8 cuidados importantes com gatos com FeLV 

A leucemia felina, conhecida como FeLV (Feline Leukemia Virus), é uma doença viral grave que afeta o sistema imunológico dos gatos, tornando-os mais vulneráveis a infecções, anemias, problemas respiratórios e até ao desenvolvimento de tumores.

A FeLV é transmitida por meio do contato direto com um gato infectado, principalmente por meio da saliva, mas o contágio também pode acontecer por urina, fezes e sangue. “Isso torna situações como brigas, mordidas, arranhaduras, partilha de comedouros e lambeduras um risco na transmissão da doença”, alerta Mariana Paraventi, veterinária e coordenadora de operações/franquias da Petland. Ainda segundo ela, os filhotes também podem se infectar por meio da placenta da mãe infectada, bem como pela ingestão do leite.

Sintomas da FeLV

Os sintomas da FeLV variam conforme o estágio da doença. No início, o gato pode não apresentar sinais evidentes, mas, com o tempo, podem acontecer perda de peso progressiva, cansaço excessivo, febre, gengivas pálidas, diarreia, feridas na boca, infecções recorrentes e dificuldades respiratórias. “Assim, ao identificar algum desses sintomas, o tutor deve procurar um veterinário para identificar o que pode estar acontecendo e fazer o diagnóstico precocemente”, recomenda a veterinária.

Cuidados com gatos com FeLV

Como a doença compromete a imunidade do felino, ele se torna mais suscetível a enfermidades secundárias, que podem agravar seu quadro clínico. “Mesmo em tratamento, é importante lembrar que a FeLV não tem cura, então deve-se tomar cuidado com situações que baixem ainda mais a imunidade deles, como o estresse”, explica Mariana Paraventi.

Todavia, gatos diagnosticados podem ter qualidade de vida com acompanhamento veterinário e cuidados especiais. A seguir, conheça as principais medidas para garantir o bem-estar do seu animal com FeLV!

1. Ofereça uma alimentação reforçada e equilibrada

Oferecer uma dieta balanceada e nutritiva é essencial para fortalecer o sistema imunológico do gato com FeLV. Opte por rações de alta qualidade, que forneçam todos os nutrientes necessários para a manutenção da saúde do felino. Além disso, evite oferecer alimentos crus, pois podem conter bactérias e parasitas que representam riscos elevados para um gato imunossuprimido. Caso tenha dúvidas sobre a melhor dieta, consulte um veterinário.

2. Realize consultas veterinárias regulares

O acompanhamento veterinário é fundamental para monitorar a progressão da doença e identificar possíveis complicações precocemente. Exames como hemogramas, testes de função renal e hepática, além de ultrassonografias e radiografias, podem ser recomendados para avaliar a condição geral do gato.

O ideal é levar o felino ao veterinário a cada seis meses ou conforme a orientação profissional. Caso o gato apresente sinais de infecção, mudanças no apetite ou comportamento, é essencial buscar atendimento imediato para evitar o agravamento do quadro clínico.

3. Mantenha a vacinação e o controle de parasitas em dia

Mesmo que o gato já tenha FeLV, ele ainda pode ser acometido por outras doenças infecciosas. Por isso, é importante mantê-lo vacinado contra algumas enfermidades. No entanto, a vacina contra FeLV não é indicada para gatos já positivos.

Além disso, o controle de pulgas, carrapatos e vermes deve ser rigoroso, pois esses parasitas podem comprometer ainda mais a saúde do felino e facilitar o surgimento de outras infecções. Por isso, utilize antiparasitários seguros, prescritos por um veterinário.

Espaços bem estruturados melhoram o bem-estar do gato e minimizam a exposição a doenças externas (Imagem: Elya Vatel | Shutterstock)

4. Proporcione um ambiente seguro e enriquecido

Gatos com FeLV devem ser mantidos em ambientes internos para evitar o contato com outros felinos e minimizar a exposição a doenças externas. Um espaço bem estruturado, com arranhadores, prateleiras, tocas e brinquedos, ajuda a reduzir o estresse e melhora o bem-estar mental do animal. O enriquecimento ambiental é essencial para manter o gato ativo e estimulado, prevenindo sintomas de apatia ou depressão, que podem surgir devido ao isolamento.

5. Reduza situações de estresse

O estresse pode agravar os sintomas da FeLV e enfraquecer ainda mais o sistema imunológico do gato. Mudanças bruscas na rotina, excesso de barulho, convívio com animais agressivos ou a chegada de novos pets podem gerar ansiedade e impactar a saúde do felino.

Para proporcionar um ambiente tranquilo, use difusores de feromônios felinos e reserve espaços onde o gato possa se esconder e descansar sem ser incomodado. Além disso, rotinas previsíveis e interações carinhosas também contribuem para o bem-estar do animal.

6. Mantenha a higiene do ambiente e dos utensílios

A limpeza da caixa de areia, comedouros e bebedouros deve ser realizada com frequência para evitar a proliferação de microrganismos que possam causar infecções. Utilize produtos de limpeza seguros para gatos, sem substâncias tóxicas como amônia e cloro.

Também é importante trocar a água regularmente e manter o local onde o gato dorme sempre limpo e seco, prevenindo o acúmulo de poeira, fungos e bactérias que podem desencadear problemas respiratórios.

7. Opte pela castração

A castração é recomendada para gatos com FeLV, pois reduz a necessidade de fugas e brigas territoriais, prevenindo a transmissão do vírus para outros felinos. Além disso, gatos castrados têm menor predisposição a desenvolver tumores reprodutivos e infecções uterinas ou prostáticas. Todavia, a cirurgia deve ser realizada com acompanhamento veterinário, considerando o estado de saúde do animal para garantir um procedimento seguro.

8. Observe sinais de doenças secundárias

Gatos com FeLV estão mais propensos a desenvolver infecções respiratórias, doenças gastrointestinais e problemas na boca, como gengivites e estomatites. Por isso, é preciso estar atento a sinais como secreção nasal, dificuldade para respirar, perda de peso, feridas na boca, diarreia ou apatia. Qualquer mudança no comportamento ou aparência do gato deve ser comunicada ao veterinário imediatamente para avaliação e tratamento precoce.