiram o estilo da época, mas continuam a influenciar gerações até hoje. Seus penteados icônicos, por exemplo, estão de volta, reinventados para 2025. Das ondas volumosas e cheias de movimento de Cindy Crawford, passando pelos cachos platinados e exuberantes de Claudia Schiffer ao bob minimalista e sofisticado de Naomi Campbell, esses looks atemporais ressurgem com um frescor contemporâneo.

O retorno desse estilo não é mera nostalgia, mas uma celebração da beleza marcante e do volume impactante que fizeram história. Seja com ondas soltas, cabelos de supermodel ou cortes sofisticados, a estética dos anos 90 prova que um clássico nunca sai de moda – ele apenas se transforma. “Esses penteados voltaram a brilhar porque combinam elegância atemporal com a versatilidade das tendências modernas”, explica Vanessa Oliveira, hair designer e diretora criativa do salão Vòh – Prêt À Créer.

Segredo do corte de Cindy Crawford

O cabelo que fez sucesso na época, dentro e fora das passarelas, era composto por camadas suaves, volume e um visual natural. “A era das supermodelos dos anos 90 era toda sobre cabelos grandes, confiança, ousadia e um visual natural e desfeito. Cindy Crawford, um dos rostos mais icônicos da década, arrasou com um corte de cabelo que se tornou sinônimo de uma beleza sem esforço. Seu estilo característico – suave, em camadas e cheio de movimento – ainda é uma opção para quem quer canalizar aquela vibe clássica e glamourosa”, diz Vanessa Oliveira.

A hair designer conta que Cindy Crawford costumava usar o cabelo logo abaixo dos ombros, com camadas longas e suaves que proporcionavam volume e movimento. “O comprimento ideal é logo abaixo dos ombros, pois esse equilíbrio cria volume sem perder o peso natural do cabelo”, afirma. Além disso, as camadas devem ser longas e bem misturadas, começando no queixo, ou um pouco abaixo, garantindo um efeito cascata natural.

Outro detalhe marcante no corte de Cindy Crawford era a sutil emolduração, destacando as maçãs do rosto e a mandíbula. Para reproduzir esse visual, o ideal é pedir camadas finas e afiladas ao redor do rosto, criando um acabamento delicado e elegante.

Curvas de jet-set

As ondas dos cabelos também fizeram história e são desejadas até hoje. “Era um cabelo volumoso, que estava nas capas de todas as principais revistas de moda da época e despertou um desejo generalizado nas mulheres, que queriam mostrar seu lado bombshell” , recorda Vanessa Oliveira.

Chegar naquele resultado requer um passo a passo simples, mas que precisa ser cumprido à risca. “Não basta apenas aplicar mousse nos fios e enrolar com bob/rolo. Quem quer chegar naquele resultado de um cabelo com ondas volumosas, macias, com movimento e brilho, precisa seguir um roteiro básico, mas crucial”, detalha a hair designer.

Abaixo, a profissional revela os sete passos para um cabelo de capa de revista:

1. Prepare o cabelo

Comece com o cabelo limpo e seco. Se foi lavado recentemente, aplique um protetor térmico nos fios e desembarace-os. Para volume extra, com um secador, seque o cabelo de cabeça para baixo ou use uma escova redonda para levantar as raízes.

2. Divida o cabelo

Divida seu cabelo em seções; prenda as camadas superiores e comece com as camadas inferiores. Mechas menores darão ondas mais definidas, enquanto as maiores criarão ondas mais largas.

O uso do bob ajuda a formar os cachos nos cabelos (Imagem: Makistock | Shutterstock)

3. Enrole o cabelo

Pegue uma secção de cabelo (cerca de 5 cm de largura) e enrole-a ao redor do bob/rolo, começando no meio do fio (não muito perto das raízes). Enrole todas as mechas e aplique o calor do secador sobre os bobes. Deixe as pontas para fora para um visual relaxado e desfeito. Repita esse processo para todas as seções, alternando a direção dos cachos (alguns em direção ao seu rosto, outros para longe) para um efeito mais natural. Mantenha as mechas enroladas por pelo menos uma hora.

4. Esfrie os cachos

Aqui está o segredo do sucesso: depois que todo o seu cabelo estiver cacheado, deixe os cachos esfriarem completamente. Isso ajuda a fixar a forma e durar mais. Para volume extra, você pode prender suavemente os cachos na raiz enquanto eles esfriam. Para isso, use algo que não marque os fios, como grampos lisos.

5. Solte os cachos

Depois que os cachos estiverem frios, use os dedos ou um pente de dentes largos para separá-los e soltá-los suavemente. Isso criará ondas suaves em vez de cachos apertados. Evite escovar demais os cachos, pois isso pode deixá-los com aparência frisada.

6. Adicione volume na raiz

Se quiser mais sustentação na raiz, use um pente de desfiar para pentear suavemente a raiz para trás ou aplique um spray volumizador de fixação leve. Como alternativa, você pode usar rolos/bobes de velcro na raiz por alguns minutos para adicionar altura.

7. Defina o estilo

Finalize com um spray de fixação leve ou spray texturizante para manter as ondas no lugar sem deixá-las duras. Para um acabamento brilhante e digno de supermodelo, você pode aplicar uma pequena quantidade de sérum capilar ou spray de brilho nas pontas. Mas lembre-se de não exagerar no produto, pois spray ou mousse em excesso pode pesar nos cachos e fazê-los parecer rígidos.

8. Cuidado durante a noite

Para prolongar a vida útil dos seus cachos, durma com o cabelo em coque, com uma touca de cetim. “Refresque as ondas no dia seguinte, borrifando um spray texturizante e despenteando suavemente com os dedos”, orienta Vanessa Oliveira.

Riqueza nos detalhes

O cabelo de Cindy Crawford sempre teve aquela textura “vívida” – macia, tocável e cheia de corpo. Para conseguir esse efeito, Vanessa Oliveira sugere uma combinação de técnicas. “O corte de ponta, que envolve aparar as extremidades do cabelo em um ângulo, ajuda a criar um acabamento mais suave e texturizado”, explica. Além disso, para quem tem fios mais grossos, ela recomenda o uso moderado da tesoura de desbaste para remover volume e aumentar o movimento, garantindo leveza ao visual.

A hair designer acredita que esse corte é uma mistura perfeita de sofisticação e facilidade. “É um estilo que funciona para quase todos os formatos de rosto e tipos de cabelo, e é incrivelmente versátil – esteja você indo para o escritório, um evento de tapete vermelho ou um brunch casual de fim de semana. Além disso, é uma ótima maneira de adicionar volume e movimento a cabelos finos ou lisos”, finaliza.

Por Denyze Moreira