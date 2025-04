7 diferenças entre os gatos das raças sphynx e peterbald

Os gatos das raças sphynx e peterbald são frequentemente confundidos devido à ausência de pelos e ao visual exótico. No entanto, essas duas raças possuem origens diferentes e apresentam características únicas que influenciam não apenas sua aparência, mas também seu comportamento e necessidades de cuidados.

Abaixo, confira algumas diferenças entre os gatos das raças sphynx e peterbald!

1. Origem e história

A primeira grande diferença entre essas raças está em sua origem. O sphynx surgiu no Canadá na década de 1960, quando uma mutação genética espontânea resultou em um gato sem pelos. A raça foi então aprimorada por meio de cruzamentos seletivos, dando origem ao sphynx moderno.

O peterbald teve um desenvolvimento intencional na Rússia nos anos 1990, a partir do cruzamento do donskoy com gatos da raça oriental de pelo curto. Esse cruzamento foi realizado por criadores russos que buscavam uma nova raça sem pelo, mas com características mais magras e elegantes.

A falta de pelo do sphynx é causada pelo gene recessivo (Imagem: happiness69 | Shutterstock)

2. Tipo de mutação genética

A ausência de pelos no sphynx e no peterbald ocorre por mutações genéticas diferentes. No primeiro, a falta de pelos é causada por um gene recessivo. Isso significa que ambos os pais devem carregar esse gene para os filhotes nascerem sem pelo.

No peterbald, a característica é resultado de um gene dominante. Ou seja, mesmo que apenas um dos pais tenha esse gene, a prole pode nascer sem pelos ou com pelos muito curtos. Esse fator genético faz com que os peterbalds tenham uma maior variação na quantidade de pelo em comparação ao sphynx.

3. Cobertura de pelos e textura da pele

Embora ambas as raças sejam amplamente reconhecidas por sua pele nua, a textura e a presença de pelos são diferentes. O sphynx tem uma pele coberta por uma fina penugem, quase imperceptível ao olho humano, mas que pode ser sentida ao toque, conferindo uma sensação semelhante à camurça. Além disso, ele nunca desenvolve pelos ao longo da vida.

O peterbald, por outro lado, pode apresentar diferentes tipos de cobertura:

Completamente sem pelos (como o sphynx); Fino veludo (uma leve penugem que desaparece com o tempo); Pelagem escovada (pelo curto e encaracolado, característico da raça donskoy); Pelagem normal (peterbalds que herdam a genética do oriental de pelo curto).

4. Estrutura corporal

O sphynx tem um corpo musculoso, peito largo e abdômen arredondado, o que lhe confere uma aparência mais robusta e compacta. Seu corpo é mais encorpado e tem uma musculatura bem definida. O peterbald, por outro lado, possui um corpo mais fino e alongado, com uma estrutura magra e elegante, semelhante aos gatos da raça oriental. Suas patas e cauda são mais longas e delicadas.

O peterbald tem orelhas maiores e mais pontudas (Imagem: peterbald | Shutterstock)

5. Formato da cabeça e orelhas

O sphynx tem uma cabeça arredondada, com maçãs do rosto bem destacadas e um focinho curto. Suas orelhas são grandes, mas proporcionais ao formato da cabeça, posicionadas de forma equilibrada. O peterbald, por sua vez, possui uma cabeça mais longa e triangular, com um perfil mais aerodinâmico. Suas orelhas são ainda maiores e mais pontudas do que as do sphynx, ficando posicionadas mais lateralmente na cabeça. Essas características são herdadas de seus ancestrais da raça oriental.

6. Olhos e expressão facial

Os olhos do sphynx são grandes e arredondados, com um formato semelhante ao de um limão. Essa característica confere ao gato uma expressão curiosa e expressiva. Já o peterbald tem olhos amendoados e ligeiramente inclinados, dando-lhe um ar mais misterioso e sofisticado.

7. Personalidade e comportamento

Ambas as raças são conhecidas por serem muito afetuosas e apegadas aos tutores, mas o sphynx tende a ser mais extrovertido e brincalhão. Ele adora estar no centro das atenções e busca constantemente carinho e interação. O peterbald, por outro lado, apesar de também ser sociável, pode demonstrar um comportamento um pouco mais reservado e independente. Ele gosta de interagir, mas pode preferir momentos de tranquilidade.