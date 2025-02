5 cuidados essenciais com os cabelos grisalhos

O cabelo reflete o impacto das transformações naturais que ocorrem ao longo da vida, e o envelhecimento capilar é uma dessas mudanças inevitáveis. À medida que a idade avança, o corpo passa a produzir menos melanina, resultando no aparecimento dos fios grisalhos.

Além dessa alteração pigmentária, outros fatores como estresse, desequilíbrios hormonais e predisposição genética podem intensificar o processo de envelhecimento dos cabelos. Para preservar a aparência e a saúde dos fios, adotar cuidados específicos é fundamental.

Por isso, Marília Tambasco, cabeleireira e embaixadora da Keune Brasil, empresa de cosméticos profissionais, compartilha 5 orientações valiosas que ajudam a manter a vitalidade dos fios brancos. Confira!

1. Invista em produtos específicos

O cuidado com os cabelos durante o envelhecimento nunca esteve tão em alta como agora. Com o avanço da tecnologia e da ciência, a indústria da beleza tem reconhecido a importância de desenvolver produtos que atendam às necessidades específicas dos cabelos 60+, proporcionando cuidados adequados para cada fase da vida. Marília Tambasco recomenda investir em shampoos, condicionadores e máscaras próprios para cada tipo de fio.

Uma das maiores preocupações durante essa fase é o afinamento dos fios. Por isso, a hairstylist indica utilizar produtos que contribuam para encorpar os cabelos e deixá-los ainda mais fortes. Para os lisos, a cabeleireira sugere optar por shampoos que ofereçam volume ou sejam de uso diário. “As mulheres com fios lisos geralmente buscam um pouco mais de volume; por isso, é importante escolher produtos leves que proporcionem movimento e não deixem o cabelo preso à raiz”, explica.

Para cabelos com curvatura, uma queixa muito comum está no controle do frizz. “As cacheadas tendem a ter mais frizz; então, se isso for um incômodo, a dica é utilizar produtos para controlar esse fator”, orienta a especialista. Por fim, para os crespos, com tendência a serem mais ressecados, Marília Tambasco recomenda o uso de produtos à base de óleos, como de coco.

2. Proteja o couro cabeludo do sol

A hairstylist aconselha proteger o couro cabeludo com chapéus ou bonés. “A aplicação de produtos com proteção UV é essencial, pois eles ajudam a proteger a cor do cabelo, evitando o desbotamento e o amarelado indesejado”, ressalta a especialista.

Além disso, a hidratação continua sendo fundamental: é importante manter a rotina de tratamentos em casa, pois o cabelo grisalho tende a ser mais fino e opaco, precisando de mais água para se manter saudável.

Produtos com pigmento violeta neutraliza os tons amarelados e alaranjados dos fios (Imagem: fotaro100 | Shutterstock)

3. Utilize produtos com pigmento violeta

Outra dica para quem tem cabelos grisalhos e se queixa do amarelamento dos fios é o uso de produtos com pigmento violeta em suas fórmulas. “Esse ingrediente é muito famoso e conhecido pelas platinadas, pois neutraliza os tons amarelados e alaranjados dos fios. É um dos grandes segredos para uma cor viva e com brilho”, diz Marília Tambasco.

4. Opte por colorações sem amônia

Para a especialista, uma opção segura para cabelos envelhecidos é optar por colorações que não contenham amônia em sua composição. Fórmulas que tenham ingredientes como óleo de coco são ideais, pois ajudam a hidratar e tratar os fios enquanto proporcionam a coloração.

Quando se trata de descoloração, a recomendação de Marília Tambasco é que seja feita com menor frequência. “Com os avanços tecnológicos na indústria da beleza, hoje em dia existem tintas que descolorem o cabelo de forma mais suave. Se a vontade for clarear os fios, é mais indicado usar uma tinta descolorante ao invés do tradicional pó descolorante”, explica a hairstylist. Isso ajuda a preservar a saúde dos fios, evitando danos excessivos.

5. Consulte um profissional

Marília Tambasco destaca que existem tratamentos eficazes para retardar o aparecimento dos cabelos grisalhos, mas reforça a importância de buscar uma orientação médica para garantir que sejam adequados e atendam às necessidades individuais.

Por Priscila Monteiro