Veja como aplicar o estilo hygge na decoração

Hygge é um estilo de decoração e de vida originado da Dinamarca. Ele valoriza conforto, aconchego e convívio social com amigos e familiares. Além de deixar o interior da casa decorado, a aplicação pode envolver a criação de um ambiente acolhedor. Iluminação suave, velas e objetos decorativos agradáveis estão presentes na tendência que enfatiza uma atmosfera tranquila.

O conceito pode ser aplicado em qualquer espaço da casa. “Todos os ambientes que forem pensados em termos de conforto, bem-estar ou convivência estarão dentro do sentido hygge”, explica o arquiteto Everton Sentinello.

A seguir, confira algumas sugestões para aplicar o estilo hygge nos ambientes da sua casa!

1. Quarto

Para o quarto, conforme sugere a designer de interiores Larissa Santo, é possível acrescentar almofadas na cama, velas na mesa de cabeceira, quadro geométrico e iluminação indireta. “Assim, trará tudo aquilo de que precisa para relaxar”, afirma.

2. Sala de estar

Na sala de estar, a profissional recomenda utilizar almofadas de diferentes tecidos no sofá, manta macia ao toque, tapete macio, velas e plantas. “Tentar usar a paleta de cor cinza, branco, nude e tons pastel é uma ótima pedida”, acrescenta Larissa Santo.

Velas ajudam a perfumar os ambientes (Imagem: Avocado_studio | ShutterStock)

3. Banheiro

Para o banheiro, além das velas, a designer de interiores aconselha colocar tapete macio e, próximo ao chuveiro, um ramo de alecrim ou outra planta que libere algum aroma. “Não esqueça de colocar itens que sejam confortáveis e te deixem feliz”, recomenda.

Decoração Hygge no Brasil

O Brasil tem um clima bastante diferente dos países nórdicos. Na maior parte do país, por exemplo, o inverno não costuma ser tão rigoroso. Mas, ainda assim, é totalmente possível aplicar o hygge na decoração residencial — desde que feitos alguns ajustes.

Segundo o arquiteto Everton Sentinello, o calor é um dos aspectos que merecem atenção. “O hygge busca texturas para proteção contra o frio extremo, o que não acontece no nosso caso. Assim, aqui no Brasil, deve-se ter cuidado para não criar um ambiente ‘quente’, porque, para nós, o conforto pode estar no ‘fresco’, sem perder o prazer e o toque dos materiais que o hygge prioriza”, afirma.

Para o arquiteto Gustavo Pozzato, o conceito na decoração brasileira pode ser inserido principalmente em casas de regiões serranas, em que as temperaturas são mais baixas. Ainda segundo o profissional, nesses casos, pode-se abusar das madeiras claras e da cor branca em contraste com itens de tons escuros.

Aplicando o hygge na decoração

Para começar a aplicar o hygge na decoração, Everton Sentinello sugere primeiramente encontrar o que os dinamarqueses chamam de hyggekrog, isto é, o seu local favorito da casa e que lhe proporciona sensação de bem-estar e aconchego. “Ache o seu cantinho na casa, onde você gosta de ler, contemplar, apreciar a sensação do toque natural dos materiais. Por ali, pode começar a sua construção hygge”, aconselha.

Larissa Santo recomenda começar valorizando a luz natural da casa, investir em velas e itens que perfumam os ambientes e acrescentar elementos naturais, como itens de madeira, pedras, palha e tecidos. “Não esqueça das plantinhas, elas ajudam a deixar qualquer ambiente mais aconchegante”, finaliza.