Veja a importância do nutricionista para a saúde e o bem-estar

Discutir nutrição não se resume apenas a falar sobre dietas e emagrecimento, mas também compreender como escolhas alimentares afetam diretamente a saúde física e mental. Em um mundo em que a busca por bem-estar é cada vez mais intensa, a alimentação desempenha um papel crucial na promoção de uma vida saudável.

O nutricionista é o profissional essencial para oferecer essa orientação, auxiliando na adoção de hábitos saudáveis e na prevenção de doenças. “O nutricionista oferece orientação baseada em evidências científicas, promovendo práticas seguras e ensinando a analisar rótulos de alimentos para que os consumidores façam escolhas mais conscientes”, explica Rochele da Silva Boneti, professora de nutrição da FADERGS.

O conhecimento sobre a alimentação é de extrema importância para a saúde. “A educação nutricional é uma ferramenta poderosa para transformar hábitos alimentares e prevenir doenças, o que faz com que a presença desse profissional seja essencial em diversas esferas da saúde”, afirma.

Nutrição ajuda a reduzir o risco de doenças

A nutrição adequada é um dos pilares mais importantes para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. “Adotar práticas saudáveis e equilibradas no dia a dia, com uma alimentação rica em nutrientes e pobre em substâncias prejudiciais, pode reduzir significativamente o risco de desenvolvimento dessas doenças”, ressalta Rochele da Silva Boneti.

A escolha de alimentos saudáveis fortalece o sistema imunológico e contribui para o bom funcionamento do corpo, prevenindo complicações de saúde no futuro.

Dietas, sem o acompanhamento de um nutricionista, podem colocar a saúde em risco (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Perigos das dietas restritivas

Os mitos que circulam em torno da nutrição podem prejudicar a adoção de hábitos saudáveis. O compartilhamento nas redes sociais de dietas milagrosas e promessas de emagrecimento rápido sem auxílio de um profissional são práticas que confundem a população.

Além disso, Rochele da Silva Boneti alerta sobre as dietas restritivas, que muitas vezes são mal interpretadas e seguidas sem orientação profissional. “Dietas extremamente restritivas podem levar a deficiências nutricionais e prejudicar a saúde, em vez de promovê-la”, alerta.

Impacto na saúde mental e equilíbrio emocional

Uma alimentação equilibrada tem impacto direto na saúde mental e emocional. Nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e ácidos graxos, são importantes no funcionamento do cérebro e na regulação do humor.

Uma dieta rica em alimentos frescos e naturais pode melhorar a disposição, reduzir os sintomas de ansiedade e depressão e promover uma sensação geral de bem-estar. “Quando nos alimentamos corretamente, estamos cuidando do corpo e da mente”, afirma a nutricionista, destacando a conexão entre a alimentação e o equilíbrio emocional.

Por Carol Passos