5 orações e simpatias para o Dia de São Longuinho

Em 15 de março é celebrado o “Dia de São Longuinho”, também conhecido como o santo “baixinho”, padroeiro das causas e objetos perdidos. Um dos primeiros homens a reconhecer Cristo como o Filho de Deus, conforme a tradição popular, Longuinho é identificado como o soldado romano centurião “Cássio”.

Apesar disso, no evangelho não há menção ao nome do soldado, apenas referências, como narra o livro de Marcos em 15:39: “Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: ‘Realmente este homem era o Filho de Deus!’”.

Conforme a história, São Longuinho viveu no século I e foi um dos soldados romanos que estava presente na crucificação de Cristo. Ele também foi o responsável por perfurar o corpo de Jesus com uma lança, recebendo em troca um jato de sangue em seu rosto, que o fez perceber que estava diante do Filho de Deus. Após isso, abandonou a vida como soldado e fugiu para pregar a palavra do Senhor, sendo mais tarde denunciado, torturado e morto por abandonar o Imperador Romano Pilatos.

A seguir, confira orações e simpatias para o Dia de São Longuinho!

1. Oração a São Longuinho

Querido São Longuinho, suplicamos a ti na confiança de tua intercessão. Sinto-me atraído por tua história e queria que me ajudasse a conseguir o perdão de Deus da mesma forma que conseguiste. Precisei magoar o coração de Jesus profundamente para que pudesse cair em mim e foi, então, que percebi o quanto estava perdido nessa vida mundana. Tua caridade, depois do reconhecimento do erro, me inspira a querer fazer o mesmo e te peço profundamente para que tua sabedoria me toque na alma e me guie pela jornada certa. Leva-me para o caminho de Deus, para que eu possa caminhar ao lado de Jesus e ao teu lado. Amém.

2. Oração para encontrar objetos

São Longuinho, patrono dos pobres e ajudante daqueles que procuram artigos perdidos, me ajude a encontrar o objeto que eu perdi (diga o objeto perdido) e que eu encontre melhor uso para o meu tempo e o use para ganhar para Deus a maior honra e glória. Conceda-me esta graça e o seu precioso auxílio para todos que procuram o que perderam, principalmente aqueles que procuram encontrar e ganhar novamente as graças de Deus e a vida eterna. Amém.

3. Simpatia de São Longuinho

Essa simpatia é muito famosa, mas vale lembrar. Perdeu algum objeto? Diga: “São Longuinho, São Longuinho, se me ajudar a achar (nome do objeto perdido) eu te dou três pulinhos”. Encontrou o item, dê três pulinhos para agradecer.

Orações para São Longuinho rogam por sua intercessão em causas (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

4. Oração de conversão a São Longuinho

Senhor, através de São Longuinho, concedei-me a graça da conversão profunda e verdadeira. Assim como ele, que após presenciar a morte de Teu Filho na cruz reconheceu em Cristo o Salvador, peço que me ilumines para reconhecer Tua presença em minha vida. São Longuinho, que foste tocado pela graça e, de soldado, te transformaste em seguidor fiel, intercede por mim para que, em meio às minhas limitações e fraquezas, eu possa também me abrir à transformação que o amor de Deus oferece.

Rogo-te, São Longuinho, que eu possa, a cada dia, viver mais próximo de Cristo, seguindo Teu exemplo de mudança radical e entrega total ao caminho da salvação. Que a coragem que tiveste para abandonar o erro e abraçar a verdade inspire em mim um espírito de confiança em Deus e renúncia ao pecado.

A tua história, marcada por um gesto de violência, foi redimida pela luz da fé. Que essa mesma luz dissipe as trevas de minha alma e me conduza a uma vida de paz, retidão e amor. Ajuda-me também nas pequenas dificuldades do dia a dia, sempre recordando que tudo está nas mãos de Deus. Amém!

5. Oração para conseguir um emprego

São Longuinho, santo das causas impossíveis e protetor dos desamparados, rogo a sua ajuda em um momento de dificuldade. Encontro-me desempregado e em busca de um trabalho digno e justo que me permita sustentar minha família e realizar meus sonhos.

Ó São Longuinho, que em tempos difíceis encontrou a luz da verdade e se tornou um defensor da fé, conceda-me a graça de encontrar um emprego que atenda às minhas necessidades e que seja justo e digno. Que sua força e proteção me acompanhem nessa busca e me guiem até as oportunidades certas.

São Longuinho, ouça minha prece e ajude-me a superar este momento de incerteza e angústia. Que a sua bondade e misericórdia iluminem meu caminho e me levem ao trabalho que tanto busco. Agradeço, desde já, a sua intercessão e peço que abençoe minha vida com sua proteção divina. Amém!