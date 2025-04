Veja como aderir ao corte em camadas emplumadas

O corte em camadas voltou com força nos últimos anos, graças à sua versatilidade, ao volume e ao glamour. Inspirado nos cabelos icônicos dos anos 1970 e 1980, como das personalidades Farrah Fawcett, Jane Fonda e Stevie Nicks, que fizeram história nas capas das principais revistas de moda, ele traz camadas tipo plumas, que emolduram o rosto lindamente e criam movimento e textura.

“Basta buscar pelas capas das grandes revistas da época para ver como esse corte era popular e desejado, justamente porque não se limitava a apenas um tipo de rosto ou de cabelo”, relembra a hair designer Vanessa Oliveira, diretora criativa do salão Vòh – Prêt À Créer.

Principais características das camadas em plumas

O corte é visivelmente reconhecido por suas camadas mais curtas ao redor do rosto, que ajudam a destacar suas características e adicionar dimensão. “As camadas são tipicamente anguladas ou afiladas, começando mais curtas ao redor do rosto e gradualmente alongando em direção à parte de trás. Isso cria um efeito de pena, com as pontas do cabelo parecendo leves e arejadas”, diz a profissional.

As camadas finas, por sua vez, adicionam volume e movimento ao cabelo, fazendo com que pareça dinâmico e cheio de vida. “Este estilo funciona para cabelos lisos, ondulados e cacheados, e pode ser adaptado para vários comprimentos, de bobs curtos a cachos longos e fluidos”, explica Vanessa Oliveira.

Camadas finas são relativamente fáceis de estilizar e manter (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Camadas voltaram à moda

A tendência do cabelo em camadas de pena voltou graças à sua versatilidade e à capacidade de embelezar quase todos os formatos de rosto. “As celebridades estão adotando esse visual retrô com toques modernos, mais suaves e com técnicas de estilo atualizadas. É uma mistura perfeita de nostalgia e moda contemporânea, tornando-o um favorito entre os ícones de estilo hoje”, analisa a profissional.

Nomes como Zendaya, Billie Eilish, Florence Pugh, Dua Lipa e Jennifer Lopez já exibiram o corte em tapetes vermelhos, palcos e capas de revista, reavivando o interesse no corte. “Camadas finas são relativamente fáceis de estilizar e manter, especialmente para aqueles que preferem um visual natural e vívido”, completa Vanessa Oliveira.

Como obter as camadas perfeitas

Para quem está considerando esse estilo, Vanessa Oliveira aconselha conversar com o profissional de corte para definirem o que funcionará melhor para o tipo de fio e rosto. “Peça camadas suaves e de penas que comecem ao redor das maçãs do rosto ou do queixo e se misturem perfeitamente ao resto do seu cabelo”, explica.

Também vale levar referências para o profissional. “Especifique o nível de textura e volume que deseja, e se prefere um visual sutil e natural ou uma vibe mais dramática e retrô. Leve fotos de referência de penteados icônicos (como os de Farrah Fawcett) ou interpretações modernas para garantir que você e seu visagista estejam na mesma página”, aconselha.

Melhores tipos de cabelo para o corte em camadas emplumadas

Vanessa Oliveira acredita que este é o corte mais democrático da beleza. “Essas camadas emplumadas adicionam movimento e textura ao cabelo liso, evitando que pareça plano. Já nos fios ondulados, as camadas realçam as ondas naturais, criando um visual suave e romântico”, explica.

A tendência também vale para os cabelos com cachos. “Para as cacheadas, o corte pode ajudar a reduzir o volume e definir os cachos, tornando-os mais fáceis de manusear. Para quem tem fios finos, as camadas adicionam volume e a ilusão de espessura. Por outro lado, o corte com as camadas emplumadas remove o peso e tornam o cabelo grosso mais fácil de pentear, ou seja, agrada a todo mundo”, finaliza.

Por Denyze Moreira