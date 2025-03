BBB 25: 7 curiosidades sobre a emparedada Daniele Hypólito

A noite de domingo (16) foi marcada pela formação do nono Paredão do BBB 25, que colocou Daniele Hypólito, Eva e Gracyanne Barbosa na disputa pela permanência na casa. Na dinâmica, o líder Guilherme indicou Gracyanne para a berlinda. Eva foi a mais votada pelos colegas de confinamento. Em segundo, Delma e Daniele empataram, com três votos cada. Então, Guilherme escolheu Daniele Hypólito para enfrentar mais um Paredão.

Com a eliminação se aproximando, conheça mais sobre a trajetória de Daniele Hypólito!

1. Primeira brasileira a conquistar uma medalha em mundiais de ginástica

Daniele Hypólito entrou para a história da ginástica artística brasileira em 2001, ao conquistar a medalha de prata no solo durante o Mundial de Ginástica Artística de Ghent, na Bélgica. Até então, nenhuma mulher brasileira havia subido ao pódio em uma competição desse nível. Esse feito ajudou, inclusive, a abrir portas para novas gerações de atletas, como Daiane dos Santos e Rebeca Andrade.

Sua conquista foi ainda mais significativa porque, na época, a ginástica artística feminina no país não recebia o mesmo investimento e reconhecimento que tem hoje. Daniele precisou superar desafios, competir contra potências do esporte e se destacar em um cenário dominado por países com grande tradição na modalidade.

2. Cinco participações em Olimpíadas

Daniele disputou cinco edições dos Jogos Olímpicos: Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Com esse número, ela se tornou uma das ginastas brasileiras com mais participações olímpicas na história.

Mesmo sem ter conquistado uma medalha olímpica, sua presença constante nos Jogos consolidou sua importância para o esporte e para a equipe brasileira. Afinal, manter-se em alto nível por tanto tempo é um feito raro na ginástica artística, um esporte que exige altíssimo desempenho físico e técnico.

3. Foi eleita a melhor atleta do Brasil duas vezes

Ao longo da carreira, Daniele foi reconhecida como a melhor atleta do Brasil em duas ocasiões. Esse título mostra a relevância de sua trajetória não apenas dentro da ginástica, mas no cenário esportivo nacional. O prêmio é concedido a atletas que se destacam em suas modalidades e que representam o Brasil com excelência.

A família de Daniele Hypólito enfrentou desafios financeiros quando ela era criança (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Enfrentou dificuldades financeiras na infância

Antes de se tornar uma atleta de alto rendimento, Daniele viveu uma infância marcada por desafios financeiros. Sua família enfrentou dificuldades e chegou a passar seis meses sem conseguir pagar a conta de luz.

Apesar das limitações, a atleta nunca deixou que a situação determinasse seu futuro. Em entrevistas, ela afirmou que sua infância foi feliz e repleta de brincadeiras com os irmãos e primos. Segundo ela, o que faltava em recursos materiais era compensado com união familiar e resiliência.

5. Participou de outros programas na TV antes do BBB 25

Daniele Hypólito não é novata no mundo da TV. Antes de entrar no BBB 25, a ginasta participou de programas competitivos na TV brasileira. Em 2017, esteve no “Exathlon Brasil”, da Band, um reality de resistência física que exigia habilidade, força e estratégia.

Dois anos depois, em 2019, competiu no “Dancing Brasil”, da Record, em que surpreendeu com sua performance na dança e conquistou o segundo lugar. Em 2020, voltou às telas no “Made in Japão”, também da Record, um programa que mesclava desafios inspirados em games japoneses com convivência entre os participantes. Em 2021, participou do “Power Couple Brasil 5”, da Record, ao lado do marido Fábio Castro.

6. Está em um relacionamento há 11 anos

A sister entrou no BBB 25 comprometida. Ela tem um relacionamento de 11 anos com Fábio Castro, professor de dança. A ginasta sempre destacou a importância da cumplicidade e do respeito na relação e vê no parceiro um grande apoio em sua vida. Ela afirma que valoriza muito os princípios familiares e que buscou um companheiro que compartilhasse desses valores.

7. Enfrentou cinco internações e duas experiências de quase morte

A trajetória de Daniele Hypólito na ginástica foi marcada por desafios. Em 2023, passou por cinco internações e enfrentou duas experiências de quase morte. Tudo começou com uma infecção urinária aparentemente inofensiva, que evoluiu para uma pielonefrite grave e comprometeu cerca de 60% dos seus rins. Durante a internação, sua pressão caiu drasticamente, levando-a a se despedir da família por chamada de vídeo, sem saber se voltaria a vê-los.

Quando finalmente recebeu alta, novas complicações surgiram. Daniele foi internada novamente com um caso severo de pneumonia, que se recusava a regredir. Com o tempo, descobriu-se que a causa era uma sinusite crônica que evoluiu para pansinusite, condição que pode resultar em meningite bacteriana. Durante essa internação, sua pressão descontrolada fez com que os médicos a colocassem de ponta-cabeça na tentativa de estabilizá-la. Mesmo após longos períodos no hospital, Daniele precisou passar por cirurgias e tratamentos intensivos, lutando para recuperar sua saúde.