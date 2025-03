5 dicas para controlar o peso dos animais de estimação

A obesidade tem se tornando um problema cada vez mais comum entre os animais de estimação, especialmente para aqueles que vivem em áreas urbanas, em que a rotina sedentária e a alimentação inadequada contribuem para o ganho de peso. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) estima que cerca de 30% dos animais no Brasil estão acima do peso recomendado.

No entanto, a aparência “fofinha” frequentemente atribuída pelos tutores mascara o problema, fazendo com que passe despercebido. “Se o abdômen do animal de estimação for visivelmente maior, as costelas não forem facilmente palpáveis ​​e ele apresentar respiração ofegante mesmo em repouso, pode ser um indicativo de sobrepeso. Além disso, a falta de disposição para brincar ou se movimentar também deve ser observada”, alerta o médico-veterinário Robson Vivas, diretor de produção da Pet Delícia.

Para evitar que a obesidade comprometa a saúde dos pets, Robson Vivas compartilha 5 dicas essenciais. Confira!

1. Ofereça alimentação natural

Uma forma eficiente de controlar o peso do pet, segundo o veterinário, é a alimentação natural. “Ela oferece um controle preciso dos ingredientes e das quantidades, permitindo ajustes conforme o metabolismo e as necessidades do animal. Ideal para pets acima do peso, essa dieta proporciona uma nutrição equilibrada e rica em nutrientes essenciais”, afirma Robson Vivas.

Com a alimentação natural, os tutores podem oferecer carnes magras, vegetais, grãos e até suplementos naturais, garantindo uma dieta balanceada. Além disso, ela contribui para uma melhor digestão e saúde geral, proporcionando mais energia e disposição ao animal.

2. Defina horários regulares para as refeições

Estabelecer horários regulares para as refeições do seu pet é ideal para evitar que ele coma por impulso ou ansiedade. Segundo Robson Vivas, muitos animais, sobretudo os que ficam sozinhos por longos períodos, podem desenvolver o hábito de comer em excesso, o que contribui para o ganho de peso.

Com uma rotina alimentar definida, o animal se alimenta de forma mais controlada, o que ajuda a manter seu equilíbrio nutricional e saúde. Essa regularidade também traz segurança e conforto ao pet, que sabe o que esperar.

A oferta de petiscos deve ser controlada para evitar o ganho de peso e problemas de saúde (Imagem: Ryan Brix | Shutterstock)

3. Controle a oferta de petiscos

De acordo com Robson Vivas, petiscos são uma forma comum de carinho e recompensa. Contudo, quando oferecidos em excesso, podem contribuir para o ganho de peso e até para problemas de saúde, como obesidade. Por isso, é essencial controlar a quantidade e a frequência. Em vez de oferecer petiscos todos os dias, reserve-os para momentos especiais ou como recompensa por um bom comportamento.

“Escolha petiscos mais saudáveis, como frutas e legumes frescos (cenoura, maçã, pepino) ou opções naturais, que são mais leves e oferecem benefícios nutricionais sem calorias extras”, indica o médico-veterinário. Ele também alerta sobre os perigos de oferecer alimentos humanos, como pães ou queijos, que são ricos em calorias e não são indicados para os pets.

4. Incentive a prática de atividade física

Incentivar a atividade física para manter o peso do seu pet sob controle também é essencial. Para cães, é recomendado reservar pelo menos 30 minutos de caminhada, duas vezes ao dia. As brincadeiras diárias também são ótimas para gastar energia. Para os gatos, mesmo aqueles que não saem para passeios, é importante usar brinquedos e arranhadores para mantê-los ativos e estimulados.

5. Faça pesagens regulares

Acompanhar o peso do seu pet regularmente é muito importante, pois ajuda a detectar mudanças antes que se tornem um problema maior. Com a orientação do veterinário, é possível estabelecer metas realistas de peso, ajustando a alimentação e a atividade física conforme necessário para manter a saúde do animal em dia.

Por Alice Veloso