10 dicas para escolher a graduação ideal

Escolher a graduação certa é um passo fundamental para quem deseja construir uma carreira sólida e alinhada aos seus interesses e objetivos. Para algumas pessoas, a vocação é um sonho de infância que sempre guiou suas escolhas, enquanto para outras, o processo de decisão faz parte da jornada de preparação e autoconhecimento.

“A graduação é um investimento no futuro, então é importante que os estudantes façam essa escolha de forma consciente, considerando suas habilidades, paixões e as oportunidades do mercado de trabalho”, afirma Rodrigo Bouyer, docente e sócio da Somos Young.

Independentemente do caminho, é importante considerar também a universidade. “Uma curiosidade é que em instituições públicas, há o predomínio das 15 primeiras escolhas estarem ligadas à licenciatura, à formação de professores e à carreira docente. Já nas universidades privadas, temos um predomínio das tecnologias como sistemas de informação, ciências da computação e da área de saúde, principalmente”, afirma Rodrigo Bouyer.

Para ajudar na escolha da graduação, o especialista compartilha algumas dicas. Confira!

1. Atenção ao autoconhecimento

Antes de olhar para o mercado de trabalho, o primeiro passo é olhar para si. É essencial identificar suas habilidades, saber aquilo que gosta e o que lhe interessa mais, bem como os valores que busca para o futuro.

2. Faça pesquisas

Busque informações sobre as áreas de interesse, diferentes cursos, disciplinas envolvidas nesses cursos e possíveis áreas de atuação. Se possível, faça testes vocacionais.

3. Considere tendências

Algumas profissões estão em alta, enquanto outras podem perder relevância. Entender essas mudanças pode ajudar a tomar uma decisão mais estratégica.

4. Faça networking

Converse com profissionais nas áreas de interesse. Ouvir pessoas que já trabalham ajuda a entender os desafios e as oportunidades da profissão.

Faça cursos rápidos na área em que deseja se aprofundar na universidade (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

5. Pratique suas habilidades

Para testar suas habilidades na prática, faça cursos rápidos, participe de eventos e busque experiências que te ajudem a entender se aquele caminho faz sentido para você.

6. Pesquise universidades

Além de escolher o curso ideal, a instituição de ensino onde irá estudar também faz diferença. Avalie a qualidade, a estrutura e o reconhecimento da universidade no mercado.

7. Análise da matriz curricular

Cada faculdade pode oferecer um enfoque diferente para o mesmo curso, e as disciplinas também podem mudar com o passar do tempo. Veja se a grade curricular e as disciplinas atendem às suas expectativas.

8. Considere a modalidade

Presencial, semipresencial ou EAD? Existem diferentes formas de aprender. Escolha o formato que melhor se adapta à sua rotina, disponibilidade de tempo, viabilidade de deslocamento e estilo de aprendizado.

9. Pense no longo prazo

Sua escolha não precisa ser definitiva, mas é importante avaliar se a graduação oferece caminhos para crescimento profissional no futuro.

10. Aproveite oportunidades

Existem diversas formas de viabilizar o ensino superior. Pesquise sobre programas de bolsas, FIES, ProUni e outras opções de financiamento, mas entenda: este investimento definirá o seu futuro. Grandes esforços podem significar também grandes futuros. Então priorize a qualidade da sua formação.

Por Fábio Bouças