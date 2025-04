3 tendências de unhas inspiradas na Páscoa

Com a Páscoa se aproximando e as prateleiras recheadas de ovos de chocolate, a produção das unhas também ganha novas inspirações que celebram o espírito renovador da época. Com tons que vão muito além do tradicional coelhinho branco, este ano, a tendência promete paletas em tons pastel, acabamentos metalizados e perolados — e, claro, cores irresistíveis inspiradas no chocolate e no sofisticado mocha mousse, cor Pantone 2025.

Sempre atenta às tendências de estilo e às inovações do mercado, Daniele da Silva Gimenes Padilha, manicure e instrutora do Instituto Embelleze Jaraguá do Sul, fala sobre como a data pode inspirar looks e abrir com charme a temporada outono-inverno. Confira!

1. Cores doces e delicadas

Tons pastéis são perfeitos para quem busca um visual romântico e divertido (Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock)

Tons pastéis traduzem com delicadeza toda a doçura da Páscoa. “Os esmaltes em tonalidades de lavanda, azul-bebê, verde-menta e rosa-claro ganham espaço, evocando a suavidade dos confeitos que enfeitam os ovos de chocolate. São cores perfeitas para quem busca um visual romântico e divertido”, cita Daniele da Silva Gimenes Padilha.

2. Metalizados e perolados em alta

Tons metalizados e perolados em prateado, dourado e madrepérola são tendências para a ocasião (Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock)

A Páscoa também simboliza renovação — e o brilho surge como uma forte tendência para o momento. “Esmaltes metalizados e perolados em dourado, prateado e madrepérola trazem o glamour que as ocasiões especiais pedem. Para quem gosta de ousar, o glitter multicolorido é a pedida perfeita para remeter às embalagens coloridas dos ovos e acompanhar a brincadeira”, afirma a especialista.

3. O calor do chocolate e a tendência do mocha mousse

Esmaltes em tons de marrom ganham destaque durante a Páscoa (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock)

Nada representa tanto a Páscoa quanto o chocolate — e essa inspiração também chega às unhas. Os tons de marrom, do mais claro ao mais escuro, ganham destaque nesta temporada por transmitirem elegância e sofisticação. A cor mocha mousse, aposta da Pantone para este ano, reforça essa tendência, com um tom de marrom suave e acolhedor, que também combina perfeitamente com a nova estação.

Segundo Daniele da Silva Gimenes Padilha, tonalidades como cacau, caramelo e chocolate amargo são ideais para quem prefere uma paleta neutra, mas com personalidade. “Esses tons ficam ainda mais refinados com detalhes dourados ou acabamento fosco. A ideia é ousar sem medo — afinal, renovar o visual também é uma forma de celebrar”, afirma.

