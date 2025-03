6 dicas para ser mais feliz no dia a dia

Em 20 de março é celebrado o “Dia Internacional da Felicidade”, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, visando reconhecer a importância da felicidade e do bem-estar como objetivos universais e aspirações humanas.

A data é uma oportunidade de refletir sobre como nossas escolhas e atitudes podem impactar positivamente nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor, valorizando pequenos momentos e buscando o equilíbrio emocional.

Abaixo, especialistas em saúde mental e bem-estar compartilham dicas valiosas para cultivar a felicidade de forma equilibrada e genuína. Confira!

1. Entenda que felicidade não é um estado constante

Muitas pessoas acreditam que a felicidade deve ser um estado permanente, mas essa visão pode ser frustrante. A psicóloga Geoziane de Paula explica que a felicidade oscila, assim como qualquer outra emoção.

“A felicidade é um conceito multifacetado. Ao longo da vida, passamos por altos e baixos, e isso é completamente normal. Ser feliz não significa nunca sentir tristeza ou frustração, mas, sim, saber lidar com essas emoções de forma saudável”, afirma. Aceitar que momentos difíceis fazem parte da vida ajuda a diminuir a pressão para estar sempre bem e permite que a felicidade seja vivida de forma mais autêntica.

2. Valorize os pequenos momentos

Muitas vezes, a felicidade não está em grandes conquistas, mas nos detalhes do dia a dia. Para a psicóloga Luane Neiva, a chave para o bem-estar está em aprender a enxergar e valorizar essas pequenas alegrias.

“A verdadeira felicidade mora nos pequenos detalhes da vida. Uma risada sincera, um café com um amigo, um momento de paz consigo mesmo. Quando olhamos para a vida com mais carinho e presença, percebemos que a felicidade sempre esteve ao nosso redor”, explica. Praticar a gratidão e prestar mais atenção aos momentos simples pode fazer uma grande diferença no nosso nível de felicidade.

3. Tenha relações saudáveis e verdadeiras

As conexões sociais são fundamentais para o bem-estar emocional. Ter pessoas com quem compartilhar a vida, trocar experiências e receber apoio nos momentos difíceis é essencial para a felicidade. “Relacionamentos saudáveis são um dos pilares da felicidade. Ter com quem contar, sentir-se ouvido e acolhido fortalece nossa saúde mental e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais leveza”, explica Geoziane de Paula.

Evite relações superficiais ou baseadas apenas em aparências. Invista em amizades e laços genuínos, que tragam apoio e alegria verdadeira.

A positividade excessiva pode gerar culpa e até problemas de saúde mental (Imagem: Hitdelight | Shutterstock)

4. Fuja da positividade tóxica

A busca excessiva por felicidade pode levar ao fenômeno da “felicidade tóxica”, em que há uma pressão para estar sempre bem, ignorando emoções naturais como tristeza e frustração. “Existe uma pressão muito grande para sermos positivos o tempo todo, como se sentir tristeza fosse um sinal de fraqueza”, explica Geoziane de Paula.

Segundo a psicóloga, esse hábito pode gerar desde culpa a problemas mentais, como ansiedade e depressão. “A felicidade genuína não é a ausência de emoções negativas, mas, sim, a capacidade de lidar com todas elas de maneira saudável e construtiva”, alerta.

Permita-se sentir todas as emoções, sem culpa. O equilíbrio entre momentos bons e ruins é o que torna a vida real e significativa.

5. Cuide da sua saúde física e mental

Saúde e felicidade estão diretamente ligadas. Ter um corpo saudável e uma mente equilibrada contribuem para um maior bem-estar no dia a dia. “Cuidar da saúde física e mental é fundamental para desfrutar a vida plenamente. Uma boa alimentação, sono de qualidade, prática de atividades físicas e momentos de lazer fazem toda a diferença na maneira como nos sentimos”, reforça Geoziane de Paula. Além disso, buscar ajuda profissional quando necessário é um passo importante para quem deseja ter uma vida mais leve e saudável.

6. Encontre um propósito e celebre suas conquistas

A felicidade está muito ligada à sensação de realização pessoal. Encontrar um propósito e reconhecer as conquistas, por menores que sejam, traz um grande impacto na forma como nos sentimos. “Quando uma pessoa realiza um sonho ou conquista algo, ela se sente feliz e realizada. Por isso, é importante ter metas que façam sentido para você e celebrar cada pequeno avanço”, afirma Geoziane de Paula.

Seja um novo aprendizado, uma meta de trabalho ou um simples hábito saudável que você conseguiu manter, valorize cada passo da sua jornada. Ser feliz é um caminho, não um destino. A felicidade não é algo que se alcança de uma vez por todas, mas um processo contínuo. Como ensina a psicóloga Luane Neiva, ela está nos detalhes do dia a dia e nas escolhas que fazemos para viver de forma mais leve e equilibrada.

Por Sarah Monteiro