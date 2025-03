5 livros para compreender o período da Ditadura Militar no Brasil

Em 31 de março, completam-se 61 anos do dia em que os militares tomaram o poder, derrubando o governo de João Goulart. Os impactos da Ditadura Militar, que mudou a história do Brasil para sempre, despertam interesse e geram debates até os dias atuais. Pensando nisso, separamos cinco indicações de leitura para quem deseja se aprofundar na temática, além de refletir sobre diferentes perspectivas.

Nesta lista, você vai encontrar investigações de casos emblemáticos, narrativas de resistência, reflexões sobre liberdade de expressão e análises que ajudam a compreender os múltiplos discursos em torno do que aconteceu durante a Ditadura Militar até 1985. Confira!

1. Crime sem castigo

“Crime sem castigo” traz um relato detalhado da investigação sobre o desaparecimento do ex-deputado federal Rubens Paiva (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

O desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, morto sob custódia do governo em 1971, tornou-se um dos casos mais emblemáticos do país e ganhou a atenção do público após o sucesso do filme “Ainda estou aqui”. Neste livro, a jornalista Juliana Dal Piva detalha as investigações sobre o crime, revela documentos inéditos e mostra a luta da família para descobrir a verdade. A obra expõe como a Ditadura Militar monitorou e silenciou aqueles que buscavam justiça, impedindo a responsabilização dos envolvidos por décadas.

2. Vira-lata de raça

Em “Vira-lata de raça”, o cantor Ney Matogrosso relembra sua resistência contra a Ditadura Militar (Imagem: Reprodução digital | Editora Tordesilhas)

Nos anos de chumbo da Ditadura Militar, Ney Matogrosso desafiou a censura com sua estética provocativa e performances ousadas. Neste livro, o cantor relembra a própria ascensão nos anos 1970 com o “Secos & Molhados”, a repressão cultural imposta pelo regime e a resistência artística que marcou sua carreira. Entre memórias pessoais e profissionais, o artista fala sobre liberdade, perdas, amores e a reinvenção ao longo do tempo.

3. O que você ainda não sabe sobre 1964

O livro “O que você ainda não sabe sobre 1964” traz os relatos da época pelo militar Juan Bender (Imagem: Reprodução digital | Editora Appris)

Fugir das simplificações frequentemente apresentadas no debate público é a força-motriz deste livro, assinado pelo militar de carreira especialista em história e ciências políticas, Juan Bender. A obra proporciona aos leitores um mergulho profundo nos acontecimentos que culminaram com o golpe militar de 1964 e seus desdobramentos. Sem mascarar nem suavizar as violências cometidas por oficiais e guerrilheiros, o autor apresenta uma narrativa instigante e acessível dos diferentes discursos que moldaram a história recente do país.

4. MyNews explica: tempos de chumbo

“MyNews explica: tempos de chumbo” traz um testemunho sobre os anos de repressão e resistência (Imagem: Reprodução digital | Editora Edições 70)

Este livro reúne imagens e memórias da ditadura civil-militar no Brasil, oferecendo um testemunho sobre os anos de repressão e resistência. Além de refletir sobre as ameaças à democracia, a obra escrita por Carolina Brito destaca a luta política, a defesa dos direitos coletivos e a busca por um país mais justo. Entre registros históricos e análises, é um alerta contra o totalitarismo e um manifesto pela importância da resistência em todas as épocas.

5. Puxa conversa Liberdade de Expressão

O livro “Puxa conversa Liberdade de Expressão” traz perguntas que convidam o leitor a pensar criticamente (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Com questionamentos provocantes sobre um dos temas mais polêmicos da atualidade e incentivando reflexões sem respostas prontas, “Puxa conversa Liberdade de Expressão”, escrito por Joel Pinheiro da Fonseca, traz perguntas como: o que diferencia um discurso de opinião de um discurso de ódio? Toda censura é prejudicial ou pode haver limites para a liberdade de expressão? As 100 cartas que compõem a obra convidam o leitor a pensar criticamente, debater diferentes perspectivas e construir sua própria visão sobre esse direito essencial.

Por Dielin da Silva