Veja técnicas para vencer o bloqueio na escrita

Embora Pablo Neruda tenha feito a afirmação irônica de que “escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca ideias”, professores e estudantes sabem que a habilidade de escrever bem é um desafio real.

Durante a prova de redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), mesmo com técnicas desenvolvidas de leitura e produção textual, os alunos podem enfrentar bloqueios criativos que afetam significativamente o desenvolvimento do texto.

Como agir nessas circunstâncias?

Em primeiro lugar, respire fundo, relaxe e pense nas possibilidades:

Ou você escreve;

Ou entrega a prova em branco.

É preciso manter a calma no momento da escrita (Imagem: baranq | Shutterstock)

Mantenha sempre a calma

Infelizmente, não há como argumentar com a prova ou pedir prorrogação, já que o Enem, assim como todos os vestibulares, também provoca medo, estresse e pânico. Dominadas essas sensações (não se preocupe em fazê-las desaparecer), releia a proposta, organize o projeto de texto, rascunhe o suficiente, redija o texto e passe a limpo.

Lembre-se que é preciso ser firme com o bloqueio, sem se violentar. Em tempo: quando estudar sozinho ou em grupo, caso não consiga realmente escrever seu texto, relaxe, deixe tudo e comece mais tarde. Nessas ocasiões, você está em um ensaio, não na estreia da peça.

Por Tao Consult com colaboração do professor Dermes