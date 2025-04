Veja os riscos de receitas caseiras para clarear os dentes

Basta uma rápida olhada nas redes sociais para encontrar vídeos que prometem dentes mais brancos com ingredientes simples que todo mundo tem em casa. A ideia parece prática, mas é justamente aí que mora o perigo. Isso porque as receitas caseiras podem colocar a saúde em risco.

“Trata-se de vídeos curtos com receitas que não só não fazem efeito, como ainda podem causar vários danos à saúde bucal. Muitas vezes, na tentativa de resolver um problema, o resultado é que a pessoa desenvolve algo mais grave”, alerta Alexandre Ravani, dentista e CEO da PróRir, rede de clínicas odontológicas.

Problemas causados pelas receitas caseiras

Entre os problemas causados pelas receitas caseiras que prometem clarear os dentes, destacam-se:

Falso potencial clareador;

Enfraquecimento do esmalte do dente;

Hipersensibilidade;

Exposição da raiz;

Surgimento de manchas, que podem até ser irreversíveis.

Há procedimentos seguros para deixar os dentes mais brancos (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

Procedimentos para clarear os dentes

Abaixo, Alexandre Ravani explica quais são os tratamentos realmente eficazes e seguros para garantir um sorriso branco e saudável.

1. Clareamento dental

Ele está entre as opções mais buscadas para resolver esse tipo de problema. Pode ser realizado de maneira convencional, quando o dentista aplica substâncias que removem a camada mais externa dos dentes, ou com laser, em que os compostos químicos utilizados para a realização do branqueamento são ativados por luz. “Em ambos os casos, cabe ao paciente seguir os protocolos de manutenção para prolongar o efeito do branqueamento”, explica o dentista.

2. Resinas compostas

São utilizadas para restaurações em dentes com cárie ou amarelados, cobrindo a superfície dental. “Um ponto importante em relação à resina é que, se o paciente não mudar os hábitos, aumentando os seus cuidados em relação aos dentes, o material pode adquirir manchas ao longo do tempo”, esclarece o profissional.

Cuidados para manter os dentes brancos

Após fazer o tratamento mais apropriado, o paciente precisa adotar uma série de cuidados para garantir que os dentes fiquem brancos por um longo tempo. “Eu destaco fazer uma boa higienização diária com o uso de fio dental, evitar alimentos pigmentados e fumar. Cuidado também com o uso de certas medicações, como os antibióticos, que podem causar manchas nos dentes, e, principalmente, manter consultas regulares no dentista para limpezas e check-ups“, finaliza o especialista da PróRir.

Por Denise Almeida