7 diferenças entre as raças chihuahua e pequeno cão russo 

Embora o chihuahua e o pequeno cão russo sejam raças de pequeno porte que podem parecer semelhantes à primeira vista, eles possuem características muito distintas que vão além do tamanho e da aparência. Essas diferenças envolvem desde a origem e a pelagem até o temperamento e as necessidades de cuidados. Veja a seguir!

1. Origem e história

O chihuahua é originário do México e é considerado uma das raças mais antigas das Américas, com registros históricos que remontam às civilizações pré-colombianas. Esses cães eram altamente valorizados pelos astecas e toltecas, sendo associados a rituais religiosos e até considerados sagrados.

O pequeno cão russo, também conhecido como russian toy terrier, surgiu na Rússia no século XX, resultado de cruzamentos entre cães locais e raças europeias, principalmente o toy terrier inglês. Inicialmente criado como cachorro de companhia para a aristocracia russa, a raça quase foi extinta após a Revolução Russa.

2. Tamanho e peso

Embora ambos sejam cães de pequeno porte, existem diferenças sutis em tamanho e peso. O chihuahua mede de 15 a 23 cm de altura e pesa entre 1,5 e 3 kg, sendo um dos menores cães do mundo. O pequeno cão russo, por outro lado, tem uma altura média de 20 a 27 cm e peso que pode chegar a 3 kg. Apesar da leve diferença de altura, o pequeno cão russo parece mais magro e delicado, enquanto o chihuahua possui uma estrutura corporal mais compacta e robusta.

O chihuahua tem a cabeça arredondada com olhos grandes e expressivos (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

3. Formato da cabeça

Uma das diferenças mais marcantes entre as raças está no formato da cabeça. O chihuahua tem uma cabeça arredondada, em formato de “maçã”, com olhos grandes e expressivos, e um focinho curto e arredondado.

O pequeno cão russo apresenta uma cabeça mais estreita e delicada, com crânio plano e focinho fino e alongado. A expressão facial também difere: enquanto o primeiro tem uma expressão viva e intensa, o segundo demonstra um olhar mais sereno e elegante.

4. Tipos de pelagem

O chihuahua possui duas variedades de pelagem: a curta e a longa. A versão de pelo curto é lisa e rente ao corpo, enquanto a de pelo longo tem uma textura macia e pode ser levemente ondulada, formando franjas nas orelhas e na cauda.

O pequeno cão russo também possui duas variações: pelo curto e pelo longo. A versão de pelo curto é densa e aderente ao corpo, enquanto a de pelo longo apresenta franjas características nas orelhas, cauda e membros, dando um aspecto mais delicado e elegante ao cachorro.

5. Cores da pelagem

O chihuahua é conhecido por sua grande variedade de cores e combinações, que incluem branco, preto, chocolate, vermelho, creme, azul e até padrões merle. Em contrapartida, o pequeno cão russo apresenta predominantemente cores sólidas como preto, marrom e azul, muitas vezes com marcas em tons de castanho.

O pequeno cão russo é mais sociável e amigável que o chihuahua (Imagem: Vivienstock | Shutterstock)

6. Temperamento

O chihuahua é um cachorro valente, corajoso e bastante protetor com seu tutor, podendo ser territorial e desconfiado com estranhos. Ele tende a se apegar intensamente à família, mas pode ser reservado com pessoas que não conhece.

O pequeno cão russo, por sua vez, é mais sociável e amigável, embora também tenha forte apego ao tutor. Sua natureza dócil e extrovertida faz com que se adapte melhor a ambientes movimentados e com presença de estranhos.

7. Nível de energia

Ambas as raças são enérgicas e adoram brincar, mas há uma diferença no nível de atividade. O chihuahua gosta de momentos de descanso no colo do tutor e não exige grandes quantidades de exercício físico. O pequeno cão russo é mais ativo e curioso, precisando de mais estímulos e atividades para gastar energia, além de se beneficiar de passeios regulares e brincadeiras que desafiem sua inteligência.