Veja sintomas que podem indicar doenças vasculares

Ficar atento aos sinais que o corpo apresenta é fundamental para identificar possíveis problemas de saúde vascular. As doenças vasculares podem surgir de maneira silenciosa ou se manifestar por meio de sintomas sutis.

Segundo o Dr. Caio Focassio, cirurgião vascular e Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, alterações nos vasos sanguíneos, como varizes, inchaço e mudanças na tonalidade da pele, podem ser indícios de problemas circulatórios, cardíacos, renais e até mesmo doenças autoimunes.

“O sistema vascular funciona como uma rede de distribuição essencial para o organismo. Se algo não está fluindo bem, o corpo dá sinais. Muitas vezes, pacientes chegam ao consultório preocupados com varizes ou inchaço sem saber que essas alterações podem ser sintomas de condições mais graves”, alerta o especialista.

Causas das varizes

Conforme o Dr. Caio Focassio, as varizes são dilatações anormais das veias, geralmente associadas a fatores como genética, sedentarismo e hábitos de vida. No entanto, elas também podem estar relacionadas a problemas cardíacos e tromboses. “Quando o coração não bombeia o sangue corretamente, ele pode se acumular nas pernas, causando inchaço e varizes. Pessoas com insuficiência cardíaca, por exemplo, podem apresentar esse tipo de manifestação”, explica.

Causas do inchaço nas pernas

Inchaço nas pernas, chamado de edema, pode ocorrer após um longo dia de trabalho ou em períodos mais quentes do ano. No entanto, se o inchaço for persistente, pode estar ligado a insuficiência venosa crônica, problemas renais e cardíacos.

“Quando os rins não funcionam corretamente, há acúmulo de líquidos no corpo, e o inchaço é um dos primeiros sinais. O mesmo pode acontecer com pessoas que têm problemas cardíacos, pois o coração não consegue bombear o sangue de forma eficiente”, destaca o cirurgião vascular.

As mudanças na cor da pele das pernas podem indicar má circulação sanguínea (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Causas das mudanças na cor da pele

As mudanças na cor da pele, especialmente nas pernas e pés, podem indicar má circulação, inflamações vasculares ou até doenças autoimunes. O Dr. Caio Focassio ensina como identificar:

Pele arroxeada ou azulada (cianose): pode ser um sinal de obstrução vascular ou doença arterial periférica.

pode ser um sinal de obstrução vascular ou doença arterial periférica. Manchas escuras (dermatite ocre): geralmente associadas a insuficiência venosa crônica, quando o sangue não retorna adequadamente ao coração.

geralmente associadas a insuficiência venosa crônica, quando o sangue não retorna adequadamente ao coração. Pele avermelhada e inflamada: pode estar ligada a vasculites, que são inflamações nos vasos sanguíneos, muitas vezes relacionadas a doenças autoimunes, como lúpus ou artrite reumatoide.

“Pessoas que apresentam alterações na coloração da pele devem procurar um especialista. Em alguns casos, pode ser necessário investigar condições mais complexas, como trombose ou doenças inflamatórias dos vasos”, ressalta o médico.

Cuidados com a saúde vascular

O Dr. Caio Focássio enfatiza que a prevenção é o melhor caminho para manter a saúde vascular em dia. Praticar atividades físicas regularmente, manter uma alimentação equilibrada e evitar ficar muito tempo parado na mesma posição são medidas essenciais.

“Observar o próprio corpo é um primeiro passo fundamental. Se notar varizes em crescimento, inchaço persistente ou mudanças na cor da pele, procure um especialista. Esses sinais podem ser apenas a ponta do iceberg de uma condição mais séria”, conclui.

Por Mayra Barreto Cinel