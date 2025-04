Veja como utilizar as flores de outono no casamento

Março marca o início do outono no hemisfério sul, apresentando temperaturas amenas e mínimas possibilidades de chuva. Esta época registra a transição entre o verão e o inverno, com isso dispõe de plantas mais resistentes e consistentes nas suas cores, variando entre tons amarelos, laranjas e vermelhos. Isso garante uma essência bucólica na decoração das cerimônias de casamento, além de uma atmosfera aconchegante e romântica.

Segundo um levantamento do Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento do Brasil, em conjunto com a Assessoria VIP, em 2024, mais de 28,7% das celebrações de casamento foram realizadas nesta estação.

Tido como ideal para as celebrações ao ar livre, o período traz infinitas possibilidades, como a mescla de elementos distintos, sejam eles velas, galhos secos ou objetos rústicos. Proporcionando uma decoração com personalidade que une a simplicidade do natural aos tons terrosos, a estação marca o começo dos casamentos boho com tendência mais sépia e uso de capim-dos-pampas.

“As flores de outono são mais quentes, remetendo a energia e criatividade. Neste sentido, quando combinadas a um mobiliário com tons de madeira natural, por exemplo, elas tornam o ambiente mais acolhedor e sofisticado”, destaca Sabrina Camara, arquiteta e artista idealizadora do método de planificação para preservação de buquês.

Flores da estação

Durante o outono e o inverno, inúmeras flores se adaptam ao frio ou florescem antes das temperaturas mais baixas chegarem. O arquiteto e cenógrafo Harley Vix lista abaixo as mais comuns neste período:

Camélia: floresce no outono e no inverno, exibindo flores vistosas em tons de rosa, vermelho e branco. Ela simboliza liberdade, amor e admiração;

floresce no outono e no inverno, exibindo flores vistosas em tons de rosa, vermelho e branco. Ela simboliza liberdade, amor e admiração; Azaleia (Rhododendron simsii): popular no Brasil, essa flor traz cores vibrantes aos jardins. Ela simboliza delicadeza e romance;

popular no Brasil, essa flor traz cores vibrantes aos jardins. Ela simboliza delicadeza e romance; Hortênsia (Hydrangea macrophylla): no outono, suas flores mudam de cor antes de secarem, criando um espetáculo visual. Ela simboliza gratidão e prosperidade;

no outono, suas mudam de cor antes de secarem, criando um espetáculo visual. Ela simboliza gratidão e prosperidade; Amarílis (Hippeastrum): produz grandes flores no outono e no inverno, sendo muito utilizada em decoração. Ela simboliza determinação e beleza.

“O outono oferece um espetáculo natural de cores e aromas, seja com as flores resistentes ao frio ou com as que aproveitam o calor para desabrochar”, complementa Harley Vix.

Os arranjos com flores do tipo lisianthus são uma alternativa mais acessível (Imagem: Fusionstudio | Shutterstock)

Arranjos de casamento

Os arranjos florais são definidos com base em vários fatores, como o estilo da cerimônia, a preferência dos casais e o orçamento disponível. No entanto, a estação oferece a oportunidade de trabalhar com flores secas, além de folhagens como eucaliptos e ramos de hera, combinando-as com a paleta terrosa e característica do período.

“Vale destacar que as flores devem combinar tanto com a decoração do casamento quanto com as roupas do casal e padrinhos. Inclusive, as igrejas pedem arranjos mais tradicionais, por exemplo, enquanto cerimônias ao ar livre permitem opções mais descontraídas e naturais”, destaca Harley Vix. Ainda sobre o orçamento dos casais, o cenógrafo pontua que flores, como orquídeas e peônias, tendem a ser mais caras. Por outro lado, os lisianthus e as astromélias são alternativas mais acessíveis.

Buquê da noiva

Para Sabrina Camara, os buquês se tornam ainda mais lindos quando desestruturados, misturando tons terrosos e alaranjados com gardens roses salmão e cravos brancos ou cremes; isso proporciona tons sob tons da mesma paleta.

Harley Vix reforça a importância da contratação de um florista experiente. “Certamente, ele garantirá que os arranjos e o buquê estejam alinhados com a proposta do evento. Afinal, além de pensar e combinar as cores e tons das flores, é preciso ainda pensar nos seus tamanhos, volumes e alturas”, finaliza.

Por Beatriz Magalhães