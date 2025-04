5 salmos e orações para afastar os maus espíritos

Em momentos de angústia, medo ou energia negativa, é possível recorrer à fé em busca de proteção e paz interior. Os salmos e orações têm sido, ao longo dos séculos, poderosas ferramentas espirituais para fortalecer a alma e afastar influências negativas. Com palavras que elevam o espírito e conectam com o divino, as preces ajudam a restaurar a confiança e trazer luz nos momentos de escuridão.

Por isso, a seguir, confira 5 salmos e orações que podem ajudar a afastar os maus espíritos e renovar suas energias!

1. Oração para proteger a casa e afastar maus espíritos

Por favor, Cristo Senhor, expulsa agora, com o Teu poder, todo mal, toda falsa enfermidade, o espírito de separação, o adultério, os problemas financeiros, os espíritos malignos de agressividade, de desobediência, de bloqueios afetivos e familiares, toda e qualquer consagração, feitiço, benzimentos ou evocação dos mortos, simpatias ou uso de cristais, energização, todo tipo de vulto e barulho (cite outros incômodos que não estão aqui listados e que o(a) perturbam). Que esses males sejam expulsos agora deste lugar, em nome de Jesus, e nunca mais voltem, pois esta casa agora pertence a Deus e a Ele é consagrada!

Senhor, eu Te peço, expulsa daqui toda a agressividade entre irmãos, toda briga, a falta de respeito e violência entre pais e filhos, entre o casal que aqui habita, entre os moradores desta casa e os vizinhos. Que os anjos de Deus venham morar conosco. Que cada quarto, sala, banheiro, cozinha, corredor e área externa sejam agora habitados por eles. Que nossa casa seja uma fortaleza habitada e protegida pelos anjos do Senhor, para que nossa família permaneça em oração, na fidelidade do amor a Deus, e que nela habitem a paz e a plena concórdia.

Muito obrigado, Senhor, por atender as minhas preces! Que a cada dia possamos Te servir; e que sejamos sempre agraciados com a Tua bênção. Saiba, Senhor, que esta casa Te pertence. Fica conosco, Senhor. Amém!

2. Salmo 10: para afastar encostos

Senhor, por que estás tão longe?

Por que Te escondes em tempos de angústia?

Em sua arrogância o ímpio persegue o pobre,

que é apanhado em suas tramas.

Ele se gaba de sua própria cobiça

e, em sua ganância,

amaldiçoa e insulta o Senhor.

Em sua presunção o ímpio não o busca;

não há lugar para Deus

em nenhum dos seus planos.

Os seus caminhos prosperam sempre;

tão acima da sua compreensão estão as tuas leis

que ele faz pouco caso

de todos os seus adversários,

pensando consigo mesmo: “Nada me abalará!

Desgraça alguma me atingirá,

nem a mim nem aos meus descendentes”.

Sua boca está cheia de maldições,

mentiras e ameaças;

violência e maldade estão em sua língua.

Fica à espreita perto dos povoados;

em emboscadas mata os inocentes,

procurando às escondidas as suas vítimas.

Fica à espreita como o leão escondido;

fica à espreita para apanhar o necessitado;

apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede.

Agachado, fica de tocaia;

as suas vítimas caem em seu poder.

Pensa consigo mesmo: “Deus se esqueceu;

escondeu o rosto e nunca verá isto”.

Levanta-Te, Senhor!

Ergue a Tua mão, ó Deus!

Não Te esqueças dos necessitados.

Por que o ímpio insulta a Deus,

dizendo no seu íntimo:

“De nada me pedirás contas!”?

Mas Tu enxergas o sofrimento e a dor;

observa-os para tomá-los em Tuas mãos.

A vítima deles entrega-se a Ti;

Tu és o protetor do órfão.

Quebra o braço do ímpio e do perverso,

pede contas de sua impiedade

até que dela nada mais se ache.

O Senhor é rei para todo o sempre;

da sua terra desapareceram os outros povos.

Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados;

Tu os reanimas e atendes ao seu clamor.

Defendes o órfão e o oprimido,

a fim de que o homem, que é pó,

já não cause terror.

A leitura do Salmo 91 ajuda a atrair proteção (Imagem: Pormezz | Shutterstock)

3. Salmo 91: para obter proteção divina

Aquele que habita no abrigo do Altíssimo

e descansa à sombra do Todo-poderoso

pode dizer ao Senhor:

“Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,

o meu Deus, em quem confio”.

Ele o livrará do laço do caçador

e do veneno mortal.

Ele o cobrirá com as suas penas,

e sob as suas asas você encontrará refúgio;

a fidelidade dele será o seu escudo protetor.

Você não temerá o pavor da noite

nem a flecha que voa de dia,

nem a peste que se move sorrateira

nas trevas,

nem a praga que devasta ao meio-dia.

Mil poderão cair ao seu lado;

dez mil, à sua direita,

mas nada o atingirá.

Você simplesmente olhará,

e verá o castigo dos ímpios.

Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo,

do Senhor o seu refúgio,

nenhum mal o atingirá,

desgraça alguma chegará à sua tenda.

Porque a seus anjos ele dará ordens

a seu respeito,

para que o protejam em todos

os seus caminhos;

com as mãos eles o segurarão,

para que você não tropece em alguma pedra.

Você pisará o leão e a cobra;

pisoteará o leão forte e a serpente.

“Porque ele me ama, eu o resgatarei;

eu o protegerei, pois conhece o meu nome.

Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta,

e na adversidade estarei com ele;

vou livrá-lo e cobri-lo de honra.

Vida longa eu lhe darei,

e lhe mostrarei a minha salvação”.

4. Oração para evolução espiritual

Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do Teu amor por mim: a Tua cruz redentora. Reconheço todo meu pecado que pesou sobre Teu Corpo, fazendo com que Teu Sangue jorrasse para o perdão desses mesmos pecados. Eu, agora, os apresento a Ti, arrependo-me deles.

Ó Jesus, eu Te peço: perdoa-me por todo mal instalado no meu coração, toda raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vaidade, vícios e desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba e impaciência.

Eu me arrependo também de toda infidelidade a Ti, das vezes em que busquei a solução para os meus problemas, em lugares onde não Te professavam como único Deus, Senhor e Salvador.

Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e Te peço agora: dá-me a força do Teu Espírito, para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem do mal, para que eu caminhe em santidade e possa contemplar, um dia, a Tua face.

Jesus, tem piedade de mim! Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Amém!

5. Salmo 101: contra espíritos invejosos

Cantarei a lealdade e a justiça.

A Ti, Senhor, cantarei louvores!

Seguirei o caminho da integridade;

quando virás ao meu encontro?

Em minha casa viverei de coração íntegro.

Repudiarei todo mal.

Odeio a conduta dos infiéis;

jamais me dominará!

Longe estou dos perversos de coração;

não quero envolver-me com o mal.

Farei calar ao que difama o próximo às ocultas.

Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes

e de coração orgulhoso.

Meus olhos aprovam os fiéis da terra,

e eles habitarão comigo.

Somente quem tem vida íntegra me servirá.

Quem pratica a fraude

não habitará no meu santuário;

o mentiroso não permanecerá

na minha presença.

Cada manhã fiz calar

todos os ímpios desta terra;

eliminei todos os malfeitores

da cidade do Senhor.