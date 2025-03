8 hábitos essenciais para uma vida mais saudável

Comemorado em 31 de março, o Dia Mundial da Saúde e Nutrição é uma data que convida a refletir sobre hábitos alimentares e a importância de manter uma rotina equilibrada. A alimentação está diretamente ligada à saúde física e mental, influenciando desde a disposição no dia a dia até a prevenção de doenças. Por isso, esse dia é uma excelente oportunidade para repensar escolhas, adotar práticas mais saudáveis e buscar informações que ajudem a promover o bem-estar e a longevidade com qualidade de vida.

De acordo com o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society – FTOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), a verdadeira saúde não está em dietas restritivas, mas no equilíbrio nutricional. “Um controle alimentar excessivo pode levar a deficiências nutricionais e a distúrbios metabólicos. O segredo está nas escolhas certas, com uma alimentação variada, rica em nutrientes essenciais, com a prática regular de exercícios físicos”, explica.

Para incorporar algumas mudanças positivas no dia a dia, para uma vida mais saudável, o nutrólogo destaca oito hábitos:

1. O equilíbrio é a chave

Comer bem não significa cortar grupos alimentares inteiros, mas priorizar alimentos naturais e, na medida do possível, diminuir a ingesta de ultraprocessados.

2. Monte pratos coloridos

Cada cor dos alimentos representa um conjunto de nutrientes essenciais. Vegetais verdes, frutas amarelas e legumes vermelhos são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes fundamentais para o organismo.

3. Controle o açúcar e o sal

Açúcar em excesso pode levar ao diabetes e ao ganho de peso, já o consumo exagerado de sal aumenta os riscos de hipertensão. O ideal é optar por temperos naturais, ervas e especiarias para realçar o sabor dos alimentos, sem prejudicar a saúde.

O consumo regular de água é essencial para manter o corpo funcionando corretamente (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

4. Hidrate-se muito bem

O corpo humano depende de água para todas as suas funções vitais. Em média, deve-se ingerir 2 litros de água por dia, para garantir uma digestão eficiente, circulação sanguínea adequada e eliminação de toxinas.

5. Aumente a ingestão de proteínas e fibras

Proteínas são fundamentais para a manutenção da massa muscular, já as fibras regulam o intestino e promovem saciedade. Peixes, ovos, leguminosas e grãos integrais são excelentes fontes desses nutrientes.

6. Preste atenção à saúde intestinal

Nosso intestino é conhecido como o “segundo cérebro” e está diretamente ligado à imunidade e ao bem-estar. Probióticos, presentes em alimentos como iogurte natural e kefir, e prebióticos, presente na banana e aveia, ajudam a manter a flora intestinal equilibrada.

7. Pratique atividades físicas

Praticar 30 minutos de exercícios por dia reduz o risco de doenças crônicas, melhora a disposição e ajuda a manter um peso saudável.

8. Mente sã, corpo são

Não perca o foco da sua saúde mental, pois o estresse e a ansiedade podem levar a comportamentos alimentares prejudiciais, como a compulsão por doces. Técnicas de relaxamento, sono de qualidade e alimentação balanceada são importantes para o equilíbrio emocional.

Por Andréa Simões