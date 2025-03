12 dicas para passar no concurso público

Para conquistar uma vaga no serviço público, é essencial estudar, mas da forma certa. Conhecer a banca organizadora, administrar bem o tempo de prova e aprender com os próprios erros são fatores que fazem toda a diferença no resultado. A aprovação não acontece por acaso, mas com planejamento e boas estratégias.

Com as técnicas de estudo corretas, é possível se preparar de forma eficiente e aumentar suas chances de sucesso. Por isso, veja, a seguir, algumas dicas de professores!

1. Resolva provas anteriores da mesma banca

Faça provas recentes da mesma banca, para conhecer o estilo de questões e assuntos preferidos.

2. Baseie-se nos editais anteriores

Seja qual for o concurso, em primeiro lugar, pegue os editais anteriores e trabalhe de acordo com eles, nem mais, nem menos.

3. Tenha disciplina sem abrir mão do descanso

Muito importante é não se bitolar, como fazem em alguns cursos, dizendo que você deve largar tudo para estudar. O necessário é ter disciplina, pois descanso também é treino.

4. Respeite seu nível de concentração

Quando sentir que não está concentrado o suficiente, pare e descanse; não perca o seu tempo.

5. Equilibre estudo e lazer

Se estiver muito cansado, reserve um tempo para o lazer; mas não desista de estudar.

6. Relaxe antes da prova

Procure relaxar no dia anterior à prova.

7. Organize-se para não chegar atrasado

Antes de sair de casa para fazer a prova, olhe bem o endereço, separe o material pedido no edital e saia com antecedência para não correr o risco de chegar atrasado.

É preciso se atentar aos enunciados para entender o que cada questão pede (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

8. Leia os enunciados com atenção

Fique atento aos enunciados. Muitas vezes, as questões trazem verbos com a regência cobrada em outra pergunta. Por exemplo: “Assinale a sentença que OBEDEÇA À norma-padrão”. Caso apareça uma questão sobre a regência do verbo OBEDECER, a resposta estaria ali mesmo.

9. Gerencie o tempo da prova

Saiba dividir o tempo da prova que, em geral, é mais ou menos de três minutos por questão. Quando não souber ou estiver em dúvida, passe para a seguinte, não perca tempo!

10. Aprenda com seus erros

Se não tiver um bom resultado na prova, mantenha a calma e veja o que errou; se foi por falta de atenção, nervosismo, porque não sabia… Use isso como experiência para a próxima prova.

11. Elimine opções erradas para aumentar suas chances

Se estiver em dúvida, analise cada alternativa e elimine as que claramente estão incorretas. Isso aumenta a probabilidade de acerto, mesmo que você precise responder sem certeza.

12. Mantenha o foco e a persistência

Não desista, se tiver foco e persistência, você conseguirá a vaga que tanto deseja.

Professores que contribuíram com as dicas: