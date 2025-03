Entenda sobre os diferentes tipos de agricultura

De forma geral, a agricultura é caracterizada como um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas e vegetais a fim de obter diferentes produtos. Em alguns casos, esse procedimento pode ocorrer de forma orgânica e saudável para a natureza e o ser humano. Contudo, dependendo das técnicas utilizadas, pode ser invasivo e prejudicial para ambos. Veja abaixo!

1. Agricultura tradicional

A agricultura tradicional pode ser caracterizada como o cultivo de determinada cultura sem utilização de defensivos agrícolas, sem sementes não selecionadas (transgênicos) e sem correção do solo. Com essas características, a produção é baixa.

A agricultura moderna requer cultivo intensivo (Imagem: lourencolf | Shutterstock)

2. Agricultura moderna

A agricultura moderna é caracterizada pelo cultivo intensivo em pouco espaço. Com o auxílio de técnicas modernas, máquinas (tratores e colheitadeiras), correção do solo, sementes selecionadas e fertilizantes, esse tipo de procedimento consegue garantir uma alta produtividade.

3. Revolução Verde

Foi uma revolução biotecnológica (década de 60) para aumentar a oferta de alimentos e, com isso, combater a fome. Não conseguiu eliminar o problema da fome e provocou uma aceleração na desigualdade fundiária.

4. Agrossistemas alternativos

Os agrossistemas alternativos são formas de produção ecologicamente corretas (produtos orgânicos, nos quais não são utilizados agrotóxicos) para amenizar problemas sociais e ambientais. Não há adição de substâncias químicas, mas o produto final (saudável) é pequeno em quantidade (se comparado com a população) e, devido ao alto preço, fica pouco acessível.

Para a harmonia do homem com o meio ambiente, os agrossistemas alternativos estão crescendo cada vez mais, o que garantirá, daqui a um certo tempo, produtos saudáveis com um preço acessível.