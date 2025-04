6 cuidados importantes com as orelhas de cães e gatos 

As orelhas de cães e gatos desempenham um papel importante na comunicação, na saúde e nas habilidades sensoriais desses animais. Elas captam sons com precisão, ajudam a manter o equilíbrio e até expressam emoções, como alerta ou relaxamento. Além disso, podem variar bastante de formato e tamanho, desde as orelhas eretas dos gatos até as longas e caídas de algumas raças de cachorros, refletindo características específicas de cada espécie e raça.

Apesar de sua importância, as orelhas dos pets também são vulneráveis a problemas que podem afetar sua saúde e qualidade de vida. A falta de cuidados adequados, por exemplo, pode resultar em infecções graves, como a otite, e até comprometer a audição do animal. Por isso, é fundamental adotar alguns hábitos de limpeza e observação para garantir a saúde auricular dos cães e gatos. Veja abaixo!

1. Realize limpezas regulares

Manter as orelhas dos cães e gatos limpas é essencial para evitar o acúmulo de cera, sujeira e possíveis infecções. A falta de higiene pode criar um ambiente propício para a proliferação de bactérias e fungos, resultando em inflamações e desconforto.

Para a limpeza, utilize produtos específicos indicados pelo veterinário, como soluções auriculares próprias para pets. Evite usar produtos caseiros ou itens destinados a humanos, pois podem causar irritações e agravar o problema.

Antes de iniciar a limpeza, verifique se o animal está confortável e calmo. Utilize algodão ou gaze para aplicar o produto na parte externa da orelha, evitando introduzir objetos no canal auditivo, pois isso pode causar lesões graves. De acordo com a veterinária Cinthya Ugliara, esse tipo de limpeza deve ser realizada uma vez por semana.

2. Evite objetos inadequados na limpeza

Ao realizar a limpeza das orelhas, nunca utilize objetos pontiagudos, cotonetes ou materiais que possam empurrar a sujeira para dentro do canal auditivo. Isso pode causar lesões internas ou agravar quadros de infecção já existentes, além de causar dor.

Prefira utilizar algodão ou gaze umedecidos com solução apropriada e faça movimentos suaves e circulares na parte externa da orelha. Caso tenha dúvidas sobre a técnica correta, peça orientação ao veterinário.

3. Proteja as orelhas durante o banho

Durante o banho, é essencial garantir que as orelhas do seu animal fiquem protegidas contra a entrada de água e produtos de higiene. A umidade acumulada no canal auditivo cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de infecções fúngicas e bacterianas, como a otite.

Para isso, Cinthya Ugliara recomenda o uso de algodão hidrofóbo nos ouvidos do animal, para evitar que caia água nos condutos auditivos. “Caso não tenha este produto, colocar o chuveirinho bem acima da cabeça e tampar os ouvidos do pet”, orienta.

Após o banho, seque bem a região com uma toalha macia, prestando atenção para não causar desconforto ao animal. Além disso, certifique-se de que não há resquícios de umidade, especialmente em raças com orelhas caídas, que tendem a reter mais água.

Alguns sintomas podem indicar infecção no ouvido do animal (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

4. Fique atento a sinais de infecção

É importante ficar atento a sinais que possam indicar problemas nas orelhas dos pets. Entre os principais sintomas estão coceira intensa, secreção com odor forte, vermelhidão, inchaço e dor ao toque. Em casos mais graves, o animal pode inclinar a cabeça para um dos lados ou apresentar dificuldade de equilíbrio.

Ao notar qualquer um desses sinais, procure um veterinário imediatamente. A otite, por exemplo, é uma inflamação comum e, segundo Valéria Natascha Teixeira, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), pode ser causada por inflamações, infecções bacterianas, ectoparasitos como sarna, carrapatos e larvas de mosca, traumas, neoplasias e corpos estranhos.

Os sintomas mais comuns são: “dor, desconforto e prurido são frequentes, podendo ter ainda secreção purulenta, sanguinolenta e odor forte. O animal também pode ficar apático, sem vontade de se alimentar e de brincar”, lista a especialista.

5. Apare os pelos ao redor das orelhas

Algumas raças de cães e gatos possuem pelos longos ao redor das orelhas que podem prejudicar a ventilação e favorecer o acúmulo de umidade e sujeira. A manutenção dos pelos aparados auxilia na circulação de ar e reduz o risco de infecções.

O procedimento deve ser realizado com muito cuidado, preferencialmente por um profissional de confiança, para evitar cortes e acidentes. A tosa higiênica na região auricular também facilita a limpeza e a observação de possíveis alterações.

6. Consulte o veterinário regularmente

Manter um acompanhamento veterinário periódico é fundamental para garantir a saúde auricular dos pets. Durante as consultas de rotina, o profissional realiza avaliações detalhadas e identifica precocemente possíveis problemas, indicando os cuidados adequados para cada caso.

Além disso, o veterinário pode recomendar produtos específicos para a limpeza e tratamento, bem como orientações sobre a frequência ideal de higiene de acordo com a raça e as características individuais do animal.