4 dicas para os homens cuidarem dos cabelos descoloridos

O “nevou” é uma tendência masculina no Brasil que consiste em descolorir totalmente os cabelos, deixando-os platinados ou quase brancos, lembrando a cor da neve. Essa estética surgiu nas comunidades cariocas e hoje representa uma expressão cultural brasileira. Porém, o processo exige cuidados especiais para evitar danos aos fios e manter a cor.

“É fundamental que essa mudança seja feita por um profissional capacitado. Uma descoloração global é um procedimento complexo, que se não for feito com cuidado pode comprometer não só a saúde do fio, mas também ocasionar lesões e irritações no couro cabeludo”, explica o cabeleireiro e Keune Master Talent John Castaño.

E se você passou por essa mudança e está sentindo o cabelo áspero, fragilizado e difícil de lidar, o especialista dá dicas de como diminuir o ressecamento e restaurar a força, o brilho e a vitalidade dos fios. Confira!

1. Cuidado com o couro cabeludo

O cabeleireiro explica que os cuidados pós-descoloração precisam ser adaptados ao tipo de cabelo e ao grau de dano causado pelo procedimento. O couro cabeludo, por exemplo, é uma área que pode ficar sensível, irritada e propensa à coceira. Nesses casos, é fundamental utilizar shampoos suaves e loções formulados com ingredientes calmantes, para aliviar a irritação e promover o conforto da pele.

2. Aposte em produtos reconstrutores

O processo de descoloração mexe na estrutura dos fios, podendo enfraquecê-los e tornando-os mais vulneráveis à quebra e ao ressecamento. Para combater esses efeitos, o uso de pré-shampoos, máscaras e condicionadores reconstrutores torna-se indispensável.

“Embora muitos homens não incluam esses produtos em sua rotina, eles são extremamente importantes e precisam ser lembrados. Juntos, eles auxiliam na restauração da força e da saúde dos fios que passaram por processos químicos agressivos”, explica John Castaño.

Além disso, o hairstylist recomenda o uso de óleos nutritivos para repor a maciez e combater a porosidade excessiva. Esses produtos penetram profundamente na fibra capilar, hidratando e proporcionando um acabamento mais sedoso e saudável.

“A umectação noturna é uma ótima dica. Ela ajuda a repor a hidratação perdida e a fortalecer os fios, deixando-os mais saudáveis e menos propensos a danos. É um cuidado simples, durante a noite de sono, mas que faz toda a diferença na recuperação do cabelo”, completa.

Após a descoloração, o ideal é usar produtos que restaurem os fios (Imagem: Studio KIWI | Shutterstock)

3. Fique atento aos ativos dos produtos

Existem ingredientes e ativos específicos em fórmulas de produtos que são eficazes na restauração dos fios descoloridos. Para o couro cabeludo irritado, a alantoína é uma boa aliada, pois possui propriedades calmantes que ajudam a aliviar a coceira e a ardência.

No caso de cabelos enfraquecidos e com muitas quebras, produtos com queratina são essenciais. Esse ativo atua reestruturando a fibra capilar e fortalecendo os fios danificados. Outro ingrediente poderoso para reconstrução é o ácido glicólico, que fortalece os fios, retém a hidratação e diminui a quebra.

4. Como reverter o loiro

Se você já não está mais tão apaixonado pelo loiro platinado e quer mudar o visual, existem algumas opções para reverter o efeito da descoloração. Uma das maneiras mais simples e rápidas é aplicar uma coloração semipermanente ou colorações livres de amônia, que vão neutralizar o tom descolorido e devolver um visual mais natural. Ele vai ajudar a suavizar a cor sem agredir os fios.

Outra opção é esperar que os fios cresçam e que a raiz natural volte à tona, permitindo que você retorne gradualmente à cor original ou a um tom mais desejado. Essa opção pode exigir paciência, mas é a forma mais suave de restaurar a cor, principalmente se seu cabelo ficou muito sensibilizado pela descoloração. Em ambos os casos, é importante seguir uma rotina de cuidados intensivos para garantir que os fios se mantenham saudáveis durante o processo de transição.

Por Raeesah Salomão