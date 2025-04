5 penteados estilosos para curtir o Lollapalooza

Quem ama festivais, como o Lollapalooza, sabe que a produção começa muito antes do primeiro show. Escolher um penteado que traduza seu estilo, valorize os fios e resista às horas de música e dança é parte essencial dessa experiência.

Por isso, o Keune Master Talent Leoni e a Keune Talent Samantha Cunha, especialistas em criar cabelos autênticos e sofisticados, imprimindo personalidade em cada detalhe, listam algumas sugestões de penteados para aproveitar cada segundo do Lollapalooza com confiança e muito charme. Confira!

1. Bubble ponytail

O bubble ponytail é moderno, fácil de fazer e ideal para um visual cheio de atitude no festival (Imagem: Featureflash Photo Agency | Shutterstock)

Indicação de Leoni, o “rabo de cavalo de bolha” é uma tendência que veio para ficar. Prático, moderno e superfácil de fazer, esse penteado traz um toque de autenticidade ao visual e pode ser complementado com acessórios maximalistas, dando ainda mais personalidade ao look.

Para criar o efeito, Leoni indica começar prendendo o cabelo, como se fosse um rabo de cavalo tradicional. Se necessário, use cera em spray na raiz ou um gel fixador para garantir que o cabelo fique bem alinhado. Essa etapa ajuda a controlar a raiz e a dar mais textura e fixação aos fios.

Em seguida, coloque um segundo elástico cerca de 3 ou 4 dedos abaixo do primeiro e prenda o comprimento dos fios. Repita esse processo ao longo do cabelo, espaçando os elásticos de forma que, ao final, você crie o efeito “bolha” característico do penteado.

2. Wet hair

Com efeito molhado e visual marcante, o wet hair é perfeito para quem busca elegância e praticidade (Imagem: FashionStock.com | Shutterstock)

O penteado wet hair é ideal para quem quer um visual de efeito molhado e cheio de atitude. Perfeito para os cabelos curtos, ele combina perfeitamente com o clima do festival. Para criar esse estilo, Leoni indica o gel capilar e o óleo reparador de pontas como ferramentas indispensáveis. Comece aplicando o gel na raiz e depois passe o óleo ao longo do comprimento.

Para o acabamento, penteie os fios para trás, criando um visual de quem acabou de sair do banho ou de uma piscina. E já que estamos falando de festival, não hesite em apostar no brilho ou em acessórios: aplique alguns brilhos na lateral dos fios para dar um toque extra de glamour e personalidade ao look. “Esse penteado é simples, mas cheio de estilo. E o melhor de tudo: você não precisa se preocupar com o calor! Com os finalizadores certos, você garante um visual impecável, mesmo diante da agitação dos shows”, diz o profissional.

3. Meio preso com tranças

O cabelo solto, com tranças e rabos na parte frontal, conquistou o coração de muitas mulheres cacheadas e é uma das sugestões de Samantha Cunha, que é especialista em cabelos com curvatura. Além de ser elegante e criativo, esse penteado é fácil de fazer e traz um toque de sofisticação ao look.

Comece aplicando um gel definidor de cachos em todo o cabelo para realçar o volume e as curvaturas dos fios. Em seguida, separe a parte frontal do cabelo em duas seções e prenda como se fosse um rabo de cavalo de cada lado.

Para dar um charme, faça duas trancinhas nas laterais e complemente o visual com acessórios dourados ou prateados, colocando-os ao redor das tranças. “Para um melhor acabamento, o ideal é colocar prendedores (elásticos) de silicone, e os acessórios podem ser anéis ou pingentes para as tranças”, complementa a cabeleireira.

4. Afro puff meio preso

O afro puff meio preso é ideal para quem adora volume e quer um visual descomplicado (Imagem: CarlosDavid | Shutterstock)

Indicação de Samantha Cunha para as crespas, esse estilo é perfeito para quem adora volume e quer um visual descomplicado, mas com um toque especial para curtir um show. Comece separando o cabelo em duas partes, prendendo a parte de cima com um acessório ou um elástico diferentão.

Para garantir que o cabelo se mantenha no lugar o dia inteiro, um spray de fixação e um bom óleo com proteção UV, pelo tempo em exposição ao sol, pode ser a chave. “Para as crespas, esse penteado é uma excelente opção para realçar a curvatura natural dos fios, especialmente se elas capricharem na definição com um bom leave-in e óleo capilar”, complementa a hairstylist.

Para um visual ainda mais deslumbrante, você pode separar em triângulos quatro mechas frontais e adicionar tranças de cada lado.

5. Coque alto com baby hair

Clássico e versátil, o coque alto com baby hair modelado é a escolha certa para quem busca estilo e durabilidade nos fios (Imagem: Rob Marmion | Shutterstock)

A última sugestão de Leoni é um clássico: o coque. Esse penteado é uma escolha incrível para todos os tipos de cabelo e perfeito para quem quer curtir o festival sem se preocupar com fios arrepiados ou calor.

Comece separando os fios que ficam na frente e aplique um gel de alta fixação. Com uma escova fina, modele os fios ao redor do rosto, criando um acabamento bem alinhado. Se preferir, use pentes de dentes finos ou até os próprios dedos para ajustar a forma dos baby hairs.

Para dar um toque extra, o coque alto é uma excelente opção. Você pode escolher entre várias formas de finalizar o penteado: use gel ou uma pomada modeladora para deixar os fios mais alinhados e, em seguida, prenda o coque no topo da cabeça.

Se quiser variar, pode optar por um coque bagunçadinho e despojado ou até um coque torcido, para um visual mais descontraído. E não se esqueça de usar bons finalizadores, esse é o truque para garantir que o coque permaneça intacto durante todo o evento.

Por Raeesah Salomão