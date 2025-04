8 dicas para fazer uma revisão de texto impecável

No Dia do Revisor, celebrado anualmente em 28 de março, a importância dos profissionais responsáveis por garantir a qualidade e a coerência dos textos é destacada. O papel do revisor é fundamental para assegurar que a mensagem seja transmitida com clareza, sem erros gramaticais, ortográficos ou de estilo.

A revisão de texto é essencial para aperfeiçoar a escrita e garantir a clareza textual, conforme explica Erika Karla Barros da Costa, Mestre em Educação, graduada em Letras e Jornalismo, e Professora dos cursos de Pedagogia e Psicologia da Faculdade Anhanguera.

“Aperfeiçoar a escrita e garantir a clareza textual são algumas das tarefas essenciais para estabelecer comunicação eficaz com o leitor. Esses são, entre outros, os papeis desempenhados por quem revisa um texto, consolidando a memória e adequando o discurso”, destaca.

A educadora alerta que confiar na versão inicial de um material, por mais completo que pareça, pode ser um erro. “É importante lembrar que todo texto pode ser aperfeiçoado. Não hesite em fazer ajustes e reescrever alguns trechos, se necessário. A revisão é um processo contínuo de aprimoramento, onde cada alteração pode elevar ainda mais a qualidade do texto”, salienta.

A seguir, confira alguns pontos fundamentais que ajudam escritores, estudantes e profissionais da área de comunicação a aprimorar suas habilidades de revisão de texto:

1. Leitura completa e atenta

Leia o texto inteiro antes de iniciar qualquer alteração. Isso permite identificar falhas de coesão e coerência, além de erros que podem surgir ao longo da obra.

2. Revisão em etapas

Divida o processo em etapas. Comece pela estrutura geral do texto, verificando se a introdução, o desenvolvimento e a conclusão estão bem organizados. Em seguida, revise as questões gramaticais e ortográficas, como concordância verbal e uso correto de acentuação e pontuação. Por fim, avalie o estilo, a fluidez das ideias e a consistência do tom.

3. Atenção ao uso da pontuação

A pontuação é crucial para garantir a clareza de um texto. Certifique-se de que vírgulas e pontos estão nos lugares certos e que pontos e vírgulas estão sendo usados de forma apropriada. Observe também o uso de aspas, parênteses e dois pontos.

Ferramentas online são úteis para identificar erros de ortografia (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Utilização de ferramentas de revisão

Ferramentas online, como inteligência artificial e softwares de correção gramatical, são úteis para identificar erros ortográficos e sugerir melhorias. No entanto, nenhuma delas substitui a revisão final realizada por um revisor qualificado.

5. Leitura em voz alta

Ler o texto em voz alta é uma técnica eficaz para identificar erros e inconsistências. Isso ajuda a perceber frases que soam estranhas ou difíceis de entender, além de lacunas entre as ideias e erros de concordância.

6. Revisão ao longo de vários dias

Se possível, deixe o texto “descansar” por um tempo antes de revisar. Ao voltar ao material depois de algumas horas ou até dias, você terá uma visão mais crítica e objetiva.

7. Cuidado com palavras repetidas

Repetir palavras excessivamente é um erro comum. Busque alternativas de sinônimos e reestruture frases para evitar a repetição de termos.

8. Verificação de referências e citações

Se o texto incluir referências bibliográficas ou citações, revise-as com cuidado. Verifique se as fontes estão corretamente citadas e se a formatação segue as normas (como ABNT, APA ou MLA). Erros nesse aspecto podem comprometer a credibilidade do conteúdo.

Por Camila Souza Crepaldi