7 dicas para casamentos no outono

O outono é ideal para cerimônias de casamento ao ar livre, uma vez que possui temperaturas mais frescas, sem o calor excessivo do verão e o frio rigoroso do inverno, por exemplo. Além disso, conta com folhagens únicas e uma luz natural perfeita para as fotos.

Segundo um levantamento do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento, em conjunto com a Assessoria VIP, cerca de 28,7% das celebrações de casamento foram realizadas nessa estação em 2024. Pensando nisso, Roberta Canuto, organizadora de eventos e diretora e fundadora da Casa de Dois Eventos, lista abaixo algumas dicas para os casais que desejam se casar no outono. Confira!

1. Horário da cerimônia

Inicialmente, defina se o casamento será realizado ao ar livre ou em ambiente fechado, além do período do dia, isto é, de manhã, à tarde ou à noite. A partir disso, é recomendado o início das 10h para celebrações diurnas, das 15h para quem optar pelo período da tarde e das 18h para aqueles que preferem cerimônias noturnas.

2. Fotografia

Os horários também impactam o clique memorável. Logo, se for uma prioridade para o casal, é considerável escolher a conhecida golden hour para efeitos naturais. Trata-se das primeiras horas do amanhecer ou antes do pôr do sol, por um período de, aproximadamente, uma hora.

3. Local

Conectado aos itens anteriores, o local da cerimônia também depende da preferência dos casais. Fazendas, vinícolas e jardins com áreas verdes e árvores, por exemplo, são fundamentais para destacar a essência do outono.

Há também espaços fechados, porém com grandes janelas, que oferecem a vista da paisagem, fomentando a beleza do cenário, mas sem perder o conforto do ambiente interno. Também é possível realizar a cerimônia ao ar livre e a recepção dos convidados em um ambiente fechado, sobretudo, se o casamento ocorrer entre a transição do dia para a noite.

Tons terrosos, como marrom, dourado e verde-musgo, cria um ambiente aconchegante (Imagem: Gladius Stock | Shutterstock)

4. Decoração

O outono possibilita unir o rústico ao sofisticado na decoração, além de outros estilos como boho, vintage e clássico. Entre os elementos naturais, há folhas secas, galhos, pinhas e flores em tons mais fechados, por exemplo. Estes criam um ambiente autêntico e aconchegante, juntamente aos tons terrosos, como marrom, dourado, laranja, terracota, verde-musgo e bordô.

Vale destacar que cores como caramelo, azul-marinho e roxo também podem ser utilizadas, se houver combinações harmoniosas. O essencial é que estes elementos juntos reflitam a personalidade do casal não apenas na decoração, como também na papelaria.

5. Flores

Entre as espécies disponíveis nesta estação, estão rosas, girassóis, margaridas, ásteres, dálias, crisântemos, cymbidium, tulipas e muito mais. Caso a decoração seja mais rústica, aposte em flores secas e folhagens como eucaliptos. Estes combinam com a paleta terrosa e os elementos do período.

6. Gastronomia

Os pratos quentes são os preferidos desta estação. Aposte em porções de sopa como entrada. Para o prato principal, há inúmeras opções de carnes assadas, massas e risotos. Há casais que também optam por bolos que remetem à estação, a exemplo dos seguintes sabores: canela, noz-moscada, cardamomo, baunilha, gengibre, frutas secas, entre outros. A principal dica é não se esquecer do horário em que a refeição será servida.

7. Traje dos casais

A noiva pode optar por vestidos com mangas longas ou 3/4 em rendas delicadas. Enquanto o noivo dispõe de ternos em tons mais escuros, a exemplo do cinza, marrom, azul-marinho, verde-musgo, entre outros.

Por Beatriz Guimarães