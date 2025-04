5 estratégias de estudo para passar no vestibular do ITA

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma das instituições de ensino superior mais renomadas do Brasil, especialmente na área de engenharia e tecnologia. Com apenas 180 vagas disponíveis anualmente, das quais 144 são destinadas à ampla concorrência, o ITA representa o sonho de milhares de candidatos que almejam uma formação de excelência e oportunidades profissionais de destaque.

No entanto, devido à alta concorrência e ao nível elevado das provas, é essencial que os candidatos se preparem de maneira qualificada e focada, desenvolvendo habilidades e conhecimentos que garantam um bom desempenho no exame e aumentem as chances de sucesso no processo seletivo. Abaixo, confira algumas dicas!

1. Faça um planejamento dos estudos

Segundo Raphael Mantovano, professor de Matemática e diretor da Plataforma Amplia, o candidato ao ITA deve começar criando um planejamento de estudo de longo prazo, distribuindo os conteúdos ao decorrer do ano. “O ideal é dividir as etapas de estudo em três fases: aprendizado inicial, aprofundamento e revisão. Participar de simulados e fazer provas de anos anteriores ajuda a relembrar, fixar conteúdos já estudados e avaliar o progresso, possibilitando ajustar o cronograma conforme necessário”, indica.

2. Separe o tempo de estudo para cada matéria

É necessário distribuir o tempo de estudo conforme as suas dificuldades em cada matéria. “As matérias de maior peso no vestibular do ITA são Matemática, Física e Química. O tempo de estudo deve ser distribuído, aproximadamente, de acordo com o peso das provas e a dificuldade do aluno em cada uma das matérias. Esse equilíbrio pode ser ajustado conforme o desempenho do candidato ao longo do tempo”, recomenda Raphael Mantovano.

É importante tentar contemplar todo o conteúdo exigido pela prova do ITA (Imagem: fast-stock | Shutterstock)

3. Domine os tópicos exigidos na prova

Por necessitar de um planejamento específico, também é interessante que o vestibulando procure materiais que sejam focados neste exame. Além disso, segundo o especialista, por ser uma prova extensa, a melhor abordagem para conseguir contemplar todo o conteúdo exigido pela prova do ITA é adotar um estudo ativo e progressivo, contemplando as seguintes atividades:

Teoria aprofundada: antes de resolver questões, entenda bem a teoria com livros e materiais didáticos completos;

antes de resolver questões, entenda bem a teoria com livros e materiais didáticos completos; Resolução de exercícios: Pratique questões do ITA e de vestibulares similares para se acostumar com o nível de dificuldade. Isso ajudará a entender o estilo das questões e identificar padrões recorrentes para o momento da prova;

Pratique questões do ITA e de vestibulares similares para se acostumar com o nível de dificuldade. Isso ajudará a entender o e identificar padrões recorrentes para o momento da prova; Avaliações frequentes: resolva provas anteriores para desenvolver resistência e gestão de tempo. Além disso, crie um ambiente similar ao do vestibular;

resolva provas anteriores para desenvolver resistência e gestão de tempo. Além disso, crie um ambiente similar ao do vestibular; Análise de erros: revise e refaça questões erradas, identificando lacunas no aprendizado;

revise e refaça questões erradas, identificando lacunas no aprendizado; Estudo em camadas: repasse os conteúdos várias vezes ao longo do ano para reforçar a retenção.

4. Treine redação constantemente

Conforme Raphael Mantovano, por mais que a prova do ITA tenha muitas questões com foco nas disciplinas Matemática, Física e Química, a redação tem um peso importante na nota final e muitos candidatos a subestimam. Por isso, é importante treinar a escrita.

5. Cuide do bem-estar físico e mental

Além do foco nos estudos, o professor explica que cuidar do sono, da alimentação e fazer pausas é essencial para manter a produtividade ao longo da preparação.

Por Laura Ragazzi