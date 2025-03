5 dicas para aprender inglês com música brasileira

No Brasil, é comum encontrar versões brasileiras de músicas internacionais, um fenômeno que evidencia a criatividade e a capacidade de adaptação da cultura musical do país. A banda Calcinha Preta é um exemplo marcante dessa tradição, pois transformou a canção famosa “Making Love Out of Nothing at All” (original do Air Supply) na emocionante “Como Fui Me Apaixonar”.

Seja no sertanejo, no rock ou no axé, as adaptações de músicas estrangeiras fazem parte da cultura musical do país. Mas e se fizéssemos o caminho inverso? Já imaginou ouvir sua música brasileira favorita traduzida para o inglês?

Gavin Roy, criador de conteúdo e professor da Fluency Academy, plataforma de ensino de idiomas online, realizou a tradução da icônica canção “Faroeste Caboclo”, de Renato Russo, para o inglês. A canção, que narra a história de João de Santo Cristo, oferece um enredo profundo e vívido, tornando-se uma excelente ferramenta para quem quer aprender inglês de forma descontraída, mas envolvente.

Desafios na tradução

Manter a métrica em uma versão traduzida é um desafio e tanto, segundo Gavin Roy, foi difícil manter o fluxo narrativo. “Algumas partes em inglês acabaram sendo mais curtas que em português, então precisei criar algo para preencher, como na parte onde ele fala sobre roubar as senhorinhas da igreja. Em inglês, o verso quase não cabia, então adicionei ‘from all the lovely lowly little ladies in their lace‘ para manter a ideia de uma pequena capela nordestina e dar uma aliteração interessante”, conta.

Ele também destaca que algumas palavras e expressões em português não tem tradução exata em inglês, como “comer”, que na canção original tem um duplo sentido em português, mas que não se aplica da mesma forma em inglês. Essas nuances culturais tornam o processo de tradução uma verdadeira arte, não apenas linguística, mas também emocional.

É possível aprender inglês com músicas brasileiras (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Aprendendo inglês com músicas

A ideia de aprender inglês com músicas brasileiras vai além de simplesmente entender as palavras. Por isso, confira algumas dicas para aprender inglês com músicas nacionais e internacionais!

1. Escute a música em inglês e português

Compare as duas versões para entender as diferenças culturais e linguísticas.

2. Escreva a letra

Escrever à mão a letra da música ajuda a fixar as palavras e a aprender expressões novas.

3. Pesquise palavras desconhecidas

Anote as palavras que você não entende e pesquise seus significados.

4. Cante junto

Isso melhora a pronúncia e aumenta a fluência, além de tornar o aprendizado mais divertido.

5. Aprecie a música

Antes de mais nada, sinta a melodia e a emoção que a música transmite. Isso ajudará a internalizar o idioma de maneira mais natural.

Forma de expressão cultural

Além de trabalhar o lado técnico da tradução, Gavin Roy destaca que o maior aprendizado ao traduzir músicas como “Faroeste Caboclo” é o cultural. “Quando você aprende um idioma ouvindo música, não é só sobre aprender a gramática ou o vocabulário. É sobre sentir a emoção da música, entender as expressões culturais e como elas se conectam ao idioma”, explica. Para ele, cantar junto e se entregar à melodia é uma das formas mais poderosas de aprender o idioma.

Por Janaina Biyikian