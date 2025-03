O cálcio é um nutriente vital, indispensável para a saúde óssea e dentária, além de colaborar no bom funcionamento de várias funções corporais. Assim, garantir a ingestão adequada desse mineral pode ajudar a prevenir problemas de saúde, como a osteoporose. Incorporar alimentos ricos em cálcio nas refeições do dia a dia é uma excelente forma de cuidar do corpo enquanto saboreia pratos deliciosos e nutritivos.

Veja, a seguir, 5 receitas com ingredientes ricos em cálcio para o almoço!

Salmão ao molho cremoso com cogumelo e espinafre

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

200 ml de creme de leite fresco

Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e sele os filés com a pele para baixo por 3 a 4 minutos. Vire e sele o outro lado por mais 2 minutos. Retire da panela e reserve.

Na mesma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e o cogumelo e cozinhe até dourarem levemente. Acrescente o espinafre e mexa até murchar completamente. Despeje o creme de leite, mexa bem e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Sirva o salmão com o molho.

Arroz cremoso de couve-flor com frango e queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

2 peitos de frango cozidos e desfiados

2 xícaras de chá de florete de couve-flor

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de creme de ricota

1/4 de xícara de chá de queijo minas ralado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e noz-moscada em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure um dente de alho. Adicione o arroz e refogue até ficar brilhante. Tempere com sal e cubra com água — dois dedos acima do arroz. Cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve. Em uma panela, cubra a couve-flor com água e cozinhe em fogo médio até ficar bem macia, cerca de 8 a 10 minutos. Escorra e amasse com um garfo até virar um purê rústico. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o dente de alho restante até dourarem levemente.

Acrescente o purê de couve-flor ao refogado, junte o leite e o creme de ricota. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Misture até formar um creme espesso. Misture o frango desfiado e o arroz já cozido ao creme, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Adicione o queijo minas ralado e mexa até derreter e dar ainda mais cremosidade. Sirva quente, com cheiro-verde por cima.

Lasanha de ricota com abobrinha e queijo

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 800 g de ricota fresca amassada

3 xícaras de chá de molho de tomate

1 dente de alho picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo baixo e refogue o alho até dourar. Adicione as rodelas de abobrinha, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue rapidamente até ficarem levemente macias. Reserve. Em uma tigela, misture a ricota com um pouco de sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente um fio de azeite para dar cremosidade.

Em um refratário, espalhe um pouco de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de massa de lasanha. Adicione uma camada da mistura de ricota e algumas rodelas de abobrinha. Cubra com mais molho de tomate. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com molho.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe gratinar por mais 10 minutos. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e decore com folhas de manjericão fresco. Sirva em seguida.

Espaguete com sardinha e brócolis (Imagem: Magdanatka | Shutterstock)

Espaguete com sardinha e brócolis

Ingredientes

250 g de espaguete

150 g de sardinha sem espinhas e desfiada

sem espinhas e desfiada 1 xícara de chá de florete de brócolis

1/2 cebola-roxa fatiada em tiras finas

2 colheres de sopa de uva-passa preta

2 colheres de sopa de pinoli

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente. Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o brócolis e cozinhe por 3 minutos. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até ficarem levemente dourados.

Adicione a sardinha, a uva-passa e o pinoli. Refogue por 2 a 3 minutos. Junte os brócolis, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espaguete cozido à frigideira. Misture bem, adicionando um pouco da água do cozimento reservada para dar cremosidade. Sirva em seguida.

Lentilhas com tofu, espinafre e arroz branco

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz branco

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 xícara de chá de espinafre fresco

200 g de tofu firme cortado em cubos

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure um dente de alho. Adicione o arroz e refogue até ficar brilhante. Tempere com sal e cubra com água — dois dedos acima do arroz. Cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve.

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Adicione os cubos de tofu e doure todos os lados. Regue com o molho de soja nos minutos finais para dar mais sabor. Na mesma frigideira, adicione o alho restante e refogue rapidamente. Acrescente o espinafre e refogue por cerca de 2 minutos, até murchar. Em uma tigela grande, coloque uma base de arroz branco, cubra com a lentilha, o tofu grelhado e o espinafre refogado. Finalize com um fio de azeite e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.