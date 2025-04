Veja os benefícios do cardio antes e depois do treino

Os exercícios cardiovasculares, também conhecidos como aeróbicos, são atividades que aumentam a frequência cardíaca e estimulam a respiração, como caminhada, corrida, natação, ciclismo e dança. Uma dúvida comum é sobre o melhor momento para realizá-los: antes ou depois do treino de força.

Segundo o Dr. Fábio Vieira, PhD em Ciências do Movimento Humano e Pós-Doutor em Neurociências, a ordem dos exercícios pode influenciar diretamente seus resultados. Contudo, a melhor escolha depende do seu objetivo e da forma como seu corpo reage.

Abaixo, o profissional explica sobre o melhor momento de fazer os exercícios cardiovasculares. Confira!

Principais benefícios do cardio

O exercício cardiovascular é uma ferramenta poderosa para a saúde e o desempenho físico. Seus principais benefícios incluem:

Melhora da saúde cardiovascular: fortalece o coração, reduzindo o risco de doenças cardíacas;

fortalece o coração, reduzindo o risco de doenças cardíacas; Aumento da resistência e condicionamento físico: melhora a capacidade aeróbica e a eficiência do oxigênio no corpo;

melhora a capacidade aeróbica e a eficiência do oxigênio no corpo; Auxílio na queima de gordura: contribui para o déficit calórico e a redução do percentual de gordura corporal;

contribui para o e a redução do percentual de gordura corporal; Regulação do humor e redução do estresse: promove a liberação de endorfinas, dopamina e serotonina, combatendo a ansiedade e a depressão;

promove a liberação de endorfinas, dopamina e serotonina, combatendo a ansiedade e a depressão; Melhora da função cognitiva: estimula a plasticidade cerebral e a memória;

estimula a plasticidade cerebral e a memória; Controle do açúcar no sangue: melhora a sensibilidade à insulina e auxilia na prevenção do diabetes tipo 2.

Cardio antes do treino

Fazer cardio antes da musculação pode ser benéfico para quem deseja melhorar a resistência cardiovascular ou precisa de um aquecimento mais intenso. Além disso, essa estratégia pode ajudar na ativação neuromuscular e na melhora da circulação sanguínea para os músculos. No entanto, existe um ponto de atenção: o cansaço gerado pode comprometer seu desempenho na musculação, especialmente em exercícios de força máxima.

Se o seu foco principal for o ganho de massa muscular, priorizar a musculação e deixar o cardio para depois pode ser mais eficiente. Estudos apontam que realizar cardio antes do treino pode reduzir a força e o volume total de repetições, impactando o estímulo para a hipertrofia.

O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock)

Cardio depois do treino

A maioria dos especialistas recomenda o cardio após a musculação quando o objetivo é ganho de força ou hipertrofia. Dessa forma, você consegue treinar com mais energia e intensidade, maximizando o estímulo muscular. Além disso, ao terminar o treino de força e iniciar o cardio, seu corpo pode utilizar mais gordura como fonte de energia, o que pode ser interessante para quem busca definição muscular.

Por outro lado, se o objetivo for melhorar a performance aeróbica ou preparar-se para esportes de resistência, priorizar o cardio e deixar a musculação para depois pode ser mais adequado.

Impactos do cardio e da musculação no cérebro

O cardio e a musculação afetam nosso cérebro de formas distintas. Exercícios aeróbicos melhoram a plasticidade neuronal e aumentam a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, promovendo bem-estar e foco. Já o treino de força estimula o sistema nervoso central, exigindo coordenação e controle motor.

Alternar entre os dois tipos de treino sem comprometer o desempenho exige estratégia. Uma abordagem eficaz pode ser separar os treinos em horários distintos do dia ou em dias alternados, dependendo da rotina e dos objetivos individuais.

A escolha ideal depende do contexto individual e da periodização do treinamento. O mais importante é manter a consistência e alinhar o planejamento às suas necessidades. Se possível, conte com um profissional para personalizar seu treino de acordo com seus objetivos.

Por Rosália Oliveira