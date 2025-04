7 raças de cães pastores

Os cães pastores são animais que se destacam pela inteligência, agilidade e forte instinto de proteção. Eles foram desenvolvidos, ao longo dos séculos, com o objetivo principal de ajudar os humanos no manejo de rebanhos, conduzindo e protegendo o gado, ovelhas e outros animais em áreas rurais.

Seu trabalho exige atenção constante, rapidez de raciocínio e obediência, qualidades que se tornaram marcas registradas desses cachorros. Cada raça foi moldada de acordo com as necessidades da região onde surgiu, resultando em uma grande diversidade de aparências e temperamentos.

Embora tenham origem no campo, os cães pastores também conquistaram espaço nas casas como animais de estimação. Eles se tornaram excelentes companheiros devido à sua lealdade, facilidade de aprendizado e desejo de agradar seus tutores. Além disso, são animais que se apegam profundamente à família, costumam ser protetores e gostam de participar da rotina do lar.

Abaixo, conheça algumas raças de cães pastores!

1. Border collie

O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock)

Originário da fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, o border collie é considerado por muitos especialistas o cão mais inteligente do mundo. De porte médio, pesa entre 14 e 20 kg. Sua pelagem pode ser curta ou de comprimento médio, com cores variadas — embora o preto com branco seja o mais comum.

Ele foi criado para pastorear ovelhas e tem uma capacidade de foco impressionante. Seu olhar fixo e penetrante é uma ferramenta natural para guiar animais. No convívio familiar, é extremamente leal. Além disso, é um cachorro que aprende comandos com facilidade e gosta de desafios.

2. Pastor australiano

O pastor australiano é conhecido por sua energia inesgotável (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock)

Apesar do nome, o pastor australiano foi desenvolvido nos Estados Unidos, a partir de cães que vieram da Austrália. Ele foi criado para trabalhar em fazendas, ajudando a guiar rebanhos de ovelhas e gado em regiões montanhosas. É um cachorro de porte médio, pesando entre 18 e 27 kg, com pelagem de comprimento médio e denso, em cores como merle azul, preto, vermelho e tricolor.

Essa raça é conhecida por sua energia inesgotável e inteligência marcante. O pastor australiano se destaca pela obediência e facilidade em aprender truques e tarefas complexas. É muito apegado à família e costuma seguir o tutor por toda parte. Além disso, é atento, ágil e adora brincar, principalmente ao ar livre.

3. Pastor alemão

O pastor alemão é extremamente fiel e protetor (Imagem: Barat Roland | Shutterstock)

O pastor alemão é uma das raças mais conhecidas do mundo, tanto por sua beleza quanto por sua versatilidade. Desenvolvido na Alemanha no final do século XIX, foi inicialmente usado para pastorear ovelhas, mas rapidamente ganhou espaço em funções de guarda, resgate e policiamento. É um cachorro de grande porte, pesando entre 30 e 40 kg, com pelagem dupla e espessa, geralmente em tons de preto com castanho, vermelho ou cinza.

Essa raça é extremamente fiel, corajosa e protetora. O pastor alemão tem um forte instinto de vigilância e costuma ser reservado com estranhos, mas afetuoso com a família. Aprende rápido e gosta de trabalhar, sendo ideal para tarefas que envolvam obediência ou proteção.

4. Pastor de Shetland

O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock)

O pastor de Shetland surgiu nas Ilhas Shetland, ao norte da Escócia, onde era usado para pastorear ovelhas em terrenos acidentados. Ele lembra o collie em miniatura, com pelagem longa, densa e sedosa, geralmente nas cores sable, tricolor ou azul merle. De porte pequeno a médio, pesa entre 6 e 12 kg.

Esse cãozinho é inteligente, obediente e extremamente ligado ao tutor. Sua personalidade é afetuosa, mas também alerta, o que faz dele um bom cão de guarda. Gosta de aprender e se destaca em esportes como agility e obediência.

5. Pastor belga malinois

O pastor belga malinois é um cão valente, com grande habilidade para cumprir comandos complexos (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock)

O malinois é uma das quatro variedades do pastor belga, originário da Bélgica. Tem porte médio a grande, pesando entre 18 e 36 kg, com pelagem curta e densa, geralmente em tom fulvo com máscara preta. É conhecido por sua aparência atlética e energia explosiva.

Muito usado em forças policiais e militares ao redor do mundo, o malinois se destaca pela coragem, lealdade e capacidade de executar comandos complexos. Em casa, é um cão vigilante, protetor e muito apegado ao tutor.

6. Collie

O collie é conhecido por sua gentileza e comportamento equilibrado (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock)

O collie é uma das raças mais elegantes e tradicionais do Reino Unido. Ele foi desenvolvido para pastorear ovelhas nas terras altas da Escócia e ganhou fama mundial com a personagem Lassie. De porte médio a grande, pesa entre 23 e 34 kg. Sua pelagem pode ser longa (rough collie) ou curta (smooth collie), com cores como sable, tricolor e azul merle.

É um cachorro inteligente, sensível e muito afetuoso. Gosta de agradar e se adapta bem à rotina da casa. Costuma ser calmo, mas precisa de exercícios regulares para manter a forma e o equilíbrio emocional. O collie é indicado para famílias, inclusive com crianças, e é conhecido por sua gentileza e comportamento equilibrado.

7. Boiadeiro australiano

O boiadeiro australiano é ativo e muito inteligente (Imagem: Tanya Consaul Photograph | Shutterstock)

Criado na Austrália para lidar com o gado em longas distâncias sob sol forte, o boiadeiro australiano é resistente, ágil e incansável. Pesa entre 16 e 20 kg e tem pelagem curta, áspera e em cores como azul salpicado ou vermelho.

É um cão extremamente ativo e determinado. Tem forte instinto de proteção e costuma ser reservado com estranhos. Com a família, é leal e vigilante. Por ser muito inteligente, se destaca em tarefas que exigem raciocínio e resistência.