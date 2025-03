Veja como o visagismo ajuda a encontrar o corte de cabelo ideal

Visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal que revela os traços da personalidade de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e os princípios da linguagem visual (harmonia e estética), utilizando o corte, a coloração, o penteado do cabelo, entre outros recursos estéticos.

O cabeleireiro e visagista Alan Kohler esclarece que no momento de escolher a cor e o corte dos cabelos, vários aspectos devem ser analisados. “É importante observar as características físicas, personalidade, estilo de vida e o modismo. A cor e o corte devem potencializar as características positivas e amenizar as características que não lhe agradam muito”, explica.

Encontrando o corte de cabelo ideal

O hairstylist Jomas Lázaro também explica como chegar ao melhor corte. “É necessária uma avaliação de um visagista ou profissional com capacidade de interpretar o que a cliente gosta, o que fica bem ao seu formato de rosto, a fim de realçar os pontos mais bonitos e atenuar alguma característica que a cliente não goste. Além de externar uma informação sobre a personalidade ou qual o tipo de personalidade que ela gostaria que as outras pessoas identificassem nela”, acrescenta.

Muitas informações fazem parte do perfil que irá estabelecer o melhor visual para cada pessoa. “Perguntas sobre o momento emocional, onde a pessoa trabalha e sua função, se está precisando externar alguma característica, por exemplo. Sou uma pessoa antenada com a moda ou sou uma pessoa dominadora?”, questiona Jomas Lázaro.

Segundo ele, a principal pergunta deve ser sobre o temperamento da cliente, de acordo com o formato do rosto, “se é colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico. Estas informações influenciarão na escolha do visual”, ressalta o especialista.

Sem deixar a moda de lado

Para elaborar um corte que combine com você não é necessário deixar a moda de lado. “É necessário primeiro conhecer o formato do rosto para não errar, depois deve-se fazer uma leitura da moda e adaptá-la não só ao seu formato, mas também ao seu tipo de cabelo. Assim como nas passarelas, as modelos também usam roupas que precisam de uma leitura para se extrair aquilo que fica bem para cada pessoa, também deve ser feito dessa forma para o cabelo”, explica Jomas Lázaro.

O visagismo contribui para ressaltar aspectos da personalidade da pessoa (Imagem: NeonShot | Shutterstock)

Visagismo ajuda na expressão

A cabeleireira Lise Cogo argumenta que o visagismo é muito importante para ajudar a cliente a realçar as qualidades e sair satisfeita com o novo visual. Para isso, o visagista Alan Kohler explica que é muito importante ter consciência sobre o que sua imagem diz.

A partir disso, é possível pensar no que gostaria de mudar e em como gostaria de ser vista. “[A cliente] descobrirá que sua imagem tem uma influência poderosa sobre suas relações, tanto íntimas quanto profissionais. Essa conscientização leva à reflexão constante sobre o que realmente deseja expressar”, conclui.

Mensagens que o corte de cabelo transmite

Cada corte de cabelo projeta uma imagem diferente. Segundo Jomas Lázaro, as linhas verticais transmitem estrutura enquanto as linhas horizontais transmitem estabilidade. “Cabelos repicados ou desfiados dão a impressão de introversão. Já mulheres extrovertidas devem procurar linhas voltadas para fora. Franjas mostram uma mulher convencional. As curvas nos cabelos demonstram romantismo e sensualidade”, afirma.

Características de cada grupo do visagismo

O visagismo divide as personalidades em 4 grupos. Para você saber a qual pertence, é possível buscar alguns testes simples na internet sobre o assunto ou procurar um profissional especializado em visagismo. Abaixo, o hairstylist Jomas Lázaro apresenta as características de cada perfil. Confira!

1. Sanguíneo: formato de rosto hexagonal

Tem testa estreita, com cabelos nascendo próximos aos olhos e sobrancelhas, e o queixo fino contrasta com as bochechas salientes. O mais indicado é suavizá-las, dando destaque para as mechas laterais. Tome cuidado para não exagerar no volume dos fios da parte superior da cabeça e fique longe de cortes muito curtos, que deixam este tipo de rosto ainda mais largo.

2. Melancólico: formato de rosto triangular

Tem testa larga e achatada, maçãs do rosto estreitas e queixo pequeno, como se fosse um triângulo invertido. Cortes com volume entre queixo e pescoço ajudam a compensar a desproporção da parte inferior da face. Mas tome cuidado para não deixar os fios em direção contrária ao rosto. Se a testa for muito longa, evite puxar os cabelos para trás, em topete, pois parecerá ainda maior. O melhor é uma franja mais leve com fios desfiados ou bem repicados.

3. Fleumáticos: formato de rosto quadrado ou redondo

Se o rosto for redondo, o ideal é alongar linhas com cortes que deixem as mechas laterais, médias ou longas, com as pontas viradas para o rosto e que possibilitem a modelagem de topetes para criar o volume necessário na parte superior da cabeça. Evite cabelos muito curtos, com volume lateral excessivo ou repicados na altura do queixo.

Se o rosto for quadrado, é necessário desviar a atenção dos ângulos retos, privilegiando os comprimentos médios e longos. Cortes com pontas viradas para o rosto, em fios desfiados ou repicados apontando para o queixo e com aumento de volume no topo da cabeça são indicados para esse tipo de face.

4. Colérico: formato de rosto retangular

Este tipo de rosto é largo e anguloso, pois apresenta grande distância entre os olhos e o queixo, além de maxilares alinhados com a testa. Precisa suavizar o contorno facial, criando linhas que disfarcem o tamanho da face.

Uma boa opção é a franja falsa, com apenas alguns fios desfiados e laterais repicadas para deixar a testa menos evidente. Evite cabelos muito compridos, que destacam o formato alongado e o estilo superliso, com fios grudados na cabeça, pois não contribuem para suavizar o rosto.

