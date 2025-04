6 dicas para cuidar dos cabelos no outono

Não é só a pele que sente os efeitos do clima do outono: o cabelo também sofre com as variações de temperatura e umidade. A estação exige atenção redobrada com os fios para evitar quebra, opacidade e desconforto no couro cabeludo. A boa notícia é que, com ajustes simples na rotina, é possível manter os cabelos bonitos e bem cuidados.

Para garantir que o seu cabelo continue saudável e com uma boa aparência, o cabeleireiro e Embaixador da Keune Brasil, Du Nunes, lista alguns hábitos que você não pode deixar de realizar no dia a dia. Confira!

1. Penteie o cabelo ao longo do dia

Muitas pessoas não sabem, mas pentear o cabelo ao longo do dia é uma ótima prática para manter os fios saudáveis. Isso ajuda a distribuir a oleosidade natural do couro cabeludo ao longo do comprimento dos fios, podendo ajudar a evitar o aspecto ressecado e poroso, principalmente nas pontas.

2. Não durma com os cabelos molhados

Nesta época, a caspa e a descamação podem surgir com mais frequência, principalmente em lugares em que a temperatura é mais baixa. Por isso, dormir com o cabelo molhado pode ser prejudicial à saúde do cabelo e do couro cabeludo. Isso porque a umidade cria um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos e bactérias, que podem agravar problemas como coceira e até causar infecções.

Outro hábito que deve ser evitado é deixar o cabelo enrolado na toalha por mais de 10 minutos. Quando os fios ficam enrolados e comprimidos na toalha, o atrito pode prejudicar a estrutura capilar, causando frizz e até mesmo aumentando a quebra. “O ideal é secar o cabelo com toques suaves e, se necessário, usar uma toalha de microfibra para absorver o excesso de água”, aconselha o cabeleireiro.

Sempre que precisar utilizar uma ferramenta térmica, use um protetor térmico ou leave-in para proteger os fios (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Proteja os fios das altas temperaturas e ferramentas térmicas

Sabemos que o clima frio do outono nos convida a tomar banhos mais quentes, mas é importante estar atento aos impactos desse hábito. E não é novidade que, além de ressecar a pele e o couro cabeludo, a água com temperatura elevada pode danificar os fios, deixando-os mais secos e quebradiços.

4. Use produtos para proteger e hidratar os fios

Incluir na rotina shampoos mais suaves, que possuam maior poder de hidratação e propriedades calmantes para o couro cabeludo também pode ser uma boa alternativa, principalmente para quem tem sensibilidade na região. “Esses produtos são desenvolvidos para preservar o pH natural do couro cabeludo e minimizar o risco de reações alérgicas”, explica o profissional. Além disso, com o uso de fontes de calor, os fios tendem a ficarem mais secos. Por isso, sempre que precisar utilizar alguma ferramenta térmica, use um bom protetor térmico ou leave-in para proteger os fios.

“O mercado conta com produtos incríveis que não só protegem os fios, mas que também ajudam a melhorar a hidratação e a estrutura deles. Procure por esse tipo de leave-in que pode ser um aliado no tratamento diário e na preservação da saúde do cabelo”, conclui o hairstylist.

5. Use produtos para repor a queratina

Os fios rebeldes são um desafio para muitas mulheres, especialmente para quem tem cabelos que passaram por processos químicos como mechas. Após a química, os fios tendem a ficar mais porosos e secos, o que os torna mais suscetíveis ao frizz. Para combater esse efeito, o cabeleireiro recomenda investir em produtos para reposição de queratina, uma proteína essencial para dar resistência e proteção aos fios.

Outra sugestão é não se esquecer de passar óleo nutritivo várias vezes ao dia. Aplique também uma quantidade generosa de óleo nos fios antes de dormir, permitindo que ele reponha os nutrientes enquanto você descansa. Isso ajuda a amanhecer com cabelos mais hidratados.

“A umidade excessiva no ambiente ou a sua falta podem aumentar o frizz. Isso acontece porque, quando os fios estão porosos e secos, eles tentam absorver a água do ambiente, o que resulta no efeito arrepiado”, explica Du Nunes.

6. Previna o ressecamento

Não podemos deixar de mencionar a importância de manter uma rotina de cuidados diurnos e noturnos, especialmente durante esta época em que os fios precisam de proteção extra contra a desidratação e ressecamento. Para isso, invista em máscaras nutritivas, ricas em lipídios, que criam um filme protetor ao redor dos fios. Essas máscaras ajudam a restaurar a maleabilidade e a força do cabelo, ao mesmo tempo em que protegem contra o frizz causado pela umidade ou sua falta.

Por Raeesah Salomão