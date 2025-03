6 destinos que serviram de cenário para os filmes do Oscar 2025

O fenômeno do set-jetting, ou turismo inspirado por filmes e séries, está em franco crescimento, consolidando-se como uma tendência global. Segundo dados de 2024 da Expedia, dois terços dos viajantes afirmam que o entretenimento nas telas influencia suas escolhas de viagem, e 36% consideram que essa influência aumentou em relação ao ano anterior.

Além disso, 67% dos turistas já foram motivados por filmes e programas de TV a explorar destinos no exterior. Essa tendência vai além da simples visita a pontos turísticos icônicos, oferecendo experiências imersivas que permitem aos fãs mergulharem no universo de seus personagens favoritos.

De acordo com relatório da Travel + Leisure de 2024 e a Euronews de 2025, a conexão entre mídia e turismo não só enriquece a experiência dos viajantes, mas também impulsiona a economia local, com filmes populares elevando o fluxo turístico em média 31%. Essa tendência de turismo ganhou ainda mais força com a cerimônia do Oscar 2025, que celebrou não apenas a excelência do cinema, mas também a capacidade da sétima arte de inspirar viagens e conexões culturais.

A seguir, com a ajuda da Civitatis, destacamos os destinos que ganharam destaque nas telonas deste ano e agora atraem cinéfilos ao redor do mundo.

1. Rio de Janeiro (Brasil) – “Ainda Estou Aqui”

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, trouxe destaque para a Casa da Eunice Paiva, localizada no bairro da Urca. O imóvel, que serviu de cenário para as gravações, será transformado na Casa do Cinema Brasileiro, um museu interativo que contará a história do filme e do cinema nacional. A iniciativa também visa estimular novas produções e premiações internacionais. Antes disso, a casa já está atraindo a atenção de curiosos que passam e fotografam sua icônica fachada.

2. Los Angeles (Estados Unidos) – “A Substância”

Berço da indústria cinematográfica, Los Angeles é o cenário perfeito para “A Substância”, filme que acompanha a decadência da atriz Elisabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore. Entre os destaques, está a icônica Calçada da Fama, onde a protagonista tem sua estrela nos tempos de glória. Para os cinéfilos, o tour por Hollywood e Mulholland é uma experiência imperdível, incluindo visitas ao Griffith Observatory, Beverly Hills e Rodeo Drive.

3. Nova York (Estados Unidos) – “Um Completo Desconhecido”

Nova York, um dos destinos mais cinematográficos do mundo, serve de pano de fundo para “Um Completo Desconhecido”, que retrata a cena musical dos anos 60 e a trajetória de Bob Dylan. Para explorar os cenários icônicos, sugere-se o tour pelos locais de filmagem de séries e filmes, que inclui paradas em pontos como os cenários de “Homem-Aranha”, “Os Caça-Fantasmas” e “Friends”.

A histórica Roma serviu de cenário para o filme “Conclave” (Imagem: Sean Pavone | Shutterstock)

4. Roma (Itália) – “Conclave”

A histórica Roma e os arredores do Vaticano ganham destaque em “Conclave”, filme que retrata o ritual secreto da escolha de um novo Papa. A produção recriou meticulosamente a Capela Sistina, rendendo uma indicação ao Oscar de Melhor Design de Produção. Para os viajantes, uma visita guiada pelo Vaticano e Capela Sistina, com entrada prioritária para a Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos, é a melhor forma de explorar os cenários reais que inspiraram o filme.

5. Varsóvia (Polônia) – “A Verdadeira Dor”

A “Verdadeira Dor” retrata uma jornada emocional entre dois primos que visitam Varsóvia, cidade de origem de sua avó. O filme mostra cenários emblemáticos da capital polonesa, incluindo locais históricos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Vale a pena fazer o free tour sobre a Segunda Guerra Mundial e a excursão privada ao campo de concentração de Majdanek e Lublin.

6. Cidade do México (México) – “Emilia Pérez”

A capital mexicana, já conhecida por ser cenário de produções como “Roma”, volta a brilhar com “Emilia Pérez”, um dos filmes mais indicados ao Oscar 2025. Embora a maior parte das filmagens tenha ocorrido em Paris, cenas importantes foram gravadas na Colonia Escandón e arredores. Para explorar a cidade, recomendam-se passeios de ônibus turístico ou de bicicleta elétrica, que permitem conhecer pontos icônicos e reviver momentos do filme.

Por Eliria Buso – revista Qual Viagem